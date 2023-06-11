ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ - Son Dakika
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ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

12.06.2023 10:56

Ankara'da sağanak; yollar göle döndü, su baskınları yaşandı (5)Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle Sıhhiye Metro İstasyonu'nu su bastı.

Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte yağmur şiddetini artırınca Çankaya ilçesindeki Sıhhiye semtinde birçok ev ve iş yerini su bastı.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

"MAHVOLDUK, BİTTİK"

Esnaf Tamer Akdemir, yağmur nedeniyle medikal malzemeleri bulunan dükkanının sular altında kaldığını belirterek, "Bütün raflarımız devrildi. İçerideki su dışarıdan daha fazla oldu. Mahvolduk yani, bittik." diye konuştu.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

"MADDİ HASAR 10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE"

Maddi hasarının 10 milyon liranın üzerinde olduğunu söyleyen Akdemir, yetkililerin yetersiz kaldığını ve herkese yetişilemediğini ifade etti. Amcasıyla birlikte mahsur kaldıkları eksi 2. kattaki evlerinden yüzerek kurtulan Umut Toprakçıoğlu da kuvvetli sağanak nedeniyle binanın giriş kapısının patladığını söyledi.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

"TAVANA KADAR SU DOLMUŞTU"

Son anda kurtulduklarını dile getiren Toprakçıoğlu, "İyi ki de çıkmışız, çıkmasaydık büyük ihtimalle ölürdük ki tavana kadar dolmuştu zaten. Suyun şiddeti bizi ilk önce geri attı sonra merdivenlerin demirlerine tutunarak çıktık." dedi.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

MİLLET BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI

Mamak ilçesindeki Üreğil Millet Bahçesi'nde ise yağmur suyunun yüksekliği bankları aştı. Yağmur nedeniyle ziyarete kapatılan parkta, vatandaşlar anonsla dışarı çıkarıldı. Millet bahçesindeki yapay gölün suyu çamura dönüştü.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Sıhhiye Metro İstasyonu'nu su bastı. Şelaleye dönen metro istasyondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

"ALT GEÇİTLER TRAFİĞE KAPATILDI"

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi. Şahin, şunları kaydetti: "Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

"ANKARA ÇAYI TAM KAPASİTEYE ULAŞTI"

Yağışların devam ettiği Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kritik bir uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Mansur Yavaş, Ankara Çayı'nın taşma noktasına geldiğini belirtti. Yavaş, şunları söyledi: "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da afet seviyesinde yaşanan sağanak yağışlar ve dolu yağışı nedeniyle Ankara Çayı tam kapasiteye ulaştı, taşma noktasına geldi. Bu durum altyapı hatlarımızı doldurmakta ve deşarj sürecini uzatmaktadır. Sahadayız, teyakkuz halindeyiz. Tüm ihbarlara müdahale etmeye devam ediyoruz."

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ

SUYU PET ŞİŞEYLE TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu arada kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle metrekareye 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. Suyla dolan Necatibey Caddesi'nde mahsur kalan bir taksici, aracının içindeki suyu pet şişeyle tahliye etmeye çalıştı.

ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ
ANKARA'DA SAĞANAK NEDENİYLE METRO ŞELALEYE DÖNDÜ
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
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