Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
03.02.2026 12:34
Epstein dosyalarının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma giren iddialar, Barış Akarsu'nun 2007'deki ölümünü de gündeme taşıdı. "Suikast" söylemlerine karşı Akarsu'nun kuzeni, "Onun hatırasına ve emeğine lütfen doğru şekilde sahip çıkınız. Sevgiler" açıklamasında bulundu.

Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada pek çok eski iddia ve komplo teorisi tekrar dolaşıma girdi. Bu paylaşımlar arasında, 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'ya yönelik iddialar da yer aldı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Akarsu'nun "Kimdir O?" adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olmasını gerekçe göstererek kazanın bir "suikast" olabileceğini öne sürdü. İddialar kısa sürede yayılırken, sanatçının ailesinden açıklama geldi.

KUZENİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Barış Akarsu'nun kuzeni tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialara net bir dille karşı çıkıldı. Açıklamada, Akarsu'nun ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, konunun farklı anlamlara çekilmesine tepki gösterildi.

"İZLENME ALMAK İÇİN BAŞKA YERLERE ÇEKİLİYOR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rahmetli abime olan sevginiz ve ilginiz çok kıymetli. Ancak yaklaşık 19 yıl önce yaşanan bu kazanın, izlenme almak amacıyla farklı yerlere çekilmesine lütfen müsaade etmeyin. Abim, maalesef talihsiz bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bunun 'Kimdir O?' parçasıyla ya da başka herhangi bir olayla hiçbir ilgisi yoktur. Hatırasına doğru şekilde sahip çıkılmasını rica ediyorum."

SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTEDİLER

Aile, Barış Akarsu'nun isminin spekülatif iddialarla gündeme getirilmemesi çağrısında bulunarak, sanatçının anısına saygı gösterilmesini istedi.

İşte o şarkının sözleri;

Her şeyi bilir, sinsice susar

Sen yaparsın, o gelir bozar

Son günü bekler, nefreti kusar

Kalbi bataklık, yarını yutar

Görmezsin

Duymazsın

Hep vardır

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tanrısı para kendine köle

Sözleri zehir onu dinleme

Sadık uşaklar eteğini öper

Korku üretir süsleri gizler

Alırsın

Satarsın

Yutarsın

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

Tepede beyaz bir saray

Sarayda soytarı bir kral

Kara haber onun işi sıra kimde?

Kanlı resimler ressamı

Sergide insan mezarı

Satılık olan karanlıktır çerçevede

