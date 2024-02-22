Türkiye\'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de casusluk faaliyetleri kapsamında elde ettikleri bilgi ve belgeleri Fransa ve Çin istihbarat servislerine aktardıkları belirlenen 10 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kendini kamuoyunda sözde aktivist ve gazeteci olarak tanıtan Ahmed Katie'nin, Türkiye'deki siyasi partilerle irtibat kurmaya çalıştığı ve Türk devlet yetkililerinden sözde tehditler aldığını ileri sürdüğü belirlendi.
Katie'nin, kamuoyunda paylaşılmamış gizli bilgileri, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ile Türkiye'nin göç politikaları hakkında gerçek dışı bilgileri, Türkiye'yi Avrupa'da zor durumda bırakacak yalan bilgi ve belgeleri casusluk kapsamında temin ederek Fransız Dış İstihbarat Servisine ilettiği tespit edildi.
Yabancı medya kanallarında katıldığı canlı yayınlarda, "Suriyeli şahısların, Türkiye ile Suriye sınırında Türk askerleri tarafından öldürüldüğü", "Türkiye ile Yunanistan sınırında Türk sınır muhafızlarının 55 göçmeni Meriç Nehrine attığı", "Türkiye'nin mültecilere yönelik gözaltı merkezlerinde sözde işkence uyguladığı", "Suriyelilere Türkiye içerisinde baskı uygulandığı" gibi yalan ifadeler kullanan Katie'nin, Suriye'de hukuki süreçleri devam eden Suriyelilere sahte belge temin ederek pasaport sağladığı da saptandı.
İstanbul'da yaşayan ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğuna ailesiyle iltica talebinde bulunan Katie'ye, Fransa Dış İstihbarat Servisince siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmasının teklif edildiği belirlendi.
Bu teklif doğrultusunda Katie'nin, Fransız istihbaratının direktifleriyle Türkiye'deki tüm faaliyetlerini, Paris merkezli sivil toplu kuruluşu Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) yöneticileri üzerinden ilettiği belirlendi.
MİT tarafından takibe alınan ve bir yıl süreyle casusluk yaptığı deşifre edilen Katie'nin, Fransa'ya ilticaya hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucunda, yurt dışına çıkmak üzereyken birlikte çalıştığı Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish ile yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, topladıkları bilgileri Çin istihbarat birimiyle paylaştığı belirlenen 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Operasyonda, çok sayıda dijital materyal, 11 bin 145 avro, 105 bin 713 dolar, 3 bin 410 riyal ve 14 bin 150 lira para, 2 ruhsatsız tabanca ve 51 fişek ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Uygur Türk'ü kişilerin ileri gelenleri ve Türkiye'de faaliyet gösteren Uygur Türk'ü dernekleri ve kuruluşları hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri Çin Halk Cumhuriyeti istihbaratına aktardıkları tespit edildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'de casusluk yapan 10 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, ''Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz.'' ifadelerini kullandı.
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Benan Saraç'tan olan 13 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve soruşturma aşamasında çocuk ve annesinin geri aldığı "istismar" iddialarına yönelik hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Ender Saraç, gözyaşları içinde ifade vererek "Mağdur oldum, zarar gördüm. Hayatımı geri istiyorum" dedi.
Ankara'da birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki kızının vücudunda sigara söndüren ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ile çocuğun annesi K.Ç.'nin yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların çocuğa karşı eziyet ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarını işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade ederek, sanıkların ayrı cezalandırılmalarını talep etti.
Bir süredir kanserle mücadele eden Tanyeli, dans eğitmenliği yaptığı akademinin hastalığın ortaya çıkmasıyla kendisini işten atarak sigortadan men etmek olduğunu söyledi. Tanyeli, kendisi için düzenlenen moral gecesinde 1,5 milyon lira toplandığı söylentisini de yalanladı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?