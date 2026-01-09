5 Milyon Lira Tazminat Kararı - Son Dakika
5 Milyon Lira Tazminat Kararı

5 Milyon Lira Tazminat Kararı
09.01.2026 11:41
Ankara'da köpek saldırısında ağır yaralanan çocuk için, valilik ve belediyelere 5 milyon lira tazminat.

ANKARA'da Tunahan Yılmaz'ın (12) sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin açılan manevi tazminat davasında; mahkeme, olayda kusurlu olduklarına kanaat getirdiği Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine karar verdi.

Olay, 7 Aralık 2023'te Keçiören ilçesine bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde meydana geldi. Olay tarihinde 10 yaşında olan Tunahan Yılmaz, okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, ağır yaralandı. Yılmaz, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan Yılmaz'a, 26 Haziran 2025'teaynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.

SANIKLAR BERAAT ETTİ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 62'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti.

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Yılmaz ailesi, Tunahan'ın 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği, okuluna gidemediği ve davalı idarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçeleriyle avukatları Aslıhan Ergün Ercan aracılığıyla 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi, olayda kusurlarının olmadığını belirtip, davanın reddi talebinde bulundu. Talebi reddeden Ankara 8'inci İdare Mahkemesi; sahipsiz hayvanların -başta köpekler olmak üzere- korunması, bakımı, gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi ve sahiplendirilmeleri, hayvan bakımevlerinin kurulması gibi görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna kanaat getirdi. Manevi tazminatın olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı belirtilirken; hizmet kusuruyla zarar veren idareyi, gerekli dikkat ve özeni gösterme konusunda etkili biçimde uyarmak olduğu da ifade edildi.

KARAR VERİLDİ

Olayın ardından Tunahan'ın vücudunda çok sayıda yaralanma meydana geldiği, birçok açık yaranın bulunduğu, kuduz tedavisi gördüğü, başındaki yaranın başka bir bölgeden doku nakli ile kapatılmış olduğu, vücudunun çeşitli yerlerindeki açık yaraların pansuman ile kapatıldığı ve izler bıraktığı, yoğun bakımda kaldığı ve hareketsizlik nedeniyle bacağındaki damara pıhtı attığına vurgu yapıldı. Bunların yanı sıra beslenme bozukluğunun oluştuğu, öz bakımını yapamadığı ve eğitim hayatına da evde devam ettiği vurgulandı. Tüm bu hususları değerlendiren mahkeme, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, olayda kusuru bulunan davalı idarelerce müştereken/müteselsile yasal faizi ile 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.

'ŞU ANA KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR TAZMİNAT'

Ailenin avukatı Aslıhan Ergün Ercan, "Mahkeme, olayın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmeden önceki halinde, 'kısırlaştır, aşıla, sokağa sal' maddelerinin geçerli olduğu dönemde olmasına rağmen idarenin gerekli özeni göstermesi gerektiğini ve çocuğun başına gelenlerin bir karşılığı olmamasına rağmen, bir nebze acısını hafifletmek üzere şu ana kadar görülmemiş bir tazminata hükmetti. Bu kararı ayrıca görevini yapmayan idarelere uyarı mahiyetinde olduğunu da belirtti. 5199 sayılı yasa değiştirilip, artıp sokakta başıboş köpek olmaması yasalaştı. Bu haliyle meydana gelen başıboş köpek saldırıları neticesi açılacak tazminat davalarında çok yüksek miktarlara karar verilebilmesinin de önü açıldı. Görevini yapmadığı için vatandaşın yaralanmasına sebep olan yine bu nedenle açılacak davalarda yüksek tazminat miktarlarının çıkması ve sayının olağan kabul edilemeyecek düzeyde olması halinde yetkilere 'kamuyu kasten zarara uğratmak' fiilinden de yargılama yolu açılmış oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

