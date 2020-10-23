Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu - Son Dakika

Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu

23.10.2020 17:35

Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Yol verme kavgasında iki taraf da silahlarını çekti Denizli'de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi.

Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu

Yol verme kavgasında iki taraf da silahlarını çekti

DENİZLİ - Denizli'de, yol kavgası yüzünden silahlar çekildi. Tüfekle üzerine yürüyen üç kişiyi durdurmak isteyen bekçi, bir kişiyi kolundan vurarak yaraladı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle ve çarşı bekçisi olduğu öğrenilen Ramazan U., ailesi ile birlikte 20 ADB 608 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken; 34 SCF 828 plakalı kiralık aracın sürücüsü Sercan Ö. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Otomobillerinde inen iki taraf sözlü tartışmaya başladı. Bu sırada Burak G. isimli şahıs otomobilde bulunan tüfek ile Ramazan U.'nun üzerine yürümeye başladı. Bekçi Ramazan U. ise yanında bulunan beylik tabancasını çekti. Üzerine yürüyen şahısları durdurmak isteyen Ramazan U., iki el havaya ateş açtı. Şahısların, tüfekle üzerine yürümeye devam etmesi üzerine Ramazan U., elinde tüfek olan Burak G.'yi kolundan vurdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bekçinin üzerine yürüyen sürücü olay yerinden kaçtı

Yaralanarak kanlar içinde kalan Burak G., sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada yaralı şahsın kuzeni olduğu öğrenilen Orçun G. gözaltına alınırken; otomobil sürücüsü Sercan Ö. ise kaçtı. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Sercan Ö.'yü çok uzaklaşamadan yakaladı. Olayda 2 kişi gözaltına alınırken, bekçi Ramazan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastaneye kaldırılan Burak G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu
Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu

Pompalı Tüfek, Ramazan, Denizli, Bekçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu - Son Dakika

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