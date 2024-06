Güncel

Yarasa adam Tortum Gölü'ne uçtu

ERZURUM - Wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, Uzundere'de bulunan cam seyir terasından Tortum Gölü'ne başarılı bir atlayış gerçekleştirdi.

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak, yamaç paraşütünden atlayarak yaptığı sıra dışı ve limitleri zorlayan aktivitelerle hava sporlarına ilgiyi artırmayı amaçlıyor. Cengiz Koçak bu kez Erzurum'un Uzundere ilçesindeki cam terastan atlayış gerçekleştirdi.

"Heyecan dolu bir atlayış oldu"

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırları içinde bulunan Tortum Gölü üzerinde bulunan cam terasa gelen Cengiz Koçak, havanın rüzgarlı olması sebebiyle atlayışını bir gün ertelemek zorunda kaldı. Koçak, ertesi gün hava şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek, Tortum Gölü üzerine yapılan yaklaşık 50 metre yükseklikten cam terastan "3, 2, 1 Uzundere!" diyerek atladı ve göl üzerinde bekleyen botun üzerine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Bu heyecan dolu atlayış, izleyenler tarafından büyük ilgi ve heyecanla takip edildi. Cengiz Koçak, önceki yıllarda Galata Kulesi'nden gerçekleştirdiği başarılı atlayışıyla da tanınan deneyimli bir wingsuit sporcusu olarak biliniyor. Koçak, her iki atlayışında da cesareti ve yeteneğiyle dikkat çekmeyi başardı.

"Uzundere dünya ölçeğinde bir yer"

Cengiz Koçak, Uzundere'nin dünya ölçeğinde alternatif doğa sporları merkezi olabilecek konum ve coğrafyaya sahip olduğunu ifade ederek, "Şu an biz Uzundere'deyiz ve Tortum Gölü'nün üstündeyiz. Tortum Gölü, Tortum Çayı'nın akışıyla oluşmuş bir göl. Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri bu arada. Devamında da hemen zaten buranın meşhur Tortum Şelalesi var ki o da görmeye değer bir şelale. Uzundere bence dünyanın Türkiye'nin de demiyorum. Dünyanın en potansiyeli yüksek ekstrem sporları, yani sıra dışı sporlar köyü olabilecek bir köy. Umarım zamanla bunu hem yerel halk hem de yerel yönetimler daha çok farkına varıp bu konuda daha çok yatırım yaparlar. Ben 2016'da gördüğümden buradan türlü kopamadım. Hatta 1,5 yıl gelip burada yaşadım ve şu an burada gölde su sporlarının hepsini yapabilirsiniz. Yamaç paraşütüyle yaklaşık 7 tane resmi olarak kaydettirdiğimiz kalkış alanlarından uçuş yapabilirsiniz. Ki 1200 metreden kalkıyorsunuz. Gölün üstündeki yüksekliğin sekiz yüz metre olabiliyor. Bu dünyada çok az yerde var. Aynı zamanda yapabilirsiniz. Uçurumdan koşarak atlayabilirsiniz. Bir de yarasa kanat. Onu da noktalayabilirsiniz. Türkiye'de yarasa kanatlı en çok atlanan uçurumlar burada. Hatta iki gün önce bir tane yeni açtım. Şu an bugün itibariyle Türkiye'nin en yüksek, en uzun uçuş alanı. Burayı söylüyorum, burası bence dünyanın ekstren sporlarda incisi olacak bir yer. Şimdi biz burada bir seyir terasındayız. Seyir terası Tortum Gölü'nü en iyi gören yerlerden biri kayalar yolundan buraya ulaşılabiliyor." şeklinde konuştu.