Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı - Son Dakika
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Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı

20.03.2023 15:53

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81'i İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir bankanın sistemdeki açığını bulan ve 10 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yapan suç örgütü üyesi 107 şüphelinin 81'i İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli şahsıların, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, "Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar" ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde banka dolandırıcılığında büyük bir vurgunu ortaya çıkardı.

48 saat içinde 210 banka hesabına 2'şer bin lira tutarında 5500 kez para aktarımı yapmışlar

Yürütülen soruşturma dosyasına göre, bir bankanın sistemsel açığını fark eden İ.Ç. ve G.N.Ç. adlı 2 şüphelinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içinde 210 banka hesabına yaklaşık 5 bin 500 adet 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdikleri belirlendi. Söz konusu bankayı toplamda 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen dolandırıcılar ile ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştiren siber polisi, 210 farklı banka hesabının hareketlerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda, hesapların 102 şahıs ve 5 şirkete ait olduğu tespit edildi. Hesaplara gönderilen paraların ise bloke edilmesinin önüne geçilmesi için farklı banka hesaplarına tekrar havale edildiği belirlendi.

Baz istasyonları ve HTS kayıtları örtüşüyor

Hesap sahiplerinin telefon hatlarına ait yapılan HTS incelenmesinde ise para transferi sürecinde irtibat içinde oldukları ve birçoğunun akrabalık bağı bulunduğu tespit edildi. Çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüten İstanbul Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, araştırmaların devamında örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 107 şüphelinin adlarını ve kimlik bilgilerini tek tek ortaya çıkardı. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında operasyon için düğmeye basıldı.

20 ilde düzenlenen operasyonda 107 şüphelinin 81'i yakalandı

Suç ağına mensup 107 şüphelinin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda söz konusu bankanın sistemsel açığını fırsat bilerek vurgunu gerçekleştiren İ.Ç. ve G.N.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise; 2 ruhsatsız silah, bu silahlara ait 4 şarjör, yine aynı silahlara ait 50 mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç ağının 26 üyesi firari durumda

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda olan 26 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bankanın açığını bulup 10 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi: 81 gözaltı - Son Dakika
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