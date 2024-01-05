Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Zonguldak'ta, aynı uyuşturucu çetesine üye üniversite öğrencisi Ali S.K.'ye (24), tabancayı polise yakalattığı için dövüp işkence yapan ve tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen 3'ü tutuklu, 6 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu sanıklar Ayhan Küçükdere (49), oğlu Samet Küçükdere (24) ve Mehmet Can Arslaner (25) hakkında 'birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eziyet etme' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O. (35), H.C. (35), Y.A. (39) 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl ve F.O. hakkında ayrıca 'eziyet etme' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 203 yıl hapis cezası istendi.

TAHTA KAŞIKLA CİNSEL İSTİSİMARDA BULUNDULAR

Azerbaycan uyruklu üniversite öğrencisi Ali S.K., dahil olduğu uyuşturucu çetesine ait tabancayı geçen yıl nisan ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yere düşürdü. Polis ekipleri silaha el koyup, Ali S.K.'yi arama çalışması başlattı. Çetenin üyeleri, silahı düşürüp kendilerini riske attığı için Ali S.K.'ye, işkence yaptı. Tahta kaşıkla cinsel istismara da maruz kalan Ali S.K., öldürülmek üzereyken 3 Mayıs'ta kaçıp polise sığındı.

ÇETENİN BÜTÜN BAĞLANTILARINI DEŞİFRE ETTİ

Ali S.K. çetenin ilişkilerini ve bağlantılarını polise anlattı. Ali S.K.'nin sunduğu deliller ve ifadeler ışığında polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner tutuklandı. 3 kişi savcılık ifadesinin ardından, H.C. ve F.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ali S.K., polis ekiplerinin refakatinde memleketi Azerbaycan'a gönderildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak, 6 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Ali S.K.'nin Gaziantep'te bulunduğu sırada Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere, Mehmet Can Aslaner ve F.O.'nun kendisini zorla tutarak aralıklarla darbettiğini söyledi. Daha sonra Zonguldak'a getirildiğini anlatan Ali S.K., burada da dayağa maruz kaldığını, kolunun kırıldığını, tutsak gibi tutulduğunu ve pasaport ile telefonlarının elinden alındığını ifade ederek şikayetçi oldu.

CİNSEL İSTİSMAR, DARP VE EZİYETİ KAMERAYA ÇEKMİŞLER

Ali S.K.'nin tahta kaşık ile cinsel saldırıya maruz kalıp, kayda alındığı olaya da iddianamede yer verildi. 6 dakika 40 saniye ve 2 dakika 7 saniyelik 2 videoda, Ali S.K.'ye banyoda yapılan cinsel saldırı anları olduğu belirtildi. Ayrıca çetenin elinden kaçan genci, Ayhan ve oğlu Samet Küçükdere ile H.C. ve G.T.'nin kovalama anlarının da sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdığına iddianamede yer verildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

İddianamede ifadesine yer verilen şüphelilerden Mehmet Can Aslaner, Ali S.K.'yi Samet Küçükdere'nin darbettiğini, vücudunda sigara söndürdüğünü ve şişeyle cinsel saldırıda bulunmakla tehdit ettiğini söyledi. Ali S.K. darbedilirken ve cinsel saldırıya maruz kalırken kendisinin de zorla bulunduğunu öne süren Aslaner, "Onların zoruyla Ali'yi tehdit ettim. Silah doğrulttum ama içi boştu. Samet, Ali'nin üstünde sigara söndürdü. Bunlar yaşanırken Ayhan da video çekiyordu. 'Yapmayın' dedim ama dinlemediler" dedi. Ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan dava açılan Mehmet Can Aslaner, silahı kendisine F.O.'nun verdiğini ancak sahibinin Ayhan Küçükdere olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Ali S.K.'ye ait telefonlar üstünde yakalanan Samet Küçükdere ise telefonları Mehmet Can Aslaner'in verdiğini, zorla almadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Babası Ayhan Küçükdere ise araç satın almak için hazırladığı 500 bin TL'nin Ali S.K. tarafından çalındığını öne sürdü. Cinsel istismar görüntülerinin çıktığı cep telefonunu evde unuttuğunu, oğlu ile Mehmet ve bir başka kişinin bu görüntüleri çektiğini kendisinin olayla ilgisi olmadığını savundu.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Ayhan Küçükdere, oğlu Samet Küçükdere ve Mehmet Can Arslaner'in 'birden fazla kişiyle birlikte konutta silahlı yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet etme ve nitelikli cinsel istismar' suçlarından 52'şer yıl, tutuksuz sanıklar F.O. (35), H.C. (35) ve Y.A. (39) 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, Arslaner hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 3 yıl ve F.O. hakkında ayrıca 'eziyet etme' suçundan 5 yıl olmak üzere toplamda 206 yıl hapis cezası istenen iddianame, Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 3'ü tutuklu, 6 sanık ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.