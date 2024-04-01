TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.257
|Toplam Seçmen
|:
|619.603
|Açılan Sandık
|:
|2.207
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,78
|Kullanılan Oy
|:
|471.544
|Geçerli Oy
|:
|445.111
|Katılım Oranı
|:
|% 78,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET METİN GENÇ
|% 51,45
|229.009
|CHP
|HASAN SÜHA SARAL
|% 28,3
|125.966
|YENİDEN REFAH
|LOKMAN ÖZTÜRK
|% 9,15
|40.716
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ERKAN
|% 4,24
|18.860
|SAADET
|RECEP YAKUPHAN
|% 2,38
|10.576
|ZAFER PARTİSİ
|FERHAT TÜYSÜZ
|% 1,6
|7.132
|BTP
|ÖMER TURAN
|% 0,98
|4.345
|DEVA PARTİSİ
|SELÇUK KESKİN
|% 0,25
|1.130
|DİĞER
|% 0,24
|1.058
|AB PARTİ
|RECEP KADI
|% 0,17
|770
|DSP
|UĞUR ERDEN
|% 0,16
|718
|DEM PARTİ
|BEDRİYE ZIRIĞ
|% 0,16
|699
|HÜDA PAR
|RIDVAN YILDIRIM
|% 0,14
|612
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TOPUZ
|% 0,13
|603
|TİP
|SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
|% 0,12
|525
|VATAN PARTİSİ
|HÜSEYİN CELAL DİHKAN
|% 0,11
|516
|MİLLET
|YUSUF AYDIN
|% 0,09
|398
|TKP
|AHMET BİRİNCİ
|% 0,09
|389
|HAK-PAR
|MEHMET ALİ SÖNMEZ
|% 0,08
|362
|HKP
|HACER EFE
|% 0,06
|292
|BAĞIMSIZ
|SADULLAH YILMAZ
|% 0,06
|269
|TKH
|BAYRAM İPEKÇİ
|% 0,04
|166
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,45
|Katılım Oranı
|:
|% 79,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ EKİM
|% 41,75
|29.755
|CHP
|OSMAN KALYONCU
|% 28,75
|20.490
|YENİDEN REFAH
|RESUL ALTIN
|% 12,33
|8.786
|İYİ PARTİ
|EROL GEDİKLİ
|% 9
|6.417
|BTP
|SAMET AYVAZ
|% 2,92
|2.084
|SAADET
|ÖMER FARUK BAYRAM
|% 1,53
|1.094
|ZAFER PARTİSİ
|İHSAN KARLIDAĞ
|% 1,35
|960
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN SERBEST
|% 1,2
|855
|DİĞER
|% 0,5
|356
|DP
|AYHAN CİVELEK
|% 0,32
|227
|DEM PARTİ
|HASAN GEZİCİ
|% 0,15
|108
|MİLLET
|FATİH ÖKSÜZ
|% 0,1
|71
|HKP
|MUSA ARSLAN
|% 0,1
|68
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,31
|Katılım Oranı
|:
|% 72,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|% 42,07
|10.753
|YENİDEN REFAH
|AHMET KÜÇÜK
|% 22,49
|5.747
|SAADET
|ŞAKİR ŞAHİNTAŞ
|% 16,06
|4.105
|BAĞIMSIZ
|YUSUF DURMUŞ
|% 7,15
|1.828
|CHP
|OSMAN DİLBER
|% 5,77
|1.474
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM AYDIN
|% 2,8
|716
|BTP
|MESUT DEMİRTÜRKOĞLU
|% 1,51
|385
|ZAFER PARTİSİ
|YİĞİTHAN ÇİFT
|% 0,79
|202
|BAĞIMSIZ
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|% 0,53
|136
|DEVA PARTİSİ
|LOKMAN UZUN
|% 0,52
|133
|DEM PARTİ
|MELTEM ASLAN
|% 0,24
|60
|MİLLET
|KÖKSAL ÇAPKUNOĞLU
|% 0,07
|18
|DİĞER
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,94
|Katılım Oranı
|:
|% 82,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|HAMZA BİLGİN
|% 51,46
|10.041
|AK PARTİ
|İBRAHİM KÜÇÜK
|% 41,81
|8.157
|CHP
|HASAN SUNGUR
|% 2,88
|562
|SAADET
|ALİ TOPAL
|% 1,88
|367
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE ÖRNEK
|% 0,89
|173
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT YILMAZ
|% 0,41
|80
|VATAN PARTİSİ
|MURAT KALMUK
|% 0,25
|49
|DP
|YAKUP ÇAKICI
|% 0,16
|32
|DEVA PARTİSİ
|YAVUZ SELİM PEKER
|% 0,14
|27
|BTP
|FERDİ ŞAHİNTÜRK
|% 0,12
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BURHAN CAHİT ERDEM
|% 34,16
|4.901
|MHP
|BARIŞ ÖZTÜRK
|% 32,41
|4.651
|BTP
|SABRİ TERZİ
|% 14,46
|2.074
