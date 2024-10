Trafikte Sürücü Hataları Azaltılmalı

Güncel

Vali Şahin: "Kazaların çok büyük bölümü sürücü hatalarından kaynaklanıyor"

100 promil alkollü bir insanın reflekslerindeki etkiyi ölçen gözlüğü de deneyen Hulusi Şahin:

"Alkollü bir şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında gözü kapalı yürümeye benziyor"

Mobil trafik eğitim tırı Antalya'da

ANTALYA - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Mobil Trafik Tırı, Antalya'da öğrencilere trafik eğitimi verdi. Alanı ziyaret eden ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen 100 promil alkollü bir insanın reflekslerindeki etkiyi ölçen gözlüğü de deneyen Hulusi Şahin" Gerçekten alkollü bir şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında gözü kapalı yürümeye benziyor. Türkiye'deki kazaların çok büyük bir kısmı, yüzde doksanları geçen oranda maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sürücüleri eğitirsek, bu kazalardaki can kayıplarını, yaralamaları, maddi kayıpları da çok azaltırız. Kazaları azaltırız. Hedefimiz bu, bu yönde de çalışıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle il il dolaşan "Mobil Trafik Eğitim Tırı", Antalya'ya gelerek, Cumhuriyet Meydanı'nda minik öğrencilere trafik eğitimi verdi. Tırın içinde "Trafik nedir" konulu eğitim alan öğrenciler, meydana kurulan trafik oyun alanında uygulamalı eğitimle trafik kurallarına uymanın hayati önemi vurgulandı. Dört tekerlekli bisikletle okul yolu bölgesi şeklinde hazırlanan parkur üzerinde polisler eşliğinde araç kullanan öğrenciler, yaya kaldırımında durmaları gerektiğini ve hız sınırını öğrendi.

"Hedefimiz, trafikte belli bazı davranış kalıplarını erken yaşta öğretmek"

Antalya merkezine kurulan "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nı Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü ve Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ziyaret etti. İki gün boyunca öğrencilerin alanı ziyaret edeceğini ifade eden Antalya Valisi Hulusi Şahin, eğitim hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Şahin, "İçişleri Bakanlığı Trafik Eğitim Tırı bugün Antalya'yı ziyaret ediyor. Bugün ve yarın okullarımızdan öğrencilerimiz buraya gelecekler ve eğitim alacaklar. Önce teorik eğitim, ardından da bizim pistimizde çocuklarımız sürücü olmayı deneyimliyorlar. Nasıl davranışlar yapılması lazım? Emniyet kemeri hassasiyeti, yaya geçidini kullanırken yaya olarak nasıl kullanacağız? Sürücü iken yaya geçidi nasıl bir şekilde kullanılır, nasıl reaksiyon gösterilir? Bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Trafikteki davranışlar, bir refleks şeklinde öğrenilen davranışlar. Bunlar eğer erken çağlarda, erken yaşlarda oturtulur ise gelişmiş ülkelerde gördüğümüz gibi bu böyle devam eder. Eğer belli bir yaştan sonra siz bunu vermeye çalışırsanız, bu çok daha zor oluyor. Dolayısıyla bizim de hedefimiz, trafikte belli bazı davranış kalıplarını erken yaşta öğretmek. Bunları çocuklarımıza daha yaş iken vermeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman, trafik olduğundan çok daha iyi noktalara gelecektir" dedi.

"Kazaların yüzde 90'ı sürücü hatasından"

Her geçen gün artan trafik kazası sayısına dikkat çeken Vali Hulusi Şahin, Türkiye'deki kazaların büyük bir kısmının sürücü hatasından kaynaklandığını açıkladı. Şahin, "Türkiye'de her geçen gün trafikte araç sayısı artıyor, her gün çok sayıda trafik kazası da oluyor. İçimizi acıtan, canımızı yakan yaralamalı, ölümlü, ailelerin içerisine ateş düşüren çok sayıda kazayla da karşılaşıyoruz. Dünyanın her yerinde var, Türkiye'de de var. Bunları azaltmanın yolu öncelikle sürücü davranışları. Türkiye'deki kazaların çok büyük bir kısmı yüzde doksanları geçen oranda maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Dolayısıyla sürücüleri eğitirsek bu kazalardaki can kayıplarını, yaralamaları, maddi kayıpları da çok azaltırız. Kazaları azaltırız. Hedefimiz bu, bu yönde de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, TÜBİTAK'ı geliştirdiği gözlüğü deneyimledi

Eğitim alanındaki TÜBİTAK tarafından geliştirilen 100 promil alkollü bir insanın reflekslerindeki etkiyi ölçen gözlüğü de deneyen Hulusi Şahin, alkollü araç kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu. Şahin, şöyle devam etti: "Bu, 100 promil alkollü bir insanın reflekslerindeki etkiyi ölçen TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş bir gözlük. Onu taktığınız zaman refleksleriniz ne oluyor, onu anlıyorsunuz. Gerçekten topu göremiyorsunuz, çift görüyorsunuz. Hareket edemiyorsunuz. Emniyet müdürümüz denedi, topu tutamadı. Ben biraz daha dayanıklıymışım herhalde, topu zor bela tuttum. Gerçekten alkollü bir şekilde sürücü koltuğuna oturmak, bir uçurumun kenarında gözü kapalı yürümeye benziyor. Sonu gerçekten felaket. Sadece kendinize zarar vermiyorsunuz, günahsız insanlara da zarar verme ihtimaliniz çok yüksek oluyor."

"Genelde bisikletimi hep yollarda sürüyordum, artık bisiklet yolunda süreceğim"

Alanda eğitim alan Faruk Tugayoğlu İlkolu 3. Sınıf öğrencisi Deniz, polislerin sıcak yaklaşımlarından dolayı polisleri çok sevdiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Polislik çok güzel bir meslek, onların sayesinde trafik kurallarını öğrendik, çok teşekkür ederiz. Genelde bisikletimi hep yollarda sürüyordum, artık bisiklet yolunda süreceğim. Bisikletçilere sesleniyorum; hep bisiklet yollarından ya da kaldırımlardan gitsinler. Yoksa kötü kazalara neden olabilirler.