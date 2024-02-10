Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç, İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu. Ankara'daki aday tanıtım toplantısında kürsüye çıkan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, ''Artık milli görüş vaktidir. Milletimizi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmaya hazırız'' ifadelerini kullandı.

10.02.2024 14:11  Güncelleme: 15:47
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Yerel seçimlerde herhangi bir ittifakın içinde yer almama kararı alan Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını açıkladı. İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç, İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.

Yeniden Refah Partisi, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi. "94 Ruhuyla Yeniden Başlıyoruz" sloganıyla bir araya gelen partililer "Mücahit Erbakan" sloganları attı.

"MİLLETİMİZİ AHLAKLI BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAYA HAZIRIZ"

Toplantıda kürsüye çıkan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, "Toplantımızı hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu salona iyi bakın. Bu salon yeni bir dönemin başladığının işaretidir. Biz davamızın erlerine maaş, makam aracı vermiyoruz. Tam tersine bu dava erleri bir de kendileri para harcıyor, külfetlere katlanıyor. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye ve dünyada beş ayda yüzde 80 büyüyen başka bir parti var mı? Bu 1969'da çekilen besmelenin bereketinin devam ettiğini gösteriyor. Milli görüş sadece bir siyasi hareket değildir: ahlak, merhamet, liyakat, feraset demektir. Artık milli görüş vaktidir. Milletimizi ahlaklı belediyecilikle tanıştırmaya hazırız" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

"MAHALLELERDE GENÇLİK KONSEYLERİ KURACAĞIZ"

31 Mart Yerel Seçimleri'ndeki başarılarının 2028'de iktidar yolunu açacağını söyleyen Erbakan, vaatlerini öyle sıraladı: "Devlet okullarındaki çocuklarımıza ücretsiz yemek desteği vereceğiz. Çocuk spor okullarıyla spora teşvik edeceğiz. Dilendirilen çocukları şefkatli ellere teslim edeceğiz. Mahallelerde gençlik konseyleri kuracağız. Gençlerimize sinema tiyatroya gidebilmeleri için Genç Refah Kart vereceğiz. Kadınlarımız için psikolojik destek ve kanser gibi hastalıklarda erken teşhis için refah sağlık birimlerini hayata geçireceğiz. Belediyede çalışan kadınlar için çocuklarını bırakacakları kreş açacağız."

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİ KISIRLAŞTIRIP BARINAKLARA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Sahipsiz köpekleri barınaklara yerleştirileceklerini de belirten Fatih Erbakan, "Bu barınakları her isteyen internet üzerinden 24 saat canlı olarak izleyebilecek. Şehirlerimizin sokaklarındaki bütün başıboş köpekleri düzenli bir şekilde toplayacak, kısırlaştırıp bu barınaklara yerleştireceğiz. Barınaklarımızda mutlaka yeterli sayıda veteriner ve uzman görev yapacak" diye konuştu. Erbakan açıklamaları sonrası Yeniden Refah Partisi'nin adaylarını da paylaştı.

İşte 3 büyükşehirdeki YRP adayları;

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

1973 Bursa doğumlu, Bursa Anadolu Lisesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü mezunudur. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İşletme BölümündeYönetim ve Organizasyon Yükseklisansı (MBA) yapmıştır. Altınöz AŞ. Yönetim Kurulu Başkanıdır. Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ve Halkla ilişkiler Bşk.Yrd. görevlerinde bulundu.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti üyesidir. İyi derecede İngilizce bilen Altınöz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

SUAT KILIÇ KİMDİR?

23 Temmuz 1972'de Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladı. Avukat, gazeteci ve yazar. Kanal 7, NTV ve Kanal D'de çalıştı, sarı basın kartı sahibi. 22,23 ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. AK PARTİ Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde görev aldı.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirildi. Kurucu bakanlık süresince, merkez ve taşra teşkilatını yapılandırdı. 81 ilimizde spor tesisleri ve üniversite yurtları ile gençlik ve spor projelerinde önemli atılımlar gerçekleştirdi. Üçdönem TBMM'de bulunan Kılıç'ın 3 Kasım 2002 seçimleri ile başlayan milletvekilliği görev süresi 7 Haziran 2015 seçimleri ile sona erdi. Suat Kılıç, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

CEMAL ARIKAN KİMDİR?

1977 İstanbul doğumlu. Anadolu'nun çeşitli ilçelerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Ticaretle meşgul. Evli, iki çocuk babası.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayı olmuştur. 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu
Yeniden Refah Partisi\'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • müslüm yılmaz: Bu seçim İmamoğluyla YRP nin adayı Altunöz arasında geçecek. Kurum 3. olur. 114 85 Yanıtla
  • Serkan Basar: arkana bakmadan geç bu haberi 50 93 Yanıtla
  • Montana By: Eğer Erbakan aday gösterirse Yerdoğan çok büyük fark yer. 71 44 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Seçime kısa süre kala tekrar anlaşırlar. 47 67 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Murat kurum pasif biri. Yandaş medyanın gazlamasıyla, erdoğanın arka çıkmasıyla kazandırmaya çalışacaklar. Oyun adil oynansa YRP'nin adayı kurumu geçer. 59 52 Yanıtla
  • Cemal Hekim: Ne büyük başarı ne büyük anlatamam çapın belli 1 tane belediye alamayacaksın boşu boşuna tabanın zaten Syn MURAT KURUM verecek ALLAH RAZI OLSUN REIS sayesinde vekil olmuşsun teşekkür edeceğine 42 58 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Mehmet altınöze başarılar diliyorum güzel bir karar olmuş DEGİŞİM ŞART 56 28 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Pazarlık konusunda eli oldukça yüksek...istediğini alıcaktır...... Seçimlere kendi adayları ile girerse ,hem bu seçim ,hemde genel seçimde sıçrama yapar.....yukarıda iş'ler fırıldak..:) 25 16 Yanıtla
  • new world: imamoğlu alır 8 13 Yanıtla
  • Yea: 2 buçuk 5 yedi buçuk 10 Enişteeee:)))?? 3 5 Yanıtla

Yeniden Refah Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu - Son Dakika


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