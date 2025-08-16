Türkiye'de 26 Yılda 448 Bin Deprem Kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de 26 Yılda 448 Bin Deprem Kaydedildi

Türkiye\'de 26 Yılda 448 Bin Deprem Kaydedildi
16.08.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de 1999'dan bu yana 448 bin deprem kaydedildiğini ve İstanbul'un riskinin devam ettiğini belirtti.

Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından 26 yılda Türkiye'de 448 bin deprem kaydedildiğini belirterek "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz." dedi.

Doç. Dr. Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

"Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yıllık süreçte Türkiye'de 448 bin deprem meydana geldi." diyen Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024'te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023'te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.

Geçen 26 yıllık süreçte 6 ila 6,9 büyüklüğünde 46 deprem meydana geldiğini bildiren Özmen, "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6'dan büyük depreme maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Özmen, 1999'dan bu yana yaşanan depremlerde 77 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, ekonomik kaybın ise 200 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

17 Ağustos'ta Kuzey Anadolu Fayı'nın Yalova açıklarına kadar kırıldığını hatırlatan Özmen, Marmara Denizi'ndeki bazı fayların ise 1766'dan bu yana 7'den büyük deprem üretmediğini, bu nedenle "sismik boşluk" olarak değerlendirildiğini söyledi.

"Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek"

Doç. Dr. Özmen, İstanbul'da 2019'da 5,8, bu yıl ise 6,1 büyüklüğünde depremler yaşandığını ancak bunların fay hattındaki gerilimi boşaltmadığını vurguladı.

Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolunda kırılmayı bekleyen fayların olduğunu belirten Özmen, "Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek. Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Özmen, 26 yılda yasal, hukuki ve teknik alanda pek çok adım atıldığını ancak bunların yeterli olmadığına işaret ederek her depremde yıkımlar ve can kayıplarının olmasının, hala bu adımlarda istenilen seviyeye gelinmediğini gösterdiğini söyledi. Özmen, kentsel dönüşümün önemine de dikkati çekti.

Sındırgı'daki deprem Balıkesir'in riskini bitirmedi

Özmen, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin artçılarının, 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini belirtti.

Bölgede 20'ye yakın aktif fay bulunduğunu aktaran Özmen, sarsıntıda yalnızca Simav Fay Zonu'nun 20 kilometrelik kısmının kırıldığını ifade etti. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremden sonra artık burada olmaz düşüncesi doğru değil. Balıkesir, Türkiye'nin pek çok ili gibi yüksek deprem riski taşıyor. Sındırgı'daki fay hattı ile İstanbul'u etkileyen Kuzey Anadolu Fayı farklı hatlar. Dolayısıyla Sındırgı depreminden önce İstanbul'un deprem tehlikesi neyse bugün de aynı seviyede." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Marmara, Deprem, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 26 Yılda 448 Bin Deprem Kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi Mali darboğazı aşamayan sektör devi iflas etti, alacaklılar sıraya girdi
Balıkesir’de 4 Büyüklüğünde Deprem Balıkesir'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu

11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 11:44:36. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de 26 Yılda 448 Bin Deprem Kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.