Terör Saldırısında Şehit Olan Üç Vatandaş İçin Karşıyaka\'da Cenaze Töreni… "Yavrum Nasıl Kıydılar Size"

(ANKARA) - Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yapılan terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun için Karşıyaka Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ekici, Canbaz ve Coşkun, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan TUSAŞ yerleşkesine yönelik terör saldırısında 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıda; TUSAŞ kalite kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Cambaz, TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

Şehitler Zahide Güçlü Ekici, Cengiz Coşkun ve Hasan Hüseyin Cambaz için Karşıyaka Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehitlerin aileleri, yakınları, arkadaşları ve yüzlerce vatandaş ile daha önceki terör saldırılarında gazi olan bazı askerler de törene katıldı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, BBP Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakanlardan Vedat Işıkhan, Abdulkadir Uraloğlu, Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan katıldı. AK Parti, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. MHP'den ise cenazeye üst düzey katılım olmaması dikkati çekti.

Karşıyaka Camii'ndeki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, şunları söyledi:

"Vatanımız, milletimiz için canlarını feda eden şehitlerimize hep beraber rahmet diliyoruz. Vatan savunması için gece gündüz nöbette olan dahili ve harici düşmanlara karşı her an vatan muhafazası için mücadele eden şanlı ordumuza, güvenlik güçleri izle, savunma sanayii üretimi için gecesini gündüzüne katan kardeşlerimiz, mühendislerimiz, çalışanlarımız, yavrularımız onlar da esasında her an bir vatan nöbetindedirler. Peygamber efendimiz buyuruyor ki 'Vatan için bir gün nöbet tutmak bir ay boyunca nafile oruç tutmaktan, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir buyuruyor. İşte bu kardeşlerimiz, şehitlerimiz vatan müdafaası için mücadele eden ordumuza, güvenlik güçlerimize, savunma sanayiinde savunma araçları için hem proje yapmak hem de projeleri üretime dönüştürmek için nöbet başındaydılar."

"Ben sensiz ne yapacağım"

Şehitlerin cenazesine yüzlerce vatandaş katıldı. 50 yaşındaki şehit Cengiz Coşkun'un 96 yaşındaki dedesi de cenazeye katılırken annesi ve eşinin de ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Cengiz Coşkun'un annesinin ise oğlunun tabutuna sarılarak, "Aslan parçam daha çok gençtim, nasıl kıydınız yavruma" dediği, eşinin de evlilik yüzüklerini eline alarak "Napcam ben sensiz" dediği duyuldu.

"Benden bir tokat yemediniz ama size kıydılar"

28 yaşındaki şehit Hasan Hüseyin Cambaz'ın annesi ve eşinin de ayakta durmakta zorlandığı ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek ekiplerinin destek verdiği görüldü. Hasan Cambaz'ın babası "Hasanım sana nasıl kıydılar, yavrum bir tokat yemediniz benden ama size kıydılar, nasıl kıydılar? Size nasıl kıydılar yavrum" diyerek oğlunun tabuta sarıldı.

Eşinin evlilik yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye indiği sırada terör saldırısında şehit olan 37 yaşındaki Başmühendis Zahide Güçlü Ekici'nin ailesinin de ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Şehit Zahide Güçlü Ekici, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre üretilen "GÖKBEY" helikopterinin yapım aşamasında da aktif görev aldığı öğrenildi.

Şehit kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun'un Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Hıdırlık köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Aile bireylerinin uzun zamandır Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit olan teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz'ın aslen Konya'nın Bozkır ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu kardeşinin de aynı tesiste mühendis olarak çalıştığı kaydedildi.

Cenaze törenin ardından cenazeler, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan, Sincan Cimşit Mezarlığı'na defnedildi

TUSAŞ saldırısında şehit olan iki kız çocuğu sahibi 42 yaşındaki güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan Cimşit Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, bazı bakanlar ve milletvekilleri katıldı.