Türkiye ve Endonezya'dan 64 maddelik ortak beyan: (2)

Türkiye ve Endonezya'nın ortak beyanında, Gazze'deki ateşkesin, iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını kapsaması gerektiği hususunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından yapılan 64 maddelik ortak beyanı paylaştı.

Ortak beyanda, iki liderin, başta sınır aşan ve organize suçlar ile terörizm olmak üzere her türlü suçla mücadele ve güvenlik tehditlerinin ele alınmasında uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi hususlarındaki ortak kararlılıklarının altını çizdiği belirtildi.

Bilgi ve deneyim paylaşımı yoluyla ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenlik risklerinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili istihbarat ve polis teşkilatları arasında yakın temas sağlanması ve işbirliği kurulması hususunda da mutabık kalan liderlerin, bu yönde talimat verdiği aktarıldı.

Liderlerin, enerji güvenliğinin, ekonomik kalkınmanın desteklenmesindeki kritik rolünü kabul ettiği belirtilen ortak beyanda, şu ifadeler yer aldı:

"Liderler, ayrıca gelecek nesiller için daha yeşil, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak üzere temiz enerji teknolojilerinde inovasyonu teşvik etmeye yönelik ortak kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, her iki ülkede ve ötesinde enerji araştırma, üretim ve geliştirme projelerinde işbirliğine hazır olduklarını ifade etmişlerdir. İki lider ayrıca, iki ülkenin kamu iktisadi teşebbüslerini ve özel sektörünü Endonezya'da, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerdeki enerji geliştirme projelerinde işbirliği yapmaya teşvik etmişlerdir.

Her iki lider, başta jeotermal enerji olmak üzere yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi ve iklim değişikliğinin ele alınması için iş birliğinin önemini vurgulamışlardır. Her iki lider ayrıca, temiz enerjiye geçişte kritik ham maddelerin oynayacağı hayati role ve bu alanda diyaloğun geliştirilmesi ihtiyacına dikkat çekmişlerdir. Her iki Cumhurbaşkanı, ilgili bakanları ve kurumları, Türkiye'de ve Endonezya'da ve üçüncü ülkelerde yeni ve yenilenebilir enerji aramalarına yatırım yapma konusunda işbirliğini kolaylaştırmaya teşvik etmiş olup bu yönde talimat vereceklerdir."

Altyapı alanında işbirliği

Ortak beyanda, her iki Cumhurbaşkanının, halklarının refahını artırmak amacıyla, Endonezya ve Türkiye arasında altyapı alanında işbirliği yapılmasının ekonomik büyüme, bağlantı, üretkenlik ve kalkınma açısından kritik önem taşıdığını vurguladığı aktarıldı.

Liderlerin, Türkiye'nin inşaat şirketlerinin, 3 milyon konut projesi ve yeni başkent Nusantara'nın geliştirilmesi planı da dahil olmak üzere Endonezya'nın ulusal stratejik altyapı projelerine katılımını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen ortak beyanda, "Her iki lider, altyapı alanında işbirliği potansiyellerini ve bunların hayata geçirilmesinin tartışılmasını sürdürmek üzere bir Endonezya-Türkiye Altyapı Forumu kurulması konusunda mutabık kalmıştır. Her iki Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlıklara iki ülke arasında altyapı alanında işbirliği yapılmasının planlanması ve bunun hayata geçirilmesini takip etme talimatı verme konusunda mutabık kalmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Ortak beyanda liderlerin, gelecekte sağlam ikili ilişkilerin temel direği olarak halklar arası bağlantının öneminin altını çizdiği belirtilerek, kültürel, akademik ve sosyal bağlantıların, karşılıklı anlayışın ve uzun vadeli işbirliğinin geliştirilmesinde bir mihenk taşı görevi gördüğüne işaret edildi.

"Endonezya, TEKNOFEST'e ev sahipliği yapma niyetini ifade etti"

İki ülkenin, geleceğin liderleri olacak gençleri hazırlamak için burslar, ortak araştırma programları ve üniversiteler arası işbirlikleri de dahil olmak üzere akademik ve eğitim ortaklıklarını genişletmeye istekli olduğu ifade edilen ortak beyanda, şunlar kaydedildi:

"Özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve tıp disiplinlerine odaklanılacaktır. Ayrıca, işbirliğini güçlendirmek amacıyla karşılıklı gençlik merkezi ziyaretleri, inceleme ziyaretleri, gençlik ve uzman değişim programları düzenlenecektir. Her iki taraf, ortaöğretim alanında işbirliğini geliştirmek amacıyla okul kurulmasına yönelik girişimleri desteklemiştir. İki ülke, bilimsel ekosistemi güçlendirmenin ve gençler arasında teknolojiye olan ilgiyi artırmanın önemini kabul etmişlerdir. Bu vizyon doğrultusunda Endonezya, Türkiye'nin öncü havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e 2026'da veya en geç 2027'de ev sahipliği yapma niyetini ifade etmiştir."

