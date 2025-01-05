Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı - Son Dakika
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Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

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Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin asker, harekatın 110. yıldönümünde anılıyor. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı. Yürüyüşe CHP lideri Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katılıyor.

05.01.2025 09:16
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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde toplanan toplanan vatandaşlar, yürüyüşe başladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER

Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu.

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi.

Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

CHP LİDERİ ÖZEL DE TOPLANMA ALANINA GELDİ

Toplanma alanına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Talip Uzun, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Güzergahlarda jandarma ve polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

"BİZİ ISITAN VATAN SEVGİSİ"

Kars İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde de yürüyüş güzergahında soğuk hava ve don nedeniyle vatandaşlar için UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri konuşlandırıldı. Bu arada toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuldu. Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, "Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi." ifadelerini kullandı. Melisa Papakçı da şehitleri anmak için Sarıkamış'a geldiklerini söyledi.

Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı

DUALARIN ARDINDAN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı
Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı
Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı
Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı
Türkiye, "Bu toprakta izin var" temasıyla Sarıkamış\'ta yürüyüşe başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, 'Bu toprakta izin var' temasıyla Sarıkamış'ta yürüyüşe başladı - Son Dakika

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