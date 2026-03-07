TIR Şoförü Anne: Sema Can'ın Hikayesi - Son Dakika
TIR Şoförü Anne: Sema Can'ın Hikayesi

07.03.2026 11:30
4 çocuk annesi Sema Can, iflas sonrası TIR şoförü oldu ve Avrupa'ya yük taşıyor.

Tekstil sektöründeki iş yerini iflastan sonra kapatmasının ardından babası ve ağabeyinden esinlenen 4 çocuk annesi Sema Can (42), TIR şoförü oldu. Yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Can, pembe renkteki TIR'ı ile Avrupa'nın birçok ülkesine yük taşıyor. Eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla yaşayan Can, "Bana göre çok değerli ve çok kıymetli bir meslek. Cesareti olan, kendine inanan, öz güveni olan, benim gibi 4 çocukla hem anne hem baba olup bir şeylere yetişmeye çalışan bütün kadınlar bence yapabilir. O gücü kendinde bulan bütün kadınlarımız yapabilir diye düşünüyorum" dedi.

Tekstil sektöründeki iş yerinin iflastan sonra kapatmasının ardından babası ve ağabeyinden esinlenen 4 çocuk annesi Sema Can (42), TIR şoförü oldu. Yaklaşık 5 yıldır uluslararası taşımacılık yapan Can, pembe renkteki TIR'ı ile Avrupa'nın birçok ülkesine yük taşıyor. Denizli'de yaşayan Sema Can . 2,5 ayda bir gördüğü çocuklarının da kendisini desteklediğini söylüyor. Can " Çocuklarım 'Anne evet yapabilirsin, arkandayız. Özlem olacak, annesiz kalacağız, evde olmayacaksın ama biz senin arkandayız. Bu senin bir hayalinse ya da hedefinse biz senin arkandayız' diyerek desteklerini de aldım" diye konuştu.

'BABA MESLEĞİ; BENİM BABAM VE ABİM TIR ŞOFÖRÜ'

Can, "Önceden 15 senelik tekstil işi yapıyordum. Maalesef işimi batırdım. Ondan sonra, dört çocuk annesiyim ve başka bir işe yönelmem konusunda kendimce fikirler aldım. Baba mesleği; benim babam ve abim TIR şoförü. Onlardan esinlenerek, çok hoşuma gidiyordu, büyük araç kullanmaya çok merak salmıştım. Şu an yaklaşık 5 senedir bu işi yapıyorum. Avrupa'ya çalışıyorum; İngiltere'ye, Almanya, Hollanda. Avrupa'nın her yerine gidiyoruz. Meslek çok kıymetli ve bana göre çok değerli bir meslek. Bir kadın olarak ben bu işi elimden geldiği kadar devam ettirmeye, elimden geldiği kadar da düzgün yapmaya gayret edeceğim. Kadın şoförlerimiz de benim gibi sağlam adımlar atarak arkamdan gelir diye düşünüyorum" dedi.

'İSTANBUL'DAN AVRUPA'YA ÇALIŞIYORUZ'

Sema Can, "Normalde evim Denizli'de ama bana göre ben gurbetçi sayılıyorum. Çünkü biz Avrupa'ya çalıştığımız için genelde yüklerimiz İstanbul'dan oluyor. İstanbul'dan Avrupa'ya çalışıyoruz. Eve gitme şansımız da maalesef ki 2- 2,5 ayı buluyor" ifadelerini kullandı.

'AİLEDEN HİÇ KİMSE BENİM TIR ŞOFÖRÜ OLMAMI DESTEKLEMEDİ'

Ailesinin desteklemediğini belirten Can, "Babam TIR şoförü olmasına rağmen abim de dahil olmak üzere aileden hiç kimse maalesef benim TIR şoförü olmamı desteklemedi. 'Erkek işi, kadının TIR'da ne işi var' diye istemediler. Gücü olan, cesareti olan bütün kadınlar yapabilir, diye düşünüyorum. TIR kullanmak aslında zor değil, dikkat gerektiriyor. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. TIR şoförü olmanın zorlukları; çocuklarımdan, sevdiklerimden, evimden ayrıyım. Maalesef hiçbir şekilde sosyal hayatın yok. Bu mesleğin tek zorluğu bana göre çocuk özlemi, evlat hasreti. Başka bir zorluğu yok diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımın veya şoför arkadaşların geldiği gibi, yolda Avrupa'ya çıktığımız zaman güvensiz parklarda yattığımızda mutlaka ki başımıza birtakım olaylar geliyor. Kendimizi koruyabilmek için özellikle güvenli parklarda yatmayı tercih ediyoruz. Çünkü bazen maalesef dillerini bilmediğimiz için sıkıntılar yaşayabiliyoruz" diye konuştu.