Ortak beyanda, her iki liderin, dirençli ulusal sağlık sistemleri oluşturmanın önemini vurguladığı, bunu desteklemek üzere, tıbbi altyapının geliştirilmesi konusu ile aşı ve ilaçların ortak üretimi konularında işbirliği yapmaya karar verdiği bildirildi.

İki Cumhurbaşkanının, ayrıca, uluslararası toplumun gelecekteki salgınlara karşı hazırlıklı olmasını sağlamak üzere küresel sağlık mimarisinin dayanıklılığının güçlendirilmesinin önemini güçlü bir şekilde vurguladığı dile getirildi.

Doğal afetlere eğilimli uluslar olarak, liderlerin afet riskinin azaltılması, hazırlık, müdahale ve toparlanma konularında işbirliğini güçlendirmek için mutabık kaldığı anlatılan ortak beyanda, her iki tarafın, personelin kapasitesini artırmak, en iyi uygulamaları paylaşmak ve dirençli altyapı ve teknolojiler inşa etmek için sürdürülebilir dirençlilik paradigmasını karşılıklı işbirliği ve ortak çalışma suretiyle uygulamanın önemini vurguladığı belirtildi.

Ortak beyanda, Türkiye ve Endonezya arasındaki derin kültürel, tarihi, dini ve halklar arasındaki bağları tanıyan iki liderin, kültürel alanda işbirliğini güçlendirmeye yönelik kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Her iki liderin, Türkiye ve Endonezya arasındaki tarihi bağları, özellikle de 16. yüzyıldan bu yana Osmanlı İmparatorluğu ve Açe Sultanlığı arasındaki bağları takdir ettiği dile getirilen ortak beyanda, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tarihi bağları daha da ileriye götürme arzularını ifade etmişler ve bu mirası vurgulamak üzere ortak bir film yapımında işbirliği yapılmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Her iki lider, kültürel mirasın korunması, muhafazası ve dijitalleştirilmesine yönelik ortak girişimlerin yanı sıra, üçüncü ülkelerden gelen kültürel eserlerin menşe ülkelerine iadesi konusunda en iyi uygulamaların paylaşımı, kapasite geliştirme ve uzman istişaresinin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarının altını çizmektedir. İki lider, küresel diyaloğu ve İslam kültürünün değerinin anlaşılmasını teşvik etmek amacıyla, uzmanlık ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek için kültürel miras yönetimi, el yazmalarının korunması ve İslam sanatı çalışmaları konularında eğitim alanında değişimler yapılmasına yönelik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kalmışlardır."

Orta Doğu'daki zulümler şiddetle kınandı

Ortak beyanda, her iki Cumhurbaşkanının, küresel sisteme yönelik artan kutuplaşma ve güvensizlikle çok yönlü sınamaların yaşandığı mevcut küresel düzene ilişkin ortak bir bakış açısını paylaştığı belirtilerek, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için her iki liderin çok taraflı işbirliğinin teşvik edilerek stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Her iki liderin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere küresel yönetişim kurumlarının uluslararası sınamaları etkin ele alacak şekilde reforme edilmesinin önemini vurguladığı ortak beyanda, benzer şekilde, liderlerin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) mevcut ve yeni sınamalarla başa çıkma kabiliyetini geliştirmek, güçlendirmek ve faaliyetlerini daha iyi planlamak için teşkilat reform sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.

Liderlerin, Filistin Devleti'nin egemenliğini ve bağımsızlığını destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiği belirtilen ortak beyanda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'nun, Gazze'deki ateşkesin Filistin- İsrail ihtilafına kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik çok önemli bir adım olduğu ve bu çözümün, uluslararası kabul görmüş parametrelere uygun olarak, iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını kapsaması gerektiği hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Ortak beyanda her iki liderin, Gazze ve Lübnan halklarına karşı işlenen ve insani krize yol açarak Orta Doğu'daki istikrarsızlıkta payı bulunan zulümleri şiddetle kınadığı vurgulanarak, sorumluların uluslararası hukuk temelinde cezasız kalmaksızın hesap vermeleri gerektiği hususunda mutabık kalındığı dile getirildi.

İki liderin, ayrıca uzun süredir devam eden saldırıların yol açtığı insani krizin aşılması amacıyla ateşkes süresince Gazze'ye insani yardımların güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunduğu ifade edilen ortak beyanda, her iki Cumhurbaşkanının, Gazze halkının ana vatanlarından taşınması fikrini reddettiği kaydedildi.

Liderlerin, İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki Filistinli nüfusa karşı yürüttüğü ve Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ardından barış umutlarını baltalayan askeri operasyonunu kınadığı belirtilen ortak beyanda, uluslararası toplumu bu adaletsizliği ele almaya, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgalini kalıcı hale getirme yönündeki bariz niyetini etkili bir şekilde engellemeye çağırdığı bildirildi.

