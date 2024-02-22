Türkiye'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Türkiye'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de casusluk faaliyetleri kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeleri Fransa ve Çin istihbarat servislerine aktardıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüpheliler arasında kendini sözde aktivist ve gazeteci olarak tanıtan Ahmed Katie de bulunuyor. Katie'nin, Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını ileri sürdüğü belirlendi. Ayrıca, Katie'nin Fransız istihbaratının direktifleriyle Türkiye'deki faaliyetlerini Halep Dostları Topluluğu yöneticileri üzerinden ilettiği tespit edildi. Çin istihbarat birimine bilgi aktaran 7 şüpheliye de operasyon düzenlendi ve çok sayıda dijital materyal ile para ve silah ele geçirildi.

22.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de casusluk faaliyetleri kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeleri Fransa ve Çin istihbarat servislerine aktardıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kendini kamuoyunda sözde aktivist ve gazeteci olarak tanıtan Ahmed Katie'nin, Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını ileri sürdüğü belirlendi.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı
Ahmed Katie

BİLGİ VE BELGELERİ FRANSIZ İSTİHBARATINA İLETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Katie'nin, kamuoyunda paylaşılmamış gizli bilgileri, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile Türkiye'nin göç politikaları hakkında gerçek dışı bilgileri, Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak yalan bilgi ve belgeleri casusluk kapsamında temin ederek Fransız Dış İstihbarat Servisine ilettiği tespit edildi.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

TÜRK ASKERİNE "İŞKENCECİ" İFTİRASI

Yabancı medya kanallarında katıldığı canlı yayınlarda, "Suriyeli şahısların, Türkiye ile Suriye sınırında Türk askerleri tarafından öldürüldüğü", "Türkiye ile Yunanistan sınırında Türk sınır muhafızlarının 55 göçmeni Meriç Nehrine attığı", "Türkiye'nin mültecilere yönelik gözaltı merkezlerinde sözde işkence uyguladığı", "Suriyelilere Türkiye içerisinde baskı uygulandığı" gibi yalan ifadeler kullanan Katie'nin, Suriye'de hukuki süreçleri devam eden Suriyelilere sahte belge temin ederek pasaport sağladığı da saptandı.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMESİ KARŞILIĞINDA FRANSIZ VATANDAŞLIĞI

İstanbul'da yaşayan ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna ailesiyle iltica talebinde bulunan Katie'ye, Fransa Dış İstihbarat Servisince siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmasının teklif edildiği belirlendi.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

Bu teklif doğrultusunda Katie'nin, Fransız istihbaratının direktifleriyle Türkiye'deki tüm faaliyetlerini, Paris merkezli sivil toplu kuruluşu Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) yöneticileri üzerinden ilettiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER, YURT DIŞINA KAÇAMADAN TUTUKLANDI

MİT tarafından takibe alınan ve bir yıl süreyle casusluk yaptığı deşifre edilen Katie'nin, Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucunda, yurt dışına çıkmak üzereyken birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish ile yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

ÇİN İSTİHBARATINA BİLGİ AKTARAN 7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, topladıkları bilgileri Çin istihbarat birimiyle paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

Operasyonda, çok sayıda dijital materyal, 11 bin 145 avro, 105 bin 713 dolar, 3 bin 410 riyal ve 14 bin 150 lira para, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.

Türkiye'de casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı

Yakalanan şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Uygur Türk'ü kişilerin ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Uygur Türk'ü dernekleri ve kuruluşları hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratına aktardıkları tespit edildi.

Türkiye\'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

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