Üniversitede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

01.03.2026 11:50
Beyoğlu'nda bir öğrenci, dönem ödevi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

BEYOĞLU'nda özel üniversitede eğitim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 4 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M.'nin hayati tehlikeyi atlattığı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, Pazartesi günü normal servise alınacağı öğrenildi. Tutuklanan şüpheli Ferhat D. ise ifadesinde kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Serhan M.'nin arkadaşları, "12 santimlik bir çakı olduğu söyleniyor. Bu bıçakla okula nasıl girdi. Bu yaralama değil, onun ötesinde öldürmeye teşebbüstür" diye konuştu.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi 4 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.'nin son doktor kontrollerinde durumunun iyiye gittiği ve entübeden çıkarıldığı öğrenildi. Bilincinin zaman zaman açıldığı ve geri uyuduğu bilgisine de ulaşıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Serhan M.'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği, Pazartesi günü normal servise alınacağı öğrenildi.

'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Şüpheli Ferhat D.'nin ifadesinde, yangın merdivenine çıktıklarını, aralarında tartışma çıktığını Serhat M.'nin kendisine küfür edip boğazına sarıldığını, kendisini savunmak için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Diğer yandan şüpheli Ferhat D.'nin geçmişte 'Kasten yaralama' suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Ferhat D.'nin okuldaki kaydını dondurduğu hakkında verilen adli kontrol kararı bittiğinde ise okula geri döndüğü öne sürüldü.

'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTÜR'

Serhan M.'nin arkadaşı Ahmet Emin Dilben, "Geçtiğimiz Salı günü okulumuzda bir arkadaşımız bıçaklanarak yaralandı. Eczacılık Fakültesi okuyan 2 öğrenci arkadaşımız iddia edildiği üzere dönem ödevi üzerine tartıştı. Serhan adlı arkadaşımız Ferhat adlı eski hükümlü bir öğrenci tarafından kalbe hedef alınmak üzere 4 kez bıçaklandı. Bu bıçakla saldırı ise kalbine denk geldi. Arkadaşımız çok düzgün, dürüst, güvenilir bir çocuktu ve sebepsiz yere bir öğrenci tarafından bıçaklandı.Arkadaşımızı sigara içme bahanesiyle aşağıya çağırıp yangın merdiveninde bıçaklıyor. Kendisi annesine küfür ettiğine dair bir sebep doğrultusunda, arkadaşımızı bıçakladığına dair bir iddiada bulunmakta. İfadesine göre arkadaşımız kendisine küfretmiş, annesine küfretmiş ve bunun doğrultusunda saldırmış. Şu anda kendisi yaralanmayla ilgili yargılanıyor. Ancak arkadaşımızın ikisi kalbine denk gelen bu 4 bıçaklı saldırı, ki bıçaktan kastımız 12 santimetre bir çakı, yaralama değil, yaralamanın ötesinde öldürmeye teşebbüstür. Ferhat isimli şahıs öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır" dedi.

'12 SANTİMETRE ÇAKIYI NASIL SOKABİLDİ'

Dilben, "Arkadaşımızın can güvenliğini ortaya atan bu durumda, bu kişinin okula nasıl girdiği, okula 12 santimetre bir çakıyı nasıl sokabildiği, daha da ötesinde böyle bir olayı yapıp eli kanlı bir şekilde bıçakla okuldan nasıl çıkabildiği bizim çok endişelendiğimiz, ileride geleceğimizle ilgili endişe duyduğumuz ve bu okula girerken endişe yaşadığımız çok ciddi bir konudur. Okulumuzla ilgili bu konuda herhangi bir açıklamaya ulaşamadık; hala cevap almaya çalışıyoruz. Resmi ve net bir açıklama hala elimize ulaşmadı. Arkadaşımızın durumu geçtiğimiz günlere çok kötüydü yeni düzelmeye başladı. Kalbine gelen bu saldırı için arkadaşımız adına çok üzgünüz. Bu olayla ilgili yetkililerin daha net bir araştırma yapmasını, okulumuzun ciddi bir açıklama yapmasını ve gerekli ihmallerin araştırılmasını, okulda neden olay sırasında revir personeli bulunmadığını, güvenlik personelinin neden okula bıçak sokulmasına müsaade ettiğini ve olay sırasında hiçbir açıklama yapılmadığıyla ilgili bir net dönüş bekliyoruz" diye konuştu.

'BIÇAKLA OKULA NASIL GİRDİ'

Öğrenci Zehra Çetin ise, "Okula yatay geçişle geldiği söylenen bir çocuk bir arkadaşımızı bıçakladı. Hatta bacağına değil, direkt kalbine, göğsüne doğru isabet alarak bıçakladı. Bu çocuk bu okula, bu bıçakla, 12 santimlik bir çakı olduğu söyleniyor. Bu bıçakla nasıl girdi bu çocuk bu okula" ifadelerini kullandı.

'YANGIN MERDİVENLERİNDE NEDEN KAMERA YOK'

Öğrenci Oğuzcan Yıldız da, "Grubumuz da var, müzik kulübü; kendisi çok iyi bir arkadaşımız. Ben okula şunu sormak istiyorum. Bizim okulumuzda, ki bu okulumuzda birçok öğrenci okulumuzun durumunu biliyor. Okulumuzun yangın merdivenlerinin her bir katında güvenlik kameraları yok. Diyorlar ki bu yangın merdivenleri normal bir demir yangın merdiveni değil. Bildiğiniz betondan bir merdiven. Okulun herhangi bir merdiveni yok. Okulumuz bizim asansörlü. Daha önce de herhangi bir alarm çaldığında bir hezimete uğradı öğrencilerimiz zaten. Ben okula soruyorum. Bizim yangın merdivenimizde neden bir kamera dahi yok. Bu Ferhat denen çocuk bizim Serhan arkadaşımızı zaten oraya sigara içme bahanesiyle çekerek orada bizim Serhan arkadaşımızı orada kamera olmadığını bildiği halde bu yüzden bıçakladı. Bu bildiğiniz planlı adam öldürme kastına girer. Bizim okulumuzun yangın merdivenlerinde neden kamera yok. Burada Serhan arkadaşımızdan ziyade herhangi birimiz de olabilirdik; başka arkadaşlarımız da olabilirdi. Okul bizim bu güvenliğimizi nasıl sağlayacak. Ben bunu okulumuza soruyorum" şeklinde konuştu.

'HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Öğrenci İsmail Solmaz ise, "Saldıran kişi kendini savunmak için çeşitli yalanlar kullanıyor. Küfür etme gibi şeyler; ama Serhan, hepimizin bildiği bir insan. Okul tarafından en sevilen insanlar birisi. Kimseye zararı da dokunmaz. Düşmanı yoktur çocuğun okulda. O yüzden birine küfür etme ihtimali de yok. Bu şekilde kendini savunmaya çalışıyor ama inanılmaması lazım. Hepimiz çok üzgünüz. O yüzden nasıl bir çocuk olduğunu da biliyoruz. Saldıran kişinin tamamen kendi psikopatlığı, Serhan'a yüklemeye çalışıyorlar kendilerini savunmak için asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beyoğlu, Güncel, Kavga, Suç, Son Dakika

