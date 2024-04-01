YOZGAT SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|188
|Toplam Seçmen
|:
|60.733
|Açılan Sandık
|:
|188
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|48.982
|Geçerli Oy
|:
|47.182
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|KAZIM ARSLAN
|% 36,33
|17.141
|MHP
|ÖMER AÇIKEL
|% 29,78
|14.049
|AK PARTİ
|CELAL KÖSE
|% 26,81
|12.651
|CHP
|ÖZKAN ŞENGÜL
|% 2,13
|1.007
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA GÖRKEM TAŞTAN
|% 1,7
|803
|SAADET
|ZİYA KOÇAK
|% 1,22
|575
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL MASARİFOĞLU
|% 0,53
|252
|MİLLET
|MİRAÇ DENGİZ
|% 0,34
|160
|DEVA PARTİSİ
|MESUT YILDIRIM
|% 0,29
|136
|DSP
|ZEHRA ATAKAN
|% 0,28
|130
|BAĞIMSIZ
|BEKİR KORKMAZ
|% 0,19
|89
|DEM PARTİ
|MERVE EYLÜL BÜTÜN
|% 0,13
|63
|BTP
|BEYZANUR KONUK
|% 0,1
|45
|YTP
|SELAHATTİN YÜKSEL
|% 0,05
|22
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ZORLU
|% 0,04
|21
|TKH
|SEMİH GÜLDALI
|% 0,03
|15
|HKP
|EROL KIYAK
|% 0,03
|14
|HAK-PAR
|FEYZİ KAPLAN
|% 0,02
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEZİH YALÇIN
|% 52,09
|5.393
|AK PARTİ
|FERUDUN DAŞTAN
|% 38,31
|3.966
|YENİDEN REFAH
|MURAT SELVİ
|% 4,42
|458
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÖK
|% 2,21
|229
|CHP
|OĞUZ ERANIL
|% 2,15
|223
|SAADET
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|% 0,64
|66
|BTP
|ABDULLAH GÜNGÖR
|% 0,11
|11
|HÜDA PAR
|MUHAMMET İÇLEK
|% 0,04
|4
|BAĞIMSIZ
|MERT ŞAHİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|ABDULLAH TEKİN
|% 0,01
|1
|BAĞIMSIZ
|BAHATTİN YILDIRIM
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA TEKÇAM
|% 50,07
|1.041
|MHP
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|% 44,92
|934
|BAĞIMSIZ
|ADNAN DÜŞMEZ
|% 2,12
|44
|YENİDEN REFAH
|MUTLU ÇEKİÇ
|% 1,83
|38
|SAADET
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|% 0,43
|9
|İYİ PARTİ
|SALİM TORUN
|% 0,34
|7
|BTP
|MUSTAFA HAKAN İMAMOĞLU
|% 0,29
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÖKHAN COŞAR
|% 48,01
|5.464
|CHP
|SİNAN BUDAK
|% 46,33
|5.272
|MHP
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|% 2,03
|231
|YENİDEN REFAH
|NAFİZ BAYER
|% 1,56
|177
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ALTINTAŞ
|% 0,99
|113
|İYİ PARTİ
|BAKİ ŞAHİN
|% 0,73
|83
|SAADET
|FATİH DEMİR
|% 0,18
|21
|DEM PARTİ
|ŞERVİN ÖZVİRAN
|% 0,1
|11
|BTP
|NURETTİN ÖCALAN
|% 0,07
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERTAN EROĞLU
|% 31,37
|725
|YENİDEN REFAH
|HALİM İLBAY
|% 27,39
|633
|CHP
|ALİ RIZA BOR
|% 25,53
|590
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERTAN ÖRGÜN
|% 15,32
|354
|SAADET
|ABDULLAH KURU
|% 0,39
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 74,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KAYGISIZ
|% 40,69
|1.163
|AK PARTİ
|ŞAHİN ŞAHİNER
|% 30,16
|862
|CHP
|MUTULLAH ÜSTÜN
|% 28,55
|816
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ERGİŞİ
|% 0,39
|11
|BTP
|AYŞE KARAKUŞ
|% 0,14
|4
|SAADET
|ÖMER YAZGAN
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,67
|Katılım Oranı
|:
