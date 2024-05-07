CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Anayasa Yaparak Türkiye\'nin Temel Meselelerini Çözebilir misiniz?

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(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, "Mevcut anayasaya uymayan bir anlayışla anayasa yapılmaz. Anayasa yaparak 10 bin lira maaş alan emeklinin sorununu mu çözeceksiniz? Anayasa yaparak asgari ücretlinin sorununu mu çözeceksiniz? AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeleri Osmanlı Padişahları görse belediye başkanlarını kıskanır. Padişahların oturmadığı makam odaları, makam koltukları, araçlar ve şatafat var. Anayasadan önce Türkiye'nin temel meseleleri var" dedi.

Memleketi Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulunup, görüşmeler yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gündeme ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"KENDİ YAPTIKLARI ANAYASAYA UYMAYANLAR, ANAYASA LAFLARI EDİYORLAR"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa kapsamında başladığı görüşmelere değinen Ağbaba, "Genel başkanımız hem meclis başkanı hem de Cumhurbaşkanına ifade etti. Mevcut anayasaya uymayan bir anlayışla anayasa yapılmaz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının yok sayıldığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir siyasetle anayasa yapılmaz, anayasa masasına da oturulmaz diye şahsen düşünüyorum. 2017'de kendi yaptıkları anayasaya uymayanlar, bugün sivil, özgürlükçü diye süsleyerek anayasa lafları ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

"ANAYASADAN ÖNCE TÜRKİYE'NİN TEMEL MESELELERİ VAR"

Milletvekili Ağbaba, Türkiye'nin anayasadan daha öncelikli sorunlarının olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Anayasa yaparak 10 bin lira maaş alan emeklinin sorununu mu çözeceksiniz? Anayasa yaparak asgari ücretlinin sorununu mu çözeceksiniz? Anayasa yaparak depremde evleri yıkılan ve hala evlerine yerleşememiş insanların sorunlarını mı çözeceksiniz? Liyakati, mülakatı, gençlerin torpil olmadan işe girebilme mesini mi çözeceksiniz? Anayasa yaparak şatafatı, israfı mı çözeceksiniz? AK Parti'den CHP'ye geçen belediyeleri Osmanlı Padişahları görse belediye başkanlarını kıskanır. Padişahların oturmadığı makam odaları, makam koltukları, araçlar ve şatafat var. Anayasadan önce Türkiye'nin temel meseleleri var. Hukuk, yargı bağımsızlığı, emeklinin aldığı 10 bin lira maaş, çiftçi var. Artık çiftçiler traktörlerine mazot koyup, tarlalarını süremiyorlar. 50 liraya yaklaşan mazotu, enflasyonu mu çözeceksin? Türkiye'nin çözülmesi gereken meseleleri bunlar. Önce bunlar çözülsün sonra anayasa bakarız."

"GENEL BAŞKANIMIZ TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI CUMHURBAŞKANINA İLETTİ"

Milletvekili Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Genel başkanımız Türkiye'nin ne sorunu varsa cumhurbaşkanına iletti. Basına da yansıdı, gezi tutuklularının hukuksuz bir şekilde ceza evinde tutulması, 28 Şubat'tan dolayı askerin cezaevinde öç alır gibi yatırılması, hasta tutuklu, emekli meselesi, asgari ücretin durumu ve mülakatın kaldırılması gibi konular görüşüldü" değerlendirmesini yaptı.

"İNSANLARIN ALIM GÜCÜ DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayı Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 69,80 olarak açıklanmasıyla ilgili ise şunları ifade etti:

"Tabii bu TÜİK'in açıkladığı rakam bir de sokağın enflasyonu var. Sokağın enflasyonunun yüzde 100'ün üzerinde olduğunu biliyoruz. Hem İstanbul Sanayi Odası'nın hem de Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı rakamlar bunun çok daha üzerinde. Maalesef enflasyon durdurulamıyor. Bunun sorumlusu da ülkeyi yöneten iktidar. Siz kur korumalı mevduata 900 milyar civarında fakirin fukaranın parasını verirseniz, faiz sebep enflasyon sonuç 'Nas' derseniz bu sonuçlara ulaşırsınız. Maalesef burada da Merkez Bankası'nın bağımsız olmaması, bağımsız olmadığı için kur korumalı mevduata 900 milyara yakın paranın aktarılması enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon çözülmediği sürece hiçbir şey çözülmez. Bugün maaşlara zam yapılıyor, enflasyon yüksek olduğu için 1-2 ay sonra bu zamlar yok oluyor. İnsanların alım gücü düşmeye devam ediyor. Enflasyon en çok çalışan kesimlerin düşmanı, enflasyon alım gücünü düşürüyor ve insanlar her ay bir ay önceki aldığını alamıyor. Enflasyon devam ettiği sürece Türkiye zor günler yaşamaya devam edecek."

"SAMİ ER HERHALDE SÖZ VERİP YAPAMAYACAĞI İŞLERE BAHANE ARIYOR"

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 17 milyar TL olarak açıklanmasına da değinen Ağbaba, "Eski belediye başkanı Selahattin Gürkan bunu yalanladı. Belediye başkanı 'Kredi alarak maaşları ödedim' dedi, sonra 'Ben öyle demek istemedim' dedi. Kimin ne borcu var şeffaf bir şekilde açıklasınlar. Belediye başkanı, belediyenin ne borcu varsa assın belediyenin duvarına Malatyalılarda, biz de bilelim. Şeffaf olunsun, herkes bilsin ama kimse kimseyi de yıpratmak ve kendini temize çıkarmak için hareket yapmasın. Sami Er herhalde yarın söz verip yapamayacağı işlere bahane arıyor. Sami Er'e çağrı yapıyorum; ne borç varsa belediyenin duvarına assın. CHP'li belediyeler yapıyor" ifadelerine yer verdi.