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ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA - Son Dakika

ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA

23.12.2021 10:22

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcu İbrahim Halil Amşe'yi (35) iş yerinde tabancayla vurarak öldüren T.Y. (20) ile ona yardım ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Suriye uyruklu kuyumcu İbrahim Halil Amşe'yi (35) iş yerinde tabancayla vurarak öldüren T.Y. (20) ile ona yardım ettiği belirlenen 2 kişi tutuklandı.

'Olay, 17 Aralık günü akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi'ndeki 1'inci Cadde'de meydana geldi. Suriye uyruklu evli ve 3 çocuk babası kuyumcu İbrahim Halil Amşe, çarşaf giyip, dükkanını basan silahlı kişi tarafından öldürüldü. Olayın ardından saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, mobese ve güvenlik kameralarından oluşan 125 kameradan yaklaşık 630 saatlik görüntü izledi. Ekipler, olayın failinin T.Y. olduğunu, H.A (28) ile C.E.'nin (52) ise ona yardım ettiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli kaldıkları metruk evde yakalandı. Evde yapılan aramada, şüphelinin olay sırasında giydiği çarşaf ile suç aleti tabanca ele geçirildi. Cinayetin borç nedeniyle işlendiği saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bu arada olaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı Görüntülerde T.Y., çevreyi kolaçan ettikten sonra kuyumcu dükkanına gidiyor. Kapının kilitli olduğunu fark eden T.Y., iş yeri sahibinden açmasını istiyor. İbrahim Halil Amşe'nin kapıyı açması ile şüpheli içeri girip silahını çıkarıyor. Çıkan arbedede T.Y., kuyumcuyu vurup kaçıyor.

ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA
ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA
ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA
ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA

Kuyumcu, Suriye, Aralık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇARŞAFLI KUYUMCU CİNAYETİNE 3 TUTUKLAMA - Son Dakika
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