'MESLEK ARKADAŞLARIMIN BİRÇOĞU TEBRİK EDİYOR'

Arkadaşlarının tebrik ettiğini belirten Sema Can, "Meslek arkadaşlarımın birçoğu tebrik ediyor, 'Gurur duyuyoruz' diyor ama çok minik bir kısım da diyor ki 'Senin burada ne işin var? Evde çocuklarına baksan daha iyi değil mi?' Ben 4 tane çocuk büyütüyorum, hepsi okuyor. Çalışmaya mecburum. Bir yerden tutunmam lazım. O hikayeyi bilmedikleri için 'Evde bulaşık, çamaşır yıka' gibi cümleler bazen can sıkıcı olabiliyor ama aldırış etmiyoruz, biz güçlü durmaya devam edeceğiz" dedi.

'AVRUPA'DA TÜRK BİR KADIN TIR ŞOFÖRÜ GÖRDÜKLERİ ZAMAN ŞAŞIRIYORLAR'

İnsanların dikkatini çektiğini belirten Can, "Yolda giderken mutlaka denk geliyorlar, önce TIR'a bakıyorlar. İnsanların pembe dikkatini çekiyor. Bir de direksiyonda bayan görünce daha çok şaşırıyorlar. Almanya'da, Fransa'da nerede denk gelirse 'fotoğraf, video çekebilir miyiz madam?" diyerek izin alıyorlar. Ben de 'Tamam' diyorum. Bunlar gurur verici, güzel şeyler. Avrupa'da Türk bir kadın TIR şoförü gördükleri zaman şaşırıyorlar. Tebrik ediyorlar, mutlu oluyorlar. Özellikle bizim gurbetçilerimiz bizi gördüğü zaman çığlık çığlığa korna basıyorlar" ifadelerini kullandı.

'KENDİ KARARIM DAHA DOĞRU BİR KARARDI'

Eşinden ayrı olduğunu belirten Can, "Eşimden ayrıldım. Eşimden ayrıldıktan sonra onun da fikrini aldım. TIR şoförü olmak istiyorum, ehliyetlerimi büyüttüm' dedim. 'Kesinlikle kabul etmiyorum' dedi, istemedi. Ama çocuklarıma ben kendim baktığım için maalesef ki kendi kararım, bence daha doğru bir karardı. O yüzden kendi kararımla yola çıktım. 4 çocuğum var. Benim çocuklarımdan ikisi ufak, ikisi büyük olduğu için iki büyüğe danıştım. Onlar da onayladılar; 'Anne evet yapabilirsin, arkandayız. Özlem olacak, annesiz kalacağız, evde olmayacaksın ama biz senin arkandayız. Bu senin bir hayalinse ya da hedefinse biz senin arkandayız' diyerek desteklerini de aldım. 3 kız bir oğlum var" diye konuştu.

'O GÜCÜ KENDİNDE BULAN BÜTÜN KADINLARIMIZ YAPABİLİR'

Çocuklarının ileride bu mesleği yapmayı düşünmediklerini belirten Sema Can, "Açık konuşmak gerekirse benim çocuklarım TIR'a çok samimi ve sıcak bakmıyorlar. Özellikle ufak çocuklarım ayrılık sebebi diye düşünüyorlar. Çocuklarımın bu mesleği yapmasını isterim. Bana göre çok değerli ve çok kıymetli bir meslek. Bu mesleği hepsi yapamaz ama cesareti olan, kendine inanan, özgüveni olan, ben gibi 4 çocukla hem anne hem baba olup bir şeylere yetişmeye çalışan bütün kadınlar yapabilir. O gücü kendinde bulan bütün kadınlarımız yapabilir diye düşünüyorum. Güçlü olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar. Güçlü olmalarını tavsiye ediyorum. Bütün kadınların bu mesleği yapmasını isterim. Güçlü kadınlar, güçlü yarınlar bence" dedi.

'ARAÇLARI RENKLİ YAPARAK BENCE BU MESLEĞİ SEVDİRMEYE ÇALIŞMAK'

Sema Can, "TIR'ın sahibi ben değilim, şirketimizin aracı, ben şoförüm. Araçları bu şekilde renkli yaparak çocukların da daha çok dikkatini çekerek ve aslında bence amaç bu mesleği sevdirmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

'BUNUN KADINI, ERKEĞİ, KISA BOYLUSU, İYİSİ, GÜÇLÜSÜ DİYE BİR ŞEY YOK'

TIR şoförü Mehmet İnce, "Her şeyden önce cesaretini tebrik ediyorum. Hep derler ya 'Çok zor, yapılamaz' diye. Bence mesleğin en zor yanı sabretmek ve hasret kalmayı öğrenmektir. Onun haricinde dikkatli olan, azmeden herkes yapar diye düşünüyorum. Bunun kadını, erkeği, kısa boylusu, iyisi, güçlüsü diye bir şey yok" diye konuştu.

'BU MESLEKTE OLMALARI ONLAR İÇİN AVANTAJ'

TIR şoförü Ahmet Tiroz, "Kadınların TIR şoförlüğünü yapmasını mükemmel buluyorum. Mesleklerini güzel bir şekilde yapıyorlar. Erkekler kadar en azından hırçın değiller. Kurallara daha saygılılar, daha hoşgörülü. Bu meslekte olmaları onlar için avantaj, bizim için dezavantaj ama destekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Avrupa, Çocuk, Son Dakika

