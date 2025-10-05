Yağışlı ve Serin Hava Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yağışlı ve Serin Hava Geliyor

Yağışlı ve Serin Hava Geliyor
05.10.2025 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, yeni haftada yağışlı ve serin havanın etkisine girecek. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel hava durumu tahmin raporuna göre, önümüzdeki hafta yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili olacak. Yağışların beklendiği iller arasında Ankara, İstanbul ve İzmir de var.

Türkiye, yeni haftada yağışlı ve serin havanın etkisine girecek.

YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

Çelik, yarın yurdun büyük bir bölümünde yağışsız hava ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar olacağını ancak yarın akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük kesiminin batı bölgelerinden başlayarak serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışların başlayacağını aktaran Çelik, "Salı günü ise batı ve iç bölgelerimizin hemen hemen tamamında yağışlar var. Salı günü özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE DÜŞECEK

Çelik, çarşamba günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, batı ve iç bölgelerde de yağışların devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti: "Perşembe ve cuma günü ise sistem doğuya doğru hareket edecek. Bununla birlikte, iç ve doğu bölgelerde perşembe ve cuma günü yağış var. Aynı zamanda sistemin doğuya hareketiyle birlikte de batı bölgelerde artık çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 5 derece düşmesini bekliyoruz." Cengiz Çelik, yağışlı sistemle birlikte salı ve çarşamba günü batı ve iç bölgelerde kuvvetli rüzgar beklendiğini söyledi.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde olduğunu ifade eden Çelik, çarşamba gününden itibaren havanın serinleyeceği bilgisini paylaştı. Çelik, İstanbul'un salı ve çarşamba günü yağışlı geçeceğini aktardı.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

Yarın Ankara'da yağış beklenmediğini, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini kaydeden Çelik, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına düşeceğini bildirdi.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

Çelik, İzmir'de ise sıcakların hafta başında 26 ila 27 derecelerde seyredeceğini, hafta ortasından sonra ise 23 ila 24 derecelere düşeceğini söyledi.

Yurtta Yağışlı ve Serin Hava Bekleniyor

İzmir'de yağışların yarın akşam saatlerinde başlayacağını belirten Çelik, salı günü kuvvetli sağanak şeklinde olacağını ve çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu seyredeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Güncel, ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yağışlı ve Serin Hava Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç işleyen çocuklara verilecek cezalar artıyor Suç işleyen çocuklara verilecek cezalar artıyor
Nişanlısına Mesaj Atan Adam Hapis Cezası Aldı Nişanlısına Mesaj Atan Adam Hapis Cezası Aldı
Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler Genç hemşire iyi niyetinin kurbanı oldu: Saçlarını kökünden kestiler
Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada Doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı saniye saniye kamerada
ABD’de Temyiz Mahkemesi, doğum yoluyla vatandaşlığın engellenemeyeceğine karar verdi ABD'de Temyiz Mahkemesi, doğum yoluyla vatandaşlığın engellenemeyeceğine karar verdi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar’a uluslararası 3 önemli görev Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a uluslararası 3 önemli görev
Trafikte köklü değişiklik Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Öncesi Bilgiler Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Öncesi Bilgiler
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Türkiye’de gol yemeyen tek kaleci Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorum: Kariyer engelleme konusunda tek tabanca İbrahim Tatlıses hakkında çarpıcı yorum: Kariyer engelleme konusunda tek tabanca
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin Cübbeli Ahmet Hoca resmen öfke kustu: Şerefsizler, dinleyin!

21:56
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
21:28
Belediye başkanı ’’Bunları annene yedirir misin’’ diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
Belediye başkanı ''Bunları annene yedirir misin?'' diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
18:51
Trump ile Netanyahu arasında gerilim Telefonda azarlamış
Trump ile Netanyahu arasında gerilim! Telefonda azarlamış
18:39
Derbide izlemeye geliyorlar Kenan Yıldız’a dev talip
Derbide izlemeye geliyorlar! Kenan Yıldız'a dev talip
18:22
Turgutlu’da Bıçaklı Saldırı
Turgutlu'da Bıçaklı Saldırı
18:07
19 maçlık dev seri 903’te sona erdi
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
17:34
Fenerbahçe’ye 150 milyon euro’luk dev gelir
Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir
16:41
Mauro Icardi’den kriz çıkaran paylaşım
Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
15:46
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
14:55
Oto yıkamacıda kira krizi Eline geçeni sokağa fırlattı
Oto yıkamacıda kira krizi! Eline geçeni sokağa fırlattı
14:39
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
14:36
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
14:24
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
Kadını darp eden şahsa çevredeki vatandaşlardan meydan dayağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 22:04:18. #7.11#
SON DAKİKA: Yağışlı ve Serin Hava Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.