|% 82,93
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ÜZEYİR İNCE
|% 57,8
|2.944
|AK PARTİ
|EYYUP ÇAKIR
|% 39,45
|2.009
|CHP
|ALİ NACİ KAVCI
|% 1,75
|89
|SAADET
|NECMETTİN KAYHAN
|% 0,49
|25
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH DOĞAN
|% 0,33
|17
|BTP
|İHSAN ÇETİN
|% 0,12
|6
|DSP
|HACI MEHMET ERDOĞAN
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|DAVUT KARADAVUT
|% 44,48
|1.333
|AK PARTİ
|ŞABETTİN AKSOY
|% 44,24
|1.326
|MHP
|HASAN SEDAT AKSU
|% 10,48
|314
|SAADET
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|% 0,4
|12
|CHP
|ALİ KIZILKAYA
|% 0,27
|8
|BTP
|KADİR KÜREKÇİ
|% 0,13
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET KÖROĞLU
|% 49,42
|1.584
|AK PARTİ
|AHMET ÖÇAL
|% 44,77
|1.435
|SAADET
|MUAMMER HAMZA KILINÇ
|% 4,31
|138
|YENİDEN REFAH
|HARUN ERDOĞAN
|% 0,53
|17
|CHP
|RAMAZAN YALÇIN
|% 0,53
|17
|İYİ PARTİ
|NURULLAH ULUER
|% 0,38
|12
|BTP
|ABDULLAH ERDOĞAN
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN GÖZAN
|% 45,38
|4.331
|MHP
|ALPASLAN ERBEK
|% 37,82
|3.610
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ OSMAN ERBİR
|% 7,54
|720
|İYİ PARTİ
|VAHİT ATEŞ
|% 4,88
|466
|CHP
|BERKAY APSALMIŞ
|% 1,98
|189
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EMİN DURMUŞ
|% 1,97
|188
|SAADET
|İSHAK ŞENER
|% 0,23
|22
|BTP
|MACİT DELİBALTA
|% 0,2
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|% 55,97
|16.129
|AK PARTİ
|MURAT GÜRBÜZ
|% 35,05
|10.100
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÇELİK
|% 4,27
|1.231
|CHP
|SALİH SOYSAL
|% 1,91
|550
|İYİ PARTİ
|ŞENOL EDİSAN
|% 0,95
|275
|SAADET
|SALİH GÜVENÇ
|% 0,75
|217
|DEVA PARTİSİ
|TEVFİK ATEŞER
|% 0,55
|159
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA GÜLTEKİN
|% 0,2
|58
|BTP
|MEHMET ALİ TÜRKCAN
|% 0,11
|31
|HÜDA PAR
|AHMET ALAGÖZ
|% 0,1
|29
|DEM PARTİ
|DOĞAN KARAKOÇ
|% 0,05
|13
|DSP
|İLHAN AKGÜL
|% 0,03
|8
|HKP
|BELGÜZAR TAŞDEMİR
|% 0,03
|8
|YTP
|GÖKHAN ÜMÜTLİ
|% 0,03
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ BOZKURT
|% 48,57
|2.728
|MHP
|MÜJDAT KARACA
|% 32,53
|1.827
|İYİ PARTİ
|HAYATİ UYAR
|% 7,97
|448
|CHP
|ŞERİFE KILIÇ
|% 6,02
|338
|DEVA PARTİSİ
|MAHMUT ERTUĞRUL
|% 3,86
|217
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ŞAHİN
|% 0,73
|41
|SAADET
|NAİM ÖZKAN
|% 0,18
|10
|BTP
|İSMAİL HAYDAR İMAMOĞLU
|% 0,14
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSA SARIASLAN
|% 47,26
|905
|AK PARTİ
|CEVDET ASLAN
|% 47,1
|902
|İYİ PARTİ
|ÜNAL HÜSAMETTİN BULUT
|% 2,61
|50
|YENİDEN REFAH
|ALİ FATİH CANATAN
|% 2,56
|49
|SAADET
|MUHAMMED ENES YALÇINKAYA
|% 0,31
|6
|BTP
|CENGİZ UCAL
|% 0,16
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH ARSLAN
|% 26,75
|4.182
|MHP
|OĞUZHAN OĞUZ
|% 26,24
|4.102
|CHP
|İLHAN YILMAZ
|% 25,14
|3.930
|İYİ PARTİ
|FERHAT YILMAZ
|% 17,44
|2.727
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AĞAOĞLU
|% 3,35
|523
|SAADET
|HÜSNÜ ZEKİ
|% 0,7
|109
|DEM PARTİ
|TÜLİN ÜÇDAL
|% 0,13
|21
|BTP
|MUSTAFA KIYICI
|% 0,13
|21
|ADP
|SİNAN ACAR
|% 0,12
|18
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Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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