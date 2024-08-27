Yeni Adli Yılı Bekleyen Duruşmalar... Sinan Ateş, Ayhan Bora Kaplan, Köz Davaları

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(ANKARA) - Adli ve idari yargıda yeni adli yıl 2 Eylül'de başlayacak. Yeni adli yılda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü, eski Ülkü Ocakları ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesi gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davaların duruşması görülecek.

Adli ve idari yargıda toplu izin anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 1 Eylül'de sona eriyor. Yedi adli yıl ise 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül'de Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Yeni adli yılın başlamasının ardından kamuoyunca önemli görülen davaların görülmesine de devam edilecek. Bu kapsamda, 9 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası, 30 Eylül'de de eski Ülkü Ocakları ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davaların duruşması görülecek.

FETÖ'nün gizli sorumlusu olduğu iddiasıyla "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan hakkında dava açılan Kemalettin Özdemir de 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

İşte adli tatilde görülecek önemli davalardan bazıları:

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasını yürüten polisler

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün davasının sanığı ve gizli tanığı Serdar Sertçelik'in yurt dışına kaçırılmasına ilişkin altısı emniyet mensubu 11 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Eylül'de görülecek. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan eski Organize Şube Müdürü Metehan İlkyaz tahliye edilmişti.

28 Şubat davası

Yargıtay'ın haklarında verilen hükmü bozmasının ardından 28 Şubat davası kapsamında 16 sanığın yeniden yargılandığı davaya Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına 9 Eylül'de devam edilecek. Bir önceki duruşmada mahkeme sanık avukatlarının, ATK raporu hakkında beyan vermesi için sonraki duruşmaya kadar süre tanırken savunma delili olarak dosyaya celbi istenmişti.

Ayhan Bora Kaplan davası

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde 9 Eylül'de devam edecek. Bir önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verirken 18 sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vermişti.

IŞİD'liler tarafından kaçırılan Ezidi kız çocuğu

IŞİD tarafından kaçırıldıktan sonra kaçak yollarla başka bir IŞİD'li tarafından Türkiye'ye getirilen ve derin internette satışa çıkarılmasının ardından operasyonla kurtarılan Ezidi kız çocuk ile ilgili dava Ankara Adliyesi 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül'de görüşmeye devam edilecek.

KÖZ davası

FETÖ/PDY'nin emniyet içindeki yapılanmasını sağlayan ilk ekipten olduğu iddia edilen ve şimdiye kadar birçok FETÖ davasında tanıklık yapan eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.

Sinan Ateş suikastı davası

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunun Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 22 sanığın yargılanması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davaya 30 Eylül'de devam edilecek. Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki savunmalarını yapmaya başlayacaklar. Temmuz ayında görülen son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un müşterek fail olmak; Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ın suça azmettirmek; Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal'ın ise suça yardım etmek gerekçesiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Süleymancıların yurdunda istismar

Antalya'nın Alanya ilçesinde Süleymancılara bağlı Özel Sugözü Erkek Öğrenci Yurdu'nda "belletmen" adı altında çalışan G.R.U.'nun 10 "çocuğa cinsel istismar ve tacizden" toplam 94 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşması Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Davanın ikinci duruşmasında 4 mağdur çocuk daha dinlendi, ayrıca ailelerin ve tanıkların da ifadeleri alındı. Alanya Kaymakamlığı, 10 çocuğun yurtta cinsel istismara uğramasında ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle ilçe milli eğitim müdürü, ilçe milli eğitim şube yardımcısının da aralarında olduğu 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni talebini reddetmişti. Kaymakamlık kararına yapılan itiraz üzerine bölge idare mahkemesinin geçen ay bu kararı iptal ettiği ve 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdiği öğrenilmişti.

Hakem Halil Umut Meler saldırısı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına 2 Ekim'de devam edilecek.

Merkez Ankara iş cinayeti

Ankara'da 15 Ağustos 2022'de, "Merkez Ankara" inşaatında şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle perde kalıpların devrilmesi sonucu, burada staj yapan iki mühendislik öğrencisinin öldüğü, bir stajyer öğrencinin de yaralandığı olaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına 8 Ekim'de Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

Kahramanmaraş Ebrar Sitesi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin dava ayrı ayrı görülüyor. 11 Temmuz'da Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen L Blok duruşmasında Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden Tevfik Tepebaşı'na yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verildi. Tepebaşı'nın diğer deprem davaları nedeniyle tutukluluğu devam ediyor. Dosya kapsamında sorumlu müteahhitlerden Mustafa Timurbanga firari olarak aranıyor. Diğer müteahhitlerden bazıları tutuklu, bazıları ise tutuksuz olarak yargılanıyor. N Blok duruşması 11 Ekim'de, A, K ve L Blok duruşması 17 Ekim'de, F Blok duruşması ise 18 Ekim'de görülecek.

Adıyaman İsias Otel

Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Grand İsias Otel, KKTC'li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar oldu. Dosya kapsamında 5 sanık tutuklu, 6 sanık ise tutuksuz yargılanırken, Gazi Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporuyla sanıklardan Efe Bozkurt ve Halil Bağcı "yurt dışı yasağı" ve "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliye oldu. Öte yandan Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, İsias Otel dava dosyasından ayrılan Adıyaman Belediyesi'ndeki 4 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verdi. Dördüncü duruşma ise 22 Ekim'de Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Yeni adli yılın açılmasıyla birlikte; Kavak Apartmanı, Üzümkent Sitesi, Sueda Kent Sitesi, Burak Yapı Sitesi, Rönesans Rezidans, Emlakbank Konutları, Atilla Eren Apartmanı, Özkan City Blokları, Cemil Çapar Apartmanı, MCG Tower, Kırçuval Otel, Hakim Bey Apartmanı, Palmiye Sitesi, Ezgi Apartmanı, Saitbey Sitesi, Penta Park Sitesi, Fazilet Apartmanı, Hasan Alpargün Apartmanı ve Tutar Yapı Sitesi'nin de davaları devam edecek.

Hablemitoğlu suikastı davası

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek. Duruşma 30 Ekim'de görülecek.

Amasra maden faciası

Türkiye Taşkömürü Kurumu, (TTK) Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ne ait yeraltı kömür ocağında 14 Ekim 2022'de grizu ve kömür tozu patlamaları yaşanmasının ardından 43 madenci yaşamını yitirdi. Mahkeme geçtiğimiz duruşmalarda tutuklu sanıklardan bilinçli taksirle adam öldürmekten yargılanan maden ocağı görevlileri Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Aydın Mengeç hakkında 'ev hapsi ve yurt dışı yasağı adli kontrol şartıyla tahliye kararı vermişti. Dava 1 Kasım'da Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilecek.

Uğur Mumcu suikastı davası

Araştırmacı - gazeteci Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde bombalı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 31 yıl geçti, ancak suikat faili Oğuz Demir hala yakalanamadı. Demir'in yargılandığı davanın devam eden duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak 2025'de görülecek.

AYM'den "rezerv alan", "sokak hayvanları", "maden kanunu" ve "turist rehberliği yasası" için karar bekleniyor

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 9 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğün durdurulması istemiyle başvurusunu karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle başvurusunu karara bağlaması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle başvurusunu karara bağlaması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin, CHP'nin Turist Rehberliği, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Hakkında Kanun'la ilgili bazı maddelerin iptali istemiyle başvurusunu karara bağlaması bekleniyor.