|İYİ PARTİ
|EMRULLAH FUAT GÖZAÇAN
|% 7,64
|1.096
|DP
|RAMİS UZUN
|% 5,71
|819
|YENİDEN REFAH
|SEDAT CUMUR
|% 2,09
|300
|ZAFER PARTİSİ
|KADİR ULUDÜZ
|% 1,23
|177
|SAADET
|AHMET AYDIN
|% 0,98
|141
|DEVA PARTİSİ
|ALİ ÖZTÜRK
|% 0,77
|111
|MİLLET
|ESMA ERSEN
|% 0,51
|73
|DİĞER
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KELEŞ
|% 33,55
|3.451
|CHP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 33,37
|3.433
|BAĞIMSIZ
|ZEKERİYA KARAÇENGEL
|% 19,93
|2.050
|YENİDEN REFAH
|GÖKHAN ŞAHİN
|% 5,11
|526
|İYİ PARTİ
|HAMZA USTABAŞI
|% 4,51
|464
|BTP
|MUSTAFA KUL
|% 1,87
|192
|SAADET
|ABDULLAH KUL
|% 1,66
|171
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,83
|Katılım Oranı
|:
|% 79,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HANEFİ TOK
|% 44,43
|3.651
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET SAVAŞ DÜNDAR
|% 21,11
|1.735
|CHP
|NAİM ÇİMEN
|% 8,73
|717
|YENİDEN REFAH
|HASAN FEHMİ GENÇCAN
|% 7,23
|594
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZER
|% 6,19
|509
|SAADET
|MEHMET NURİ KADIOĞLU
|% 5,76
|473
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL BARIŞ KAROĞLU
|% 4,36
|358
|BTP
|ABDULLAH ALTUNBAŞ
|% 1,24
|102
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA İKİNCİ
|% 0,88
|72
|DİĞER
|% 0,07
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET AŞIK
|% 41,69
|1.058
|BÜYÜK BİRLİK
|MURAT ARDUÇ
|% 18,6
|472
|SAADET
|ZEKİ AVNİ USTA
|% 14,5
|368
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ERDİL
|% 13,83
|351
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA CANSIZ
|% 7,64
|194
|BTP
|HAYDAR GENÇCAN
|% 2,6
|66
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ GÖKTAN MUTLU
|% 1,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELİM ÇELENK
|% 54,52
|4.967
|CHP
|ABİDİN ÇELİK
|% 37
|3.371
|YENİDEN REFAH
|TURGAY BAKAL
|% 4,14
|377
|SAADET
|FEVZİ SERDAR
|% 2,34
|213
|ZAFER PARTİSİ
|BAYHAN AYDİN
|% 1,04
|95
|BÜYÜK BİRLİK
|HAYRULLAH BAYKUŞ
|% 0,57
|52
|BTP
|SALİH YILDIZ
|% 0,39
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET NUHOĞLU
|% 72,37
|4.180
|YENİDEN REFAH
|HAMİ HACIOSMANOĞLU
|% 18,7
|1.080
|SAADET
|BEHRAM YILDIZ
|% 3,56
|206
|İYİ PARTİ
|ZAFER YAZICI
|% 2,04
|118
|BAĞIMSIZ
|CEVAT SARMUSAK
|% 1,56
|90
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH SARIYILMAZ
|% 1,11
|64
|BTP
|MEHMET AKIL
|% 0,66
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ AYDIN
|% 55,51
|1.777
|BÜYÜK BİRLİK
|SEBAHATTİN İMAMOĞLU
|% 20,24
|648
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KURT
|% 14,81
|474
|CHP
|POLAT KUMBASAR
|% 3,91
|125
|İYİ PARTİ
|FATİH SANCAK
|% 3,03
|97
|SAADET
|SELİM ÜÇÜNCÜ
|% 1,37
|44
|DP
|MEHMET AVCI
|% 0,5
|16
|BTP
|ABDURRAHMAN SAKA
|% 0,41
|13
|DEVA PARTİSİ
|AHMET ASLAN
|% 0,22
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KORAY KOÇHAN
|% 41,95
|7.645
|CHP
|MUSA TURAN
|% 36,92
|6.729
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL ÖZTÜRK
|% 16
|2.916
|İYİ PARTİ
|TURAN KONAK
|% 2,04
|371
|SAADET
|HİKMET AYDIN
|% 1,41
|258
|BTP
|AHMET BEKTAŞ
|% 0,86
|156
|BÜYÜK BİRLİK
|TANER GÜR
|% 0,82
|150
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,14
|Katılım Oranı
|:
|% 75,72
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|% 47,69
|11.471
|YENİDEN REFAH
|GÜNGÖR SARAL
|% 23,15
|5.568
|SAADET
|MUSTAFA SARAL
|% 22,85
|5.497
|CHP
|HALİL SARAL
|% 3,66
|880
|İYİ PARTİ
|EMİNE BODUR
|% 1,77
|426
|BTP
|AVNİ KALEMCİ
|% 0,3
|71
|MİLLİ YOL
|NUMAN HARPUTOĞLU
|% 0,21
|51
|DEM PARTİ
|ÇETİN ARYİNDOĞAN
|% 0,13
|32
|DİĞER
|% 0,12
|30
|MİLLET
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|% 0,12
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,28
|Katılım Oranı
|:
|% 74,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET KAYA
|% 49,4
|77.715
|AK PARTİ
|ERGİN AYDIN
|% 38,57
|60.676
|YENİDEN REFAH
|HALİL İBRAHİM KILIÇASLAN
|% 5,72
|8.998
|İYİ PARTİ
|VEYSEL KURTOĞLU
|% 1,79
|2.811
|SAADET
|ÜMİT ÇEBİ
|% 1,64
|2.587
|ZAFER PARTİSİ
|SİNEM DEMİRGÖZ
|% 1,42
|2.240
|BTP
|AHMET REMZİ KASIM
|% 0,62
|969
|DEVA PARTİSİ
|SERKAN IŞIKLI
|% 0,32
|510
|MİLLET
|HALİL AYDIN
|% 0,12
|195
|DSP
|MEHMET KÖSE
|% 0,12
|187
|DİĞER
|% 0,1
|164
|HKP
|SELMA GÜMÜŞ
|% 0,1
|159
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAVUZ
|% 0,08
|124
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|% 43,81
|6.509
|YENİDEN REFAH
|ORHAN KAHVECİ
|% 27,18
|4.038
|SAADET
|RECEP KALYONCU
|% 12,08
|1.794
|CHP
|İSMAİL AKSOY
|% 10,78
|1.601
|İYİ PARTİ
|SELAMİ ATEŞ
|% 3,57
|530
|DEVA PARTİSİ
|MEHMETALİ DUMAN
|% 0,93
|138
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKDENİZ TEMEL YILMAZ
|% 0,72
|107
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET TOPRAK
|% 0,45
|67
|BTP
|ZEKİ UZUN
|% 0,23
|35
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ SANCAK
|% 0,21
|31
|MİLLET
|AHMET SELÇUK ERSEN
|% 0,04
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|REFİK KURUKIZ
|% 30,13
|2.619
|İYİ PARTİ
|FARUK BELDÜZ
|% 29,49
|2.564
|YENİDEN REFAH
|FATİH YILMAZ
|% 24,65
|2.143
|BÜYÜK BİRLİK
|NECATİ SELVİTOP
|% 5,53
|481
|DP
|METİN GÜNAY
|% 4,43
|385
|CHP
|MUSTAFA BAYRAM
|% 3,35
|291
|SAADET
|AHMET KIRAN
|% 1,69
|147
|ZAFER PARTİSİ
|BUMİN KAAN SOYLU
|% 0,63
|55
|DİĞER
|% 0,1
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN BEŞEL
|% 42,99
|3.967
|BAĞIMSIZ
|VEYSEL KURT
|% 36,16
|3.336
|CHP
|ALİ TOKGÖZ
|% 11,6
|1.070
|DİĞER
|% 4,54
|419
|BTP
|YILDIRAY YILDIRIM
|% 2,21
|204
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET BAHADIR
|% 1,59
|147
|ZAFER PARTİSİ
|ABDUL SAMET TÜYSÜZ
|% 0,5
|46
|BÜYÜK BİRLİK
|YAŞAR GÜNNAR
|% 0,41
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|FUAT KOÇAL
|% 38,21
|6.484
|AK PARTİ
|MUHAMMET BALTA
|% 34,39
|5.836
|BAĞIMSIZ
|AHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU
|% 19,2
|3.258
|YENİDEN REFAH
|ERDAL SAYİN
|% 4,25
|722
|BTP
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|% 1,85
|314
|ZAFER PARTİSİ
|AYHAN KAYHAN
|% 0,98
|167
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER HALİSÇELİK
|% 0,74
|125
|BAĞIMSIZ
|HAMİDE KUTOĞLU
|% 0,38
|65
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,35
|Katılım Oranı
|:
|% 80,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BIYIK
|% 48,1
|12.424
|AK PARTİ
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|% 30,99
|8.004
|DP
|İBRAHİM SAĞIROĞLU
|% 18,15
|4.688
|SAADET
|AHMET SALİH KALAYCI
|% 1,14
|294
|BTP
|ÜMİT DURSUN
|% 0,68
|175
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÜÇÜNCÜ
|% 0,41
|105
|BAĞIMSIZ
|GÖKHAN SEZGİN
|% 0,39
|101
|HKP
|İBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK
|% 0,14
|36
Son Dakika › Güncel › TRABZON SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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