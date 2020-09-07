2020-21 Sezonu MHK Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika

2020-21 Sezonu MHK Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı

Serdar Tatlı: Adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede duran bir MHK göreceksinizNihat Özdemir: Yeni MHK ile birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz"VAR hakem kadrosu kuracağız"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5-10 Eylül...

2020-21 Sezonu MHK Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı, System.String[]

Serdar Tatlı: Adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede duran bir MHK göreceksiniz

Nihat Özdemir: Yeni MHK ile birlikte bu sürecin üstesinden geleceğiz

"VAR hakem kadrosu kuracağız"Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 5-10 Eylül tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen 2020-2021 Sezonu Yaz Semineri'nin açılış töreni bugün yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 13.00'te başlayan protokol konuşmaları ve oyun kuralları değişiklikleri ile ilgili MHK sunumunun yer aldığı seminerde açılış konuşmasını MHK'nın yeni başkanı Serdar Tatlı yaptı.SERDAR TATLI: ADALETTEN ŞAŞMAYAN, HERKESE EŞİT MESAFEDE DURAN BİR MHK GÖRECEKSİNİZSerdar Tatlı yaptığı konuşmada, 25 Ağustos'ta görevin kendilerine tebliğ edildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "TFF'nin 25 Ağustos tarihinde bu görev bize tebliğ edildi. Kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte TFF'nin Beylerbeyi'ndeki MHK VAR Ofisi'nde çalışarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bu süreçte karşımıza çıkan en büyük sorun, zaman aralığının dar olmasıydı. Bizden önceki dönem görev yapan Zekeriya Alp başkanlığında MHK'ya teşekkür ederim. Hazırladıkları hakem ve gözlemci kadrolarında sabit kaldık. Sezon öncesinde seminerde hakem ve gözlemcilerimize mental, fiziki ve oyun kuralları ile VAR protokolü hakkında, bu yıl oyun kurallarına getirilen değişikliklerle ilgili eğitimler verdik. Jaap Uilenberg ile temasa geçerek, seminere katılımını sağladık. Covid-19'dan dolayı çeşitli zorluklara rağmen aramıza katılan Uilenberg'e teşekkür ederim. Geçen sezon tüm zorluklara rağmen liglerin tamamlanmasıyla TFF'nin büyük bir başarıya imza attığını da belirtmek istiyorum. Ülkemiz her platformda attığı adımlarla, her geçen gün gelişmektedir. Altyapıda gelinen nokta birçok ülkenin önündedir. Riva Tesisleri'ndeki VAR Ofisi, son derece donanıma sahiptir ve başka ülkelerin de kullandığı bir ofistir. Bu sezon ekstradan merkez İstanbul olmak üzere, iki ayrı statta iki VAR Sistemi daha kullanmayı planlamaktayız. VAR asla her tartışmayı çözemeyecek. IFAB, VAR uygulamasını belirli ilkelere dayandırmıştır. VAR'ın her pozisyonda hakemi uyaracak beklentisi mümkün değildir. VAR'ın zaman zaman eleştirilmesinin nedeni, VAR protokolüyle ilgili yeterli bilgiye sahip olunmamasından kaynaklanıyor düşüncesindeyim. 2020-21 futbol sezonunda kural değişikliklerini dijital ortam üzerinden kulüplere göndereceğiz ve TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlayacağız. İsteyen herkes tüm protokollere erişim sağlayabilecek. Biz hakemlerimize güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini bekliyoruz. Bize inanın ve güvenin, hiç kimse merak etmesin, adaletten şaşmayan, herkese eşit mesafede bir MHK göreceksiniz. Görevde kaldığımız sürece, bu ilkelerden taviz vermeden, toplum vicdanının sesi olacağız."NİHAT ÖZDEMİR: YENİ MHK İLE BİRLİKTE BU SÜRECİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZTFF Başkanı Nihat Özdemir ise hakemlere ve gözlemcilere pandemi dönemi sonrasındaki çabaları için teşekkür ederek sözlerine başladı. Önlerinde sadece Süper Lig'de 42 haftalık bir maratonun bulunduğunu söyleyen Özdemir, "Bunun yanında da Türkiye Kupası bulunuyor. Süper Lig ile birlikte, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de 145 takımımız yer alacaktır. Bu nedenle geniş bir hakem kadromuz yer alacaktır. Üst klasman hakem sayımızı 47'ye çıkarttık. Yeni MHK ile birlikte, bu sürecin üstesinden rahatlıkla geleceğimize inanıyoruz. Katkıları için Zekeriya Alp'e ve onun kuruluna teşekkür ediyorum. Sayın Serdar Tatlı ve kurul üyelerine de sonsuz başarılar diliyorum. Sayın Tatlı ve ekibi çok kısa sürede hızlı kararlar vererek çalışmalarına başladılar. Kendilerinin uzun yıllar Türk hakemliğine hizmet etmesini istiyorum. Ben ve yönetim kurulunun Serdar Tatlı ve hakemlerimize güvenimiz tamdır. Biz artık MHK başkanı ve kurul üyelerini kaybetmek istemiyoruz. Hakemlerimizi kaybetmek değil, kazanmak istiyoruz. MHK, federasyonumuz için çok değerlidir. Bizlerin başarısını, hakemlerinizin performansıyla eleştirilenler var. Eğer sizler başarılıysanız, bizler de başarılıyız. Başarılı olmamız için, hem yeni kurulumuza hem de hakemlere büyük görevler düşmektedir. Aranızda çok tecrübeli hakemler var, genç arkadaşlarımız da artık gümbür gümbür geliyorlar. Yeterli sabrı gösterirsek, Türk hakemliğinin ihtiyacı olan istikrarı sağlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Birilerini ya da bir tarafı memnun etmek için değil, adaleti sağlamak için maç yönetim. Bundan hiçbir zaman kuşkumuz yoktur. Tek bir ana amacımız var, kötü niyet olmasın. Geçen sezon maalesef tartışmaların odağında hep beraber kaldık. Haksız eleştiriler aldınız. Sizleri zan altında bırakmaya niyetlenenler oldu. Sizi zan altında bırakmaya kimsenin gücü yetmez. Sizlerin bizlerin onuru ve gururusunuz. Biz sizlerin hep arkanızda durduk, durmaya da devam edeceğiz. Sizler de bizler de ne karar verirsek verelim, maalesef kimseyi memnun edemiyoruz. Bir taraf mutlaka mutsuz oluyor. Bizlere düşen, verdiğiniz tüm kararlardan emin olmanızdır. Verdiğimiz hiçbir karardan da rahatsızlık duymamamız gerekiyor" dedi."VAR HAKEM KADROSU KURACAĞIZ""Teknik donanımı yüksek, dünya standartlarında bir VAR merkezine sahibiz" diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Riva VAR Merkezi, VAR'ın dünyadaki üssü haline gelmiştir. VAR'la 3'üncü yılımıza başlıyoruz. Artık ustalık dönemine girmiş sayılırız. Bu sezon VAR'ı, çok daha verimli ve doğru kullanacağınıza inancımız tamdır. Ayrıca VAR konusunda MHK talimatında yapılan değişiklikle çok önemli bir adım attık. Artık VAR Hakem kadrosu kuruyoruz. Bu süreçte sertifikası olan, hakemliği bırakmak durumunda kalacak hakemlerimizle birlikte önemli bir kadro oluşturacağız. Etkileri devam eden, çok önemli bir pandemi sürecini yaşadık. Futbola sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle bu dönemde marka değerimizi düşürmemek için omuz omuza çalışalım. En çok desteği de hakemlerimize verelim. Türk hakemliği de saygıyı hak etmektedir. Lütfen maçlarımız oynanırken, tüm sorumluluklarımızı bilelim. Sağlık Kurulumuzun hazırladığı rehbere uyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim. İnsan, sporcu, taraftarların sağlığı, bizim için her şeyden önemlidir. Devre arasına kadar maçlarımızı seyircisiz oynayacağız. Azami hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Aksi takdirde kurullarımız gereken her türlü cezayı acımadan vereceğiz. Sağlıklı futbol için önce sağlık."MUSTAFA CENGİZ DE SEMİNERE KATILDIKonuşmaların ardından MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve MHK Hakem Gelişim Danışmanı Burçin Keskin, kurallar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Seminere TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın yanı sıra Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, TFF Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, VAR Koordinatörü Barış Şimşek, TFF yönetim kurulu üyeleri, MHK üyeleri ve hakemler katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Serdar Tatlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 2020-21 Sezonu MHK Yaz Semineri'nin açılış töreni yapıldı - Son Dakika Spor


Son Dakika

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