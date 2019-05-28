DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 80 GÖZALTI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ozan URAL-Ertan KILIÇ/ İSTANBU DHA

Narkotik polisi, sabahın erken saatlerinde Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece'de bulunan 110 adrese 500 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 04: 30 sıralarında narkotik ekipleri tarafından, 500 polisin katılımıyla Beyoğlu, Küçükçekmece ve Avcılar'da önceden belirlenen 110 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında Küçükçekme Söğütlüçeşme Mahallesi Timurlenk Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katına ve Kanarya Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta bulunan bir eve de baskın yapıldı. Özel Harekat Timlerinin girdiği adreslerde narkotik ekipleri uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Timleri de operasyon esnasında adreslerin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında adreslere yapılan baskınlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Polisin adreslere girmesi

-Polisin kapıyı açma çalışmaları

-Sokakta alınan önlemler

-Genel ve detaylar

28.05.2019 - 06.37 Haber Kodu : 190528011

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2- JANDARMANIN KAÇAK SİLAH OPERASYONU KAMERADA

Hakan KAYA/İSTANBUL,

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Fatih'te bir marangoz atölyesine operasyon düzenledi. Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye'ye sokulmuş 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; M.S.isimli bir kişinin yasadışı yollarla Türkiye'ye soktuğu tabancalara İstanbul'da müşteri aradığı bilgisini aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin Fatih'te bir marangoz atölyesinin bulunduğu tespit edildi. Aylar süren fiziki takip sonucunda marangozhane üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

MARANGOZ ATÖLYESİNDE 20 KAÇAK SİLAH

Şüphelinin elinde siyah çantalar ile marangoz atölyesine girdiğini gören jandarma ekipleri atölyeye baskın düzenleyerek olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı. Atölyenin yazıhane olarak kullanılan bölümünü arayan jandarma ekipleri, tahta parçaları arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde her biri ayrı ayrı mavi naylon poşetlerle ambalajlanmış ruhsatsız silahlar ele geçirdi. Aynı atölyede aramalarına devam eden ekiplerinin bulduğu ikinci poşetin içerisinde de, yine ayrı ayrı naylon poşetlerle ambalajlanmış silahlar olduğu görüldü. Jandarma ekipleri toplamda 20 adet Sig Sauger marka tabanca ele geçirildi.

SİLAHLAR SUÇ ÖRGÜTLERİNE DAĞITILACAKTI

Ele geçirilen tabancaların, özellikle organize suç örgütlerine pazarlamak maksadıyla getirildiğini tespit eden Jandarma, suç örgütlerine silah sevkiyatının ise motosikletli kuryeler aracılığıyla yapıldığını belirledi. Olayla ilgili incelemelerine devam ederken, gözaltına alınan iki şüpheliden M.S. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin atölyeye girişi

-Jandarma ekiplerinin atölyede arama yapması

-Atölyede tahtaların arasına gizlenmiş poşet içerisinde silahların bulunması

-Ele geçirilen silahların sergilenmesi

-Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarma aracına bindirilmesi

-Genel vedetaylar

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3- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

Murat SOLAK - İstanbul DHA - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

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4- ESENYURT'TA CİNAYET: KENDİ İSİM VE SOYİSMİNİ TAŞIYAN AKRABASINI ÖLDÜRDÜ

Ersan SAN-Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta, akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ömer Algün isimli kişi, kendisiyle aynı adı ve soyadını taşıyan Ömer Algün'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Yeşilkent Mahallesi, 1864 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki amca çocuğu aralarındaki husumet nedeniyle tartışmalarıyla başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ömer Algün isimli kişi, üzerinde silahla kendisiyle aynı isim ve soyadı taşıyan amca çocuğu Ömer Algün'ü başından vurdu. Olaya şahit olan aile fertleri sinir krizi geçirirken, mahalle sakinlerinin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından isabet alan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHLA BİRLIKTE YAKALANDI

Öte yandan, görgü tanıklarının ifadeleri üzerine çok yönlü bir çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Ömer Algün'ü yakınlarda bir adreste olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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Olay yeri

Ekipler

Güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar

28.05.2019 - 00.40 Haber Kodu : 190528006

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE İFTAR YAPTI

Erdoğan: 23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde, yer sofrasında iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. Bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına oturan Erdoğan, orucunu burada açtı. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Erdoğan, iftar yaptığı kişilerin yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan daha sonra sahildeki vatandaşlarla çay içip onlarla sohbet etti.

"23 HAZİRAN'I MİLLİ İRADENİN TECELLİ TARİHİ OLARAK GÖRÜYORUM"

İftarın ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Sandığa gitmeyenler, bu sefer sandığa giderek milli irade noktasında adeta kendilerini affettirmiş olacaklar. Milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum. Bu ülkede etnik noktadaki dayatmaları ortadan kaldıran biz olduk. Bölgesel noktada bütün bu dayatmaları kaldıran biz olduk. Kültürel noktadaki dayatmaları kaldıran biz olduk. ve tam aksine hepsinin önünü biz açtık. ve dedik ki, etnik milliyetçilik konusunda kimse böyle bir dayatma yapamaz. Bölgesel milliyetçilik noktasında böyle bir dayatma yapamaz. Kültürel milliyetçilik de yapamaz. Şuanda Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da Batı'da ne varsa orada var mı? Var. Kuzeyde ne varsa Güneyde var mı? Var. Türkiye'nin 81 vilayetinde üniversite var mı? Var. Hastaneler var mı? Var. Şu anda 56 vilayetimizde havalimanı var. Eskiden bunlar var mıydı? Yok. Bütün bunlarla artık halkını doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli ayırt etmeksizin Türk'üyle, Kürt'üyle Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, tümüyle kucaklayan bir iktidar var. Bu Ak Parti iktidarı. Çünkü bizim temel değerlerimizden gelen bir anlayıştır. Bu da Yunus'un diliyle, 'Yaratanı severiz, yaratandan ötürü' ölçü bu. Biz böyle sevdik, halkımızın tümünü böyle kucakladık, böyle kucaklamaya devam ediyoruz. Bunu başardığımız anda bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın gelişi

-Vatandaşlarla sohbeti

-İftar sofrasına oturması

-Vatandaşlarla çay içmesi

-Yakınlarıyla telefonla görüşmesi



28.05.2019 - 00.09 Haber Kodu : 190528001

27.05.2019 - 23.37 Haber Kodu : 190527257

27.05.2019 - 23.11 Haber Kodu : 190527255

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6- BAKANI KURUM FİKİRTEPE'DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına geldi. Bakan Kurum yaptığı açıklamanın ardından kentsel dönüşüm alanına inşa edilen yeni yapıyı inceledi. Bakan Kurum, sabah 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı'ndan bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanında yapacağı sokak iftarı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kurum, Fikirtepe'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralı kurtarıldığı yangınla ilgili, "Bu yangın sebebiyle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da başsağlığı ve acil şifalar diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bu binaların yıkımı noktasında da valiliğimize talimatlarımızı verdik." dedi.

Bugün sabah Kartal Orhantepe Mahallesine gittiklerini ve Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgedeki inşaatları incelediklerini kaydeden Kurum, dün de Kağıthane'de yıkılan binaya ilişkin incelemeler yaptıklarını, yıl sonuna kadar bölgede tespit ettikleri riskli binaların yıkımını gerçekleştirmek suretiyle oradaki kentsel dönüşümü de gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurum, Kartal'daki dönüşüm kapsamında da yılsonuna kadar hak sahibi vatandaşlara konutlarını teslim ediyor olacaklarını ifade ederek, "Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanında, hem hak sahiplerimizle, hem de bu bölgede çalışan yüklenicilerimizle bir araya geldik. Hepsinin sorunlarını, problemlerini dinledik. Bu sorunlara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Açıkçası, yapacağımız düzenlemeden bahsettik kendilerine. Burada yüklenicilerden kaynaklı işlerin ilerlememesi sebebiyle sözleşmenin feshini kolaylaştıracak düzenlemeye ilişkin kendilerini bilgilendirdik." diye konuştu.

"61 ADANIN 16'SINDA FİİLEN İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR"

Devam eden işlere de yapılacak kira desteği, faiz desteği noktasında hem hak sahibi vatandaşlarla, hem de yüklenicilerle görüştüklerini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Fikirtepe özelini özetleyecek olursak, Fikirtepe'de şu an fiilen 61 adamız var ve bu 61 adanın 16'sında fiilen inşaatlar devam ediyor. Diğerlerinde fiili bir inşaat durumu söz konusu değil. Devam eden inşaatlarımıza ilişkin vatandaşlarımıza, yüklenicilerimize burada kira desteği yapmak suretiyle inşaatlarımızın hızlanmasına destek olacağız. Diğer taraftan bazı sözleşmelerimiz var ki, müteahhitlerimiz bu sözleşmeleri, bu şartlarda yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde vatandaşlarımız da, müteahhitlerimizin sözleşmeden kaynaklı yüklenimlerini yerine getirmediklerinden dolayı sözleşmelerin feshini istiyorlar."

Bakan Kurum, bu feshi düzenleyecek ve kolaylaştıracak düzenlemeyi de Meclis'e gönderdiklerini ifade ederek, "İnşallah onunla birlikte fesihlerini yapmasına müteakip de Bakanlık olarak biz sahada vatandaşımızla Fikirtepe'de biz oturacağız. Kentsel dönüşüm ofisimizde, burada faaliyete geçecek bu ofisimiz, vatandaşlarımızın isteği, rızası doğrultusunda, oluşabilecek imar planı çerçevesinde ki iptal edilmeyecek. Burada sosyal anlamda, sosyal alt yapısı yeterli imar planı çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

Devlet olarak, Bakanlık olarak hiç bir kar elde etmeksizin Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, Bakanlık bünyesinde TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankasıyla fiilen şuan sahada olduklarını vurgulayan Kurum, Bakanlık olarak buraya her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE BU ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak istediklerini belirten Kurum, "Fiilen 2 şantiyemiz burada devam ediyor. 4 adada, 2 şantiyede Bakanlık olarak girdik ve konutlarımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde teslim edeceğiz. Diğer adalarda da vatandaşlarımız fiili sözleşmelerini anlaşıp, iptal etmeleri durumunda da yine o sözleşmelerde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu kentsel dönüşüm sürecindeki mağduriyetlerini engellemiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz şu an burada alt yapı çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaları da yılsonuna kadar tamamlayacaklar. En geç önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak." Dedi.

Bakan Murat Kurum, bugün Fikirtepe'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak kurtulduğu elim bir kaza meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yangın sebebiyle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da başsağlığı ve acil şifalar diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bu binaların yıkımı noktasında da valiliğimize talimatlarımızı verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz bu tespitleri yapacaklar. Hızlı bir şekilde ki bu güne kadar 100'ün üzerinde metruk bina yıkımı gerçekleştirildi. Kalan binaları da boşaltmak suretiyle bu metruk binaların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız. Bu alanda biten projelerle birlikte yapılacak çevre düzenlemeleri ile birlikte de yaşayan vatandaşlarımıza gerekli alt yapı imkanlarını sağlamış olacağız."

KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURU YAŞLI KADIN BAKAN KURUM'A YAŞADIĞI SIKINTILARI ANLATTI

Bakan Kurum'u yaptığı açıklama sonrası incelemek üzere yeni inşa edilen binaya girerken gören kentsel dönüşüm mağduru yaşlı bir kadın, yaşadığı sıkıntıları anlattı. Bakan Kurum, yaşlı kadını dinledi ve yardımcılarına talimat vererek gereğinin yapılmasını söyledi.

BAKAN KURUM SABAH MEYDANA GELEN YANGINLA İLGİLİ BİLGİ ALDI.

Bakan Murat Kurum, bugün Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının meydana geldiği binanın tam karşısındaki yeni inşa edilen yapının ikinci katına çıkarak, buradaki daireleri incelemesinin ardından sabahki yangınla ilgili Kadıköy Kaymakamlığı'ndan bilgi aldı.



Görüntü Dökümü

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-Bakan Kurum'un gelmesi

-Bakan Kurum açıklama

-Kurum'un yaşlı kadınla konuşması

-Kurum'un yeni binaya girmesi

-Kurum'un daire içinde inceleme yapması

-Genel ve detay

27.05.2019 - 21.49 Haber Kodu : 190527243

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7- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ZEYTİNBURNU'NDA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, akşam saatlerince Zeytinburnu'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Bulvar Caddesi'de trafiğe kapalı alanda bulunan dükkanları ziyaret eden Çavuşoğlu, esnafla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi. Çavuşoğlu sahurda da Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla sahur yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuşoğlu'nun esnaf ziyareti

-Sultanahmet Meydanı'da sahur

-Genel ve detaylar

27.05.2019 - 22.28 Haber Kodu : 190527245

28.05.2019 - 06.54 Haber Kodu : 190528012

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8- İMAMOĞLU'NDAN CELAL BAYAR'IN KIZI NİLÜFER GÜRSOY'A ZİYARET

Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti.

Aile fertleriyle tanışan İmamoğlu, Gürsoy ile bir süre sohbet etti. Gürsoy, İmamoğlu'nun, "Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım" sözlerine, "Partiler memleket için