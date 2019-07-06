Çorlu ve Ergene OSBÜK'de temsil edilecek

Merkezi Ankara
'da bulunan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurulu gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Memiş Kütükçü'nün güven tazelediği genel kurulda Çorlu
TSO Meclis Başkanı
da olan Ergene
2 OSB Yönetim Kurulu Üyesi Erdim Noyan OSBÜK yönetimine seçildi.
OSBÜK'ün 17. Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi. Konya
OSB ve Konya Sanayi Odası
Başkanı Memiş Kütükcü, önümüzdeki 4 yıl daha OSBÜK'ün yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
Kütükcü'nün başkanlığındaki OSBÜK yönetiminde Kütükçü Konya OSB temsilcisi olarak yer alırken Salih Esen
- İzmir Menemen Plastik
İhtisas OSB, Bekir Sütçü, Adana Hacı Sabancı
OSB, Tahir Nursaçan, Kayseri
OSB, Mustafa Türker
, Dilovası
OSB, Seyit Ardıç, ASO 2. ve 3. OSB, Erol Gülmez - Nilüfer OSB Erdin Noyan Ergene 2 OSB, Cengiz Şimşek Gaziantep
OSB, Ali İhsan Özdoğan Diyarbakır
OSB, Adnan Keleşoğlu Beylikdüzü
OSB temsilcisi olarak yönetim kurulunda yer aldılar.
Yönetim kurulu yedek üyeliklerinde Denizli
OSB'den Necip Filiz, Antalya
OSB'den Ali Bahar
, Samsun Merkez
OSB'den Fahri Eldemir, Sakarya Kaynarca
Doğu Marmara
Makine İmalat, İhracat
OSB'den Günay Güneş, Trabzon Arsin
OSB'den Selçuk İskender
, Kastamonu
OSB'den Sebahattin İşeri, Karaman
OSB'den Ali Altun
, Nevşehir Acıgöl
OSB'den Ali Öbekli, Kaman
OSB'den Yakup Eğri, ingöl OSB'den Mahmut Ayaz, Giresun
2 OSB'den Ali Fatoğlu isimleri yer aldı. - TEKİRDAĞ