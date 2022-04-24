BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU - Son Dakika
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BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU

24.04.2022 20:20

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında çok sayıda el bombası bulundu.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında çok sayıda el bombası bulundu. Patlayıcı özelliğini yitiren el bombalarının 1'inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanıldığı değerlendiriliyor.

İlçenin İhsaniye Mahallesi'nde 1567 Sokak ile 1581 Sokağın kesiştiği arsada, inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı sırasında, toprağa gömülmüş halde çok sayıda el bombası bulundu. Kepçe operatörünün mühimmatı fark etmesiyle polise haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile bomba imha uzmanı sevk edildi. İnşaat kazısı durdurulurken, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yapılan ilk incelemede, el bombalarının patlayıcı özelliğini yitirmiş olduğu tespit edildi. Muhafaza altına alınan bombaların incelenmesi için Balıkesir'den uzman ekip çağrıldı. Uzman ekipler, alanda başka bomba olup olmadığına dair kazı çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1'inci Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi.

'1'İNCİ DÜNYA SAVAŞI İLE KURTULUŞ SAVAŞINDA KULLANILMIŞ'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karayaman da bombaların 1'inci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan el bombaları olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bir temel kazısı sırasında bazı mühimmatların çıktığını görüyoruz. İki çeşit patlayıcı var. Bunlar 1'inci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan el bombaları. Hem yuvarlak şekilde, hem saplı şekilde. Çekildiği zaman patlayan bombalar. Fakat bu bölgede bir askeri tesis yok. Milli Mücadele sırasında bu bölge Yunanlılar ile Türk Ordusu'nun savaştığı, bir siper savaşının olduğu bir yer değil. Burası tamamen boş bir alan. Bu mühimmatların tamamını çıkardıktan sonra bakmak gerekiyor. Bu bölgede belki geçici bir süre cephanelik olabilir. Bir imalathane olabilir. Ama kesinlikle bu mühimmatlar 1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'na ait. Üzerinde inceleme yapamıyoruz şu an, dokunmamıza müsaade etmiyorlar. İnceleme yapıldığı zaman seri numarasından hangi ülkeye ait olduğu belli olur."

BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU
BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU
BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU
BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU

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Kurtuluş Savaşı, El Bombası, Balıkesir, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BANDIRMA'DA İNŞAAT KAZISINDA TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE EL BOMBALARI BULUNDU - Son Dakika
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