Ortak beyanda, Suriye'ye ilişkin, iki Cumhurbaşkanının, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ek olarak Suriye halkının iradesini yansıtan barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecine yönelik güçlü desteklerini yinelediği, mültecilerin güvenli şekilde geri dönüşlerinin kolaylaştırılması ve bölgedeki terörizmin ortadan kaldırılması için uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyaç konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Adil küresel ekonomik düzen için işbirliği

Endonezya'nın, Türkiye'nin bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunma potansiyelinin farkında olarak ve ASEAN'a özel öncelik vererek Türkiye'nin Asya ülkeleri ve bölgesel kurumlarla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Yeniden Asya Girişimi'ni takdir ettiği bildirilen ortak beyanda, Türkiye'nin ASEAN'ın diyalog ortağı olma arzusuna desteğini yinelediği aktarıldı.

Ortak beyanda, her iki tarafın, çok taraflı kalkınma bankaları da dahil olmak üzere mevcut çok taraflı işbirliği mekanizmalarını etkin şekilde hayata geçirme ve her ikisinin de üyesi olduğu uluslararası örgütler kapsamında ortak çıkarları ilgilendiren konularda işbirliği yapma hususunda mutabık kaldığı bildirildi.

Ortak beyanda, her iki liderin, gelişmekte olan ülkelerin sanayileşme ve kaynaklardan yararlanma haklarını vurgulayarak, daha adil ve kapsayıcı bir küresel ekonomik düzen için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Her iki liderin, gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma ve sanayileşme haklarını savunarak, daha adil ve kapsayıcı bir küresel düzen yaratma konusundaki kararlılıklarını teyit ettiği aktarılan ortak beyanda, tüm ulusların küresel ticaretten, teknoloji transferlerinden ve endüstriyel aşağı akıştan faydalanmaları için eşit fırsatların sağlanmasının önemini vurguladığı dile getirildi.

Her iki tarafın, sanayide aşağı akışın katma değerli büyümenin temel itici gücü olduğunu kabul ederek, uluslararası platformlarda gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını gözetmeye istekli olduğu ifade edilen ortak beyanda, Cumhurbaşkanlarının, sanayileşme çabalarını, kapasite geliştirmeyi ve gelişmekte olan ülkelerin ileri teknolojilere erişimini destekleyen girişimlerde işbirliği yapma konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Liderlerin, küresel ekonomik yönetişim kurumlarının kalkınma ihtiyaçlarına öncelik verecek ve sistemik eşitsizlikleri azaltacak şekilde reforme edilmesi çağrısında bulunduğu bildirilen ortak beyanda, her iki devlet başkanının, Güney-Güney işbirliğini, adil ticaret uygulamalarını ve adil kaynak dağılımını güçlendirmeye yönelik ortak vizyonlarını yinelediği, iki ülkenin, kapsayıcı endüstriyel büyümeyi teşvik ederek, herkes için ortak refah ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen daha adil bir dünya düzeni yaratmayı amaçladığı kaydedildi.

Bu amaçla iki liderin, G20, MIKTA ve D-8 gibi uluslararası ve bölgesel ekonomik forumlar ve örgütler bünyesinde işbirliklerini sürdürmeye kararlı olduğu aktarılan ortak beyanda, bu bağlamda, liderlerin, her iki ülkenin ilgili kalkınma ajansları aracılığıyla, sadece kendi ülkelerinde değil aynı zamanda özellikle Afrika ve Pasifik bölgesindeki diğer gelişmekte olan ülkelerde de ortak girişimler yoluyla kalkınma işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Türkiye-Endonezya Altyapı Forumu kurulacak

Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin, Endonezya-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğu ve 10 yıl içinde ikili ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritasının temelini attığı ifade edilen ortak beyanda, her iki liderin "İnsanlar için Yeni Dünya için Ortaklık" ortak vizyonuna ulaşma konusunda iyimserliklerini ifade ettiği aktarıldı.

Her iki liderin, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonunun (KEK) toplanması ve Türkiye-Endonezya Altyapı Forumu'nun kurulması hususunda mutabık kaldığı ve ilgili Bakanlara bu yönde talimatlar vereceği aktarılan ortak beyanda, her iki Cumhurbaşkanının, İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2027'de Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanması konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Ortak beyanda, Konsey bünyesindeki Ortak Stratejik Planlama Grubu, Dışişleri Bakanları başkanlığında, Birinci Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin sonuçlarını takip etmek ve Konseyin ikinci toplantısını hazırlamak üzere toplanacağı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında kendisine ve heyetine yönelik sıcak karşılama ve gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Subianto'ya şükranlarını sunduğu dile getirildi.

