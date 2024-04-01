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TRABZON SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:55
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.257
Toplam Seçmen : 619.603
Açılan Sandık : 2.207
Açılan Sandık Oranı : % 97,78
Kullanılan Oy : 471.544
Geçerli Oy : 445.111
Katılım Oranı : % 78,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET METİN GENÇ% 51,45229.009
CHPHASAN SÜHA SARAL% 28,3125.966
YENİDEN REFAHLOKMAN ÖZTÜRK% 9,1540.716
İYİ PARTİMUHAMMET ERKAN% 4,2418.860
SAADETRECEP YAKUPHAN% 2,3810.576
ZAFER PARTİSİFERHAT TÜYSÜZ% 1,67.132
BTPÖMER TURAN% 0,984.345
DEVA PARTİSİSELÇUK KESKİN% 0,251.130
DİĞER% 0,241.058
AB PARTİRECEP KADI% 0,17770
DSPUĞUR ERDEN% 0,16718
DEM PARTİBEDRİYE ZIRIĞ% 0,16699
HÜDA PARRIDVAN YILDIRIM% 0,14612
BAĞIMSIZİBRAHİM TOPUZ% 0,13603
TİPSÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU% 0,12525
VATAN PARTİSİHÜSEYİN CELAL DİHKAN% 0,11516
MİLLETYUSUF AYDIN% 0,09398
TKPAHMET BİRİNCİ% 0,09389
HAK-PARMEHMET ALİ SÖNMEZ% 0,08362
HKPHACER EFE% 0,06292
BAĞIMSIZSADULLAH YILMAZ% 0,06269
TKHBAYRAM İPEKÇİ% 0,04166
AKÇAABAT

Açılan Sandık Oranı : % 99,45
Katılım Oranı : % 79,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN NURİ EKİM% 41,7529.755
CHPOSMAN KALYONCU% 28,7520.490
YENİDEN REFAHRESUL ALTIN% 12,338.786
İYİ PARTİEROL GEDİKLİ% 96.417
BTPSAMET AYVAZ% 2,922.084
SAADETÖMER FARUK BAYRAM% 1,531.094
ZAFER PARTİSİİHSAN KARLIDAĞ% 1,35960
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN SERBEST% 1,2855
DİĞER% 0,5356
DPAYHAN CİVELEK% 0,32227
DEM PARTİHASAN GEZİCİ% 0,15108
MİLLETFATİH ÖKSÜZ% 0,171
HKPMUSA ARSLAN% 0,168
ARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 99,31
Katılım Oranı : % 72,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ% 42,0710.753
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÜK% 22,495.747
SAADETŞAKİR ŞAHİNTAŞ% 16,064.105
BAĞIMSIZYUSUF DURMUŞ% 7,151.828
CHPOSMAN DİLBER% 5,771.474
BÜYÜK BİRLİKADEM AYDIN% 2,8716
BTPMESUT DEMİRTÜRKOĞLU% 1,51385
ZAFER PARTİSİYİĞİTHAN ÇİFT% 0,79202
BAĞIMSIZDURSUNALİ BACIOĞLU% 0,53136
DEVA PARTİSİLOKMAN UZUN% 0,52133
DEM PARTİMELTEM ASLAN% 0,2460
MİLLETKÖKSAL ÇAPKUNOĞLU% 0,0718
DİĞER% 01
ARSİN

