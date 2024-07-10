Türkiye ve Güney Kore Bioplus Interphex Korea\'da bir araya geldi

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Türkiye ve Güney Kore biyoteknoloji endüstrisi Bioplus Interphex Korea'da bir araya geldi

İSTANBUL, - Türkiye'nin onur konuğu olduğu Bioplus Interphex Korea 2024 etkinliğinin açılışı gerçekleşti. Biyoteknoloji endüstrisi alanında Türkiye ve Güney Kore arasında görüşmelerin yapıldığı etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından Türkiye'ye özel VİP resepsiyon düzenlendi.

Etkinliğe; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, Güney Kore Bakan Yardımcısı Kuyng- Sung Kang, Biyoteknoloji Vadisi ve Biyoteknoloji Sanayicileri Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Güney Kore Temsilcisi Taha Saran, Kore Biyoteknoloji Endüstrisi Derneği Başkanı Christopher Han-Sung Ko ile Türkiye ve Kore'den önde gelen sanayiciler katıldı.

BAKAN YARDIMCISI DÖNMEZ: BİYOTEKNOLOJİNİN EN ÇOK SATAN 100 ÜRÜNDEKİ PAYI YÜZDE 57 OLACAK

Açılışta konuşma yapan Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, gerçekleşen etkinliğin biyoteknoloji alanında daha fazla iş birliğinin önünü açacağını ve Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki mevcut iş ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olacağını belirterek, "Biyoteknolojik ürünlerin pazar payı dünya genelinde hızla artarak yaklaşık yüzde 30'a ulaşmıştır ve önümüzdeki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Yaklaşık 10 yıl önce, biyoteknolojinin en çok satan 100 ürün içindeki payı yüzde 38 iken, 2026 yılına kadar bu oranın yüzde 57 olması beklenmektedir. Bu eğilim doğrultusunda kanser, kardiyovasküler sorunlar, diyabet ve otoimmün hastalıklar gibi yaygın sağlık sorunlarının tedavisi için geliştirilen yeni ürünlerin çoğunluğunu biyoteknolojik ilaçlar oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin de halihazırda yüksek üretim standartları, teknolojik yetkinliği ve üretim kapasitesi ile oldukça gelişmiş bir ilaç endüstrisine sahip olduğunun altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Dönmez, Kore'nin biyoteknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Kore, biyoteknolojik araştırmalar için önemli bir bütçe ayırmakta ve inovasyon ekosistemini desteklemektedir. FDA tarafından onaylanan kırk biyobenzer üründen dokuzunun 2022 yılında Kore tarafından geliştirilmiş olması, inovasyona ne kadar bağlı olduğunuzu gösteriyor ve başarılarınızı takdir ediyoruz" diye konuştu.

VARLIBAŞ: SANAYİ ALANINDAKİ ORTAK ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Dr. Ercan Varlıbaş, Güney Kore ve Türkiye'nin dostluk ve iş birliği çerçevesinde yakın ilişkilerinin olduğunu vurgulayarak, sanayi alanındaki ortak çalışmalarının artarak devam edeceğini temenni ettiklerini söyledi.

Dr. Varlıbaş konuşmasında Biyoteknoloji Vadisi'nden bahsederek Vadi'nin yatırım açısından fırsat ve avantajlara sahip olmasının uluslararası düzeyde ilgi görmesinde etken olduğunu belirtti.

Dr. Varlıbaş gerçekleştirdiği konuşmasında şu bilgileri verdi;

"Biyoteknoloji Vadisi, Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir köprü niteliğindeki İstanbul'da, 262,5 hektarlık bir alan üzerine kurulmaktadır. İstanbul lojistik açısından Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir kapıdır. Biyoteknoloji Vadisi, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika (Mena), Orta Asya ülkelerine yakındır. Lojistik açıdan önemli bir coğrafyada yer almaktadır. Biyoteknoloji Vadisi'nde; uluslararası büyük ölçekli, küçük ölçekli firmalar, start-up'lar yer alacaktır, bunlarla birlikte teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezleri, teknoloji transfer ofisi, test ve kalibrasyon laboratuvarları, patent ofisleri, biyoteknoloji meslek yüksek okulu ve Temel Bilimler Üniversitesi gibi sektörün bütün katmanlarını ve dinamiklerini bünyesinde barındıracak bir merkez olarak dünyanın önemli Biyoteknoloji Ekosistemlerinden biri olacaktır.

Biyoteknoloji Vadisi'nde 20 bin nitelikli kişi istihdam edilecektir. Çalışanların 2 bini lisans üstü, 8 bini lisans eğitimli, 10 bini mavi yakalı olarak planlanmaktadır. Türkiye'nin nüfusunun yarısını 35 yaşın altındaki kişiler oluşturmaktadır. Genç ve dinamik nüfusu yeterli ve kalifiye istihdam sağlamaktadır. Temel Bilimler Üniversitesi ve Meslek Yüksek Okulu, Vadi'de nitelikli iş gücünün oluşmasına destek veren önemli projeler arasında yer almaktadır. Öğrenciler Vadi'deki şirketlerde staj yaparak eğitimlerini üst seviyelere çıkaracaktır."

BİYOTEKNOLOJİ BAŞKANLARI İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA İMZA ATTI

Dr. Varlıbaş'ın konuşmasının ardından Kore Biyoteknoloji Endüstrisi Derneği Başkanı Christopher Han-Sung Ko ile iş birliklerini geliştirici bir anlaşmaya imza attı. Han-Sung Ko Türkiye ile yapılan iş birliği ve ortak çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

SARAN: ULUSLARARASI YATIRIMLAR GÜVENCE ALTINDA

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Güney Kore Temsilcisi Taha Saran da yabancı yatırımcılara yönelik konuşarak, Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu'nun uluslararası yatırımları güvence altına almakta olduğunu ve uluslararası yatırımcıların FDI yasalarıyla korunmakta olduğunu söyledi. Saran, "90 ülke ile ikili yatırım ile koruma anlaşmaları, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları gerçekleştirilmiştir. Türkiye, uluslararası vergi rekabetçiliği endeksinde de üst sıralardadır. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşması da mevcuttur. Bu Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması (STA) sayesinde Avrupa pazarına doğrudan erişim sağlanmaktadır. Türkiye'nin ayrıca Güney Kore dahil 30 ülke ile de Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması bulunmaktadır" dedi.

Biyoteknoloji alanında ikili ve çoklu görüşmelerin yürütüldüğü, güçlü ilişkilerin kurulduğu etkinlikte Türkiye'nin ulusal Pavyonu yer alıyor. Türkiye'nin onur konuğu olduğu etkinlik 13 Temmuz'a kadar devam edecek.