Yeniden Refah Partisi\'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Yerel seçimlerde herhangi bir ittifakın içinde yer almama kararı alan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını açıkladı. İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç, İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.
Yeniden Refah Partisi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" sloganıyla bir araya gelen partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı.
Toplantıda kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Toplantımızı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu salona iyi bakın. Bu salon yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Biz davamızın erlerine maaş, makam aracı vermiyoruz. Tam tersine bu dava erleri bir de kendileri para harcıyor, külfetlere katlanıyor. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye ve dünyada beş ayda yüzde 80 büyüyen başka bir parti var mı? Bu 1969'da çekilen besmelenin bereketinin devam ettiğini gösteriyor. Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir. Artık milli görüş vaktidir. Milletimizi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmaya hazırız" dedi.
31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarılarının 2028'de iktidar yolunu açacağını söyleyen Erbakan, vaatlerini öyle sıraladı: "Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz. Kadınlarımız için psikolojik destek ve kanser gibi hastalıklarda erken teşhis için refah sağlık birimlerini hayata geçireceğiz. Belediyede çalışan kadınlar için çocuklarını bırakacakları kreş açacağız."
Sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirileceklerini de belirten Fatih Erbakan, "Bu barınakları her isteyen internet üzerinden 24 saat canlı olarak izleyebilecek. Şehirlerimizin sokaklarındaki bütün başıboş köpekleri düzenli bir şekilde toplayacak, kısırlaştırıp bu barınaklara yerleştireceğiz. Barınaklarımızda mutlaka yeterli sayıda veteriner ve uzman görev yapacak" diye konuştu. Erbakan açıklamaları sonrası Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını da paylaştı.
İşte 3 büyükşehirdeki YRP adayları;
1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme BölümündeYönetim ve Organizasyon Yükseklisansı (MBA) yapmıştır. Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.
23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladı. Avukat, gazeteci ve yazar. Kanal 7, NTV ve Kanal D'de çalıştı, sarı basın kartı sahibi. 22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. AK PARTİ Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde görev aldı.
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. Kurucu bakanlık süresince, merkez ve taşra teşkilatını yapılandırdı. 81 ilimizde spor tesisleri ve üniversite yurtları ile gençlik ve spor projelerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Üçdönem TBMM'de bulunan Kılıç'ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi. Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.
1977 İstanbul doğumlu. Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Ticaretle meşgul. Evli, iki çocuk babası.
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Son Dakika › Güncel › Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu - Son Dakika
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