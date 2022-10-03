GÜNDEM / 3 Ekim 2022

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenecek Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/12.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gidecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde büyükşehir belediye başkanlarını kabul edecek, Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Uludağ Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yenilenen acil servisinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Bursa/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avlu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Dünya Habitat Günü Programı'na katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisince Divan Oteli'nde düzenlenecek "Engelsiz Yaşam Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Valiliği ziyaret edecek, Tasarım ve İnovasyon Merkezi ile Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezinin açılışına, Küpeliler AŞ Suntalam Fabrikası Temel Atma Töreni ile Model Fabrika Protokol İmza Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/10.15-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamındaki basın toplantısına katılacak, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Şanlıurfa/09.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tüketici ve yurt içi üretici fiyat endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın yer aldığı heyet Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın projesinin tanıtım toplantısına, Grand Pera, Resim ve Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesindeki sergilerin açılışlarına ve Türk Tarih Kongresi gala yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.30/11.00/Ankara/16.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bolu'da il brifingi ve basın toplantısının ardından önceki dönem parti yöneticileri ve milletvekilleri toplantısına katılacak, Gölköy Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek, olimpik yüzme havuzunun açılışını yapacak. Bakan Kasapoğlu, STK - Amatör Kulüpler Haftası açılış ve malzeme dağıtımı, gençlik ve antrenör buluşması programlarının ardından esnafı, AK Parti Kadın ve Gençlik Kollarını, milli okçu Mervenur Eroğlu'nun ailesini ziyaret edecek.

(Bolu/11.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası VavaCars Fatih Karagümrük- İstanbulspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 7. hafta mücadelesi Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor karşılaşmasıyla sona erecek.

(Erzurum/20.00) (Fotoğraflı)

4- Ampute Futbol Dünya Kupası'na TFF'nin Riva tesislerinde devam edilecek. Türkiye A Grubu'ndaki üçüncü maçında Haiti ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu başlayacak; E Grubu'nda Darüşşafaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Bank Yahav Kudüs takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kudüs/21.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk haftası Beşiktaş Emlakjet-AYOS Konyaspor Basketbol maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

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