BALIKESİR - Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü - Son Dakika

Törenden detaylar Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı çelenkleri bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Vekili Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Bakım Albay Dr. Tayfun Türkoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sağay, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.