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Balıkesir'de kaymakam ve vali yardımcıları ataması - Son Dakika

Balıkesir'de kaymakam ve vali yardımcıları ataması

20.08.2021 14:11
Balıkesir'de kaymakam ve vali yardımcıları ataması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi. Kararnameye göre Balıkesir'de de 1 vali yardımcısı ile 9 Kaymakamın görev yerleri değişti.

Kararname kapsamında Balıkesir Vali Yardımcısı Mitat Gezen Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişliğine atanırken, Altıeylül, Bandırma, Karesi, Ayvalık, Manyas, Balya, İvrindi, Gömeç ve Marmara Kaymakamlarının görev yeri değiştirildi. Balıkesir Valiliği Kaymakam Adaylarından Didem Dinç Özay da Kütahya Hisarcık Kaymakamlığı'na ataması gerçekleştirildi.

Ataması yapılan Kaymakam ve Vali Yardımcıları

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre görev yeri değişen kaymakamlar ile boşalan kaymakamlıklara yapılan atamalar şu şekilde gerçekleşti:

Balıkesir Vali Yardımcısı Mitat Gözen Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişi'ne atandı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar Sakarya Erenler Kaymakamı olurken, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya Sakarya Adapazarı Kaymakamı, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir Antalya Manavgat Kaymakamı olarak görev yapacak. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan İzmir Konak Kaymakamı, Manyas Kaymakamı Muhammet Kaya Mardin Savur Kaymakamı, Balya Kaymakamı Burak Keser Ardahan Damal Kaymakamı, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser Ardahan Hanak Kaymakamı olarak atanırken, Gömeç Kaymakamı Akgün Coray Bilecik Vali Yardımcısı, Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel Bayburt Vali Yardımcısı oldu. Kararname ile Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Didem Dinç Özay Kütahya Hisarcık Kaymakamı olarak atandı.

Bilecik Bozüyük Kaymakamı olarak görev yapan Hasan Yaman Kararname sonrasında Ayvalık Kaymakamı olarak atanırken, Bandırma Kaymakamlığına Ankara Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Altıeylül Kaymakamlığına Eskişehir Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin atandı. Şu anda boşta bulunan Susurluk Kaymakamlığına Mersin Mut Kaymakamı Muammer Köken, Karesi Kaymakamlığına Osmaniye Vali Yardımcısı Metin Arslanbey, İvrindi Kaymakamlığına Konya Valiliği Kaymakam Adayı Mevlana Kürkçü'nün ataması gerçekleştirildi. Konya Seydişehir Kaymakamı olarak görev yapan Aydın Erdoğan ise Balıkesir Vali Yardımcısı olarak atandı. Kararname ile Manyas Kaymakamlığına Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Kıray Çelik getirilirken, Gömeç Kaymakamı ise Aydın Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley oldu. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de kaymakam ve vali yardımcıları ataması - Son Dakika


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