Açılan Sandık Oranı : % 98,94
Katılım Oranı : % 82,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAMZA BİLGİN% 51,4610.041
AK PARTİİBRAHİM KÜÇÜK% 41,818.157
CHPHASAN SUNGUR% 2,88562
SAADETALİ TOPAL% 1,88367
ZAFER PARTİSİEMRE ÖRNEK% 0,89173
BÜYÜK BİRLİKMURAT YILMAZ% 0,4180
VATAN PARTİSİMURAT KALMUK% 0,2549
DPYAKUP ÇAKICI% 0,1632
DEVA PARTİSİYAVUZ SELİM PEKER% 0,1427
BTPFERDİ ŞAHİNTÜRK% 0,1224
BEŞİKDÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBURHAN CAHİT ERDEM% 34,164.901
MHPBARIŞ ÖZTÜRK% 32,414.651
BTPSABRİ TERZİ% 14,462.074
İYİ PARTİEMRULLAH FUAT GÖZAÇAN% 7,641.096
DPRAMİS UZUN% 5,71819
YENİDEN REFAHSEDAT CUMUR% 2,09300
ZAFER PARTİSİKADİR ULUDÜZ% 1,23177
SAADETAHMET AYDIN% 0,98141
DEVA PARTİSİALİ ÖZTÜRK% 0,77111
MİLLETESMA ERSEN% 0,5173
DİĞER% 0,046
ÇARŞIBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET KELEŞ% 33,553.451
CHPHAYDAR ÇOBAN% 33,373.433
BAĞIMSIZZEKERİYA KARAÇENGEL% 19,932.050
YENİDEN REFAHGÖKHAN ŞAHİN% 5,11526
İYİ PARTİHAMZA USTABAŞI% 4,51464
BTPMUSTAFA KUL% 1,87192
SAADETABDULLAH KUL% 1,66171
ÇAYKARA

Açılan Sandık Oranı : % 89,83
Katılım Oranı : % 79,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHANEFİ TOK% 44,433.651
BÜYÜK BİRLİKMEHMET SAVAŞ DÜNDAR% 21,111.735
CHPNAİM ÇİMEN% 8,73717
YENİDEN REFAHHASAN FEHMİ GENÇCAN% 7,23594
İYİ PARTİHASAN ÖZER% 6,19509
SAADETMEHMET NURİ KADIOĞLU% 5,76473
BAĞIMSIZVEYSEL BARIŞ KAROĞLU% 4,36358
BTPABDULLAH ALTUNBAŞ% 1,24102
ZAFER PARTİSİBUĞRA İKİNCİ% 0,8872
DİĞER% 0,076
DERNEKPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET AŞIK% 41,691.058
BÜYÜK BİRLİKMURAT ARDUÇ% 18,6472
SAADETZEKİ AVNİ USTA% 14,5368
BAĞIMSIZMEHMET ERDİL% 13,83351
YENİDEN REFAHMUSTAFA CANSIZ% 7,64194
BTPHAYDAR GENÇCAN% 2,666
ZAFER PARTİSİALİ GÖKTAN MUTLU% 1,1429
DÜZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELİM ÇELENK% 54,524.967
CHPABİDİN ÇELİK% 373.371
YENİDEN REFAHTURGAY BAKAL% 4,14377
SAADETFEVZİ SERDAR% 2,34213
ZAFER PARTİSİBAYHAN AYDİN% 1,0495
BÜYÜK BİRLİKHAYRULLAH BAYKUŞ% 0,5752
BTPSALİH YILDIZ% 0,3936
HAYRAT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET NUHOĞLU% 72,374.180
YENİDEN REFAHHAMİ HACIOSMANOĞLU% 18,71.080
SAADETBEHRAM YILDIZ% 3,56206
İYİ PARTİZAFER YAZICI% 2,04118
BAĞIMSIZCEVAT SARMUSAK% 1,5690
ZAFER PARTİSİFATİH SARIYILMAZ% 1,1164
BTPMEHMET AKIL% 0,6638
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ AYDIN% 55,511.777
BÜYÜK BİRLİKSEBAHATTİN İMAMOĞLU% 20,24648
YENİDEN REFAHMUSTAFA KURT% 14,81474
CHPPOLAT KUMBASAR% 3,91125
İYİ PARTİFATİH SANCAK% 3,0397
SAADETSELİM ÜÇÜNCÜ% 1,3744
DPMEHMET AVCI% 0,516
BTPABDURRAHMAN SAKA% 0,4113
DEVA PARTİSİAHMET ASLAN% 0,227
MAÇKA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKORAY KOÇHAN% 41,957.645
CHPMUSA TURAN% 36,926.729
YENİDEN REFAHİSMAİL ÖZTÜRK% 162.916
İYİ PARTİTURAN KONAK% 2,04371
SAADETHİKMET AYDIN% 1,41258
BTPAHMET BEKTAŞ% 0,86156
BÜYÜK BİRLİKTANER GÜR% 0,82150
OF

Açılan Sandık Oranı : % 97,14
Katılım Oranı : % 75,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİM SALİH SARIALİOĞLU% 47,6911.471
YENİDEN REFAHGÜNGÖR SARAL% 23,155.568
SAADETMUSTAFA SARAL% 22,855.497
CHPHALİL SARAL% 3,66880
İYİ PARTİEMİNE BODUR% 1,77426
BTPAVNİ KALEMCİ% 0,371
MİLLİ YOLNUMAN HARPUTOĞLU% 0,2151
DEM PARTİÇETİN ARYİNDOĞAN% 0,1332
DİĞER% 0,1230
MİLLETMUSTAFA ŞİMŞEK% 0,1229
ORTAHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 95,28
Katılım Oranı : % 74,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET KAYA% 49,477.715
AK PARTİERGİN AYDIN% 38,5760.676
YENİDEN REFAHHALİL İBRAHİM KILIÇASLAN% 5,728.998
İYİ PARTİVEYSEL KURTOĞLU% 1,792.811
SAADETÜMİT ÇEBİ% 1,642.587
ZAFER PARTİSİSİNEM DEMİRGÖZ% 1,422.240
BTPAHMET REMZİ KASIM% 0,62969
DEVA PARTİSİSERKAN IŞIKLI% 0,32510
MİLLETHALİL AYDIN% 0,12195
DSPMEHMET KÖSE% 0,12187
DİĞER% 0,1164
HKPSELMA GÜMÜŞ% 0,1159
VATAN PARTİSİAHMET YAVUZ% 0,08124
SÜRMENE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AZİZOĞLU% 43,816.509
YENİDEN REFAHORHAN KAHVECİ% 27,184.038
SAADETRECEP KALYONCU% 12,081.794
CHPİSMAİL AKSOY% 10,781.601
İYİ PARTİSELAMİ ATEŞ% 3,57530
DEVA PARTİSİMEHMETALİ DUMAN% 0,93138
ZAFER PARTİSİGÖKDENİZ TEMEL YILMAZ% 0,72107
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET TOPRAK% 0,4567
BTPZEKİ UZUN% 0,2335
VATAN PARTİSİYILMAZ SANCAK% 0,2131
MİLLETAHMET SELÇUK ERSEN% 0,046
ŞALPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPREFİK KURUKIZ% 30,132.619
İYİ PARTİFARUK BELDÜZ% 29,492.564
YENİDEN REFAHFATİH YILMAZ% 24,652.143
BÜYÜK BİRLİKNECATİ SELVİTOP% 5,53481
DPMETİN GÜNAY% 4,43385
CHPMUSTAFA BAYRAM% 3,35291
SAADETAHMET KIRAN% 1,69147
ZAFER PARTİSİBUMİN KAAN SOYLU% 0,6355
DİĞER% 0,19
TONYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN BEŞEL% 42,993.967
BAĞIMSIZVEYSEL KURT% 36,163.336
CHPALİ TOKGÖZ% 11,61.070
DİĞER% 4,54419
BTPYILDIRAY YILDIRIM% 2,21204
YENİDEN REFAHMUHAMMET BAHADIR% 1,59147
ZAFER PARTİSİABDUL SAMET TÜYSÜZ% 0,546
BÜYÜK BİRLİKYAŞAR GÜNNAR% 0,4138
VAKFIKEBİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZFUAT KOÇAL% 38,216.484
AK PARTİMUHAMMET BALTA% 34,395.836
BAĞIMSIZAHMET İHSAN HACIFETTAHOĞLU% 19,23.258
YENİDEN REFAHERDAL SAYİN% 4,25722
BTPABDULLAH ÖZDEMİR% 1,85314
ZAFER PARTİSİAYHAN KAYHAN% 0,98167
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER HALİSÇELİK% 0,74125
BAĞIMSIZHAMİDE KUTOĞLU% 0,3865
YOMRA

Açılan Sandık Oranı : % 98,35
Katılım Oranı : % 80,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA BIYIK% 48,112.424
AK PARTİABDULKADİR ÖZDEMİR% 30,998.004
DPİBRAHİM SAĞIROĞLU% 18,154.688
SAADETAHMET SALİH KALAYCI% 1,14294
BTPÜMİT DURSUN% 0,68175
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÜÇÜNCÜ% 0,41105
BAĞIMSIZGÖKHAN SEZGİN% 0,39101
HKPİBRAHİM KIVILCIM ÇOLAK% 0,1436

Kaynak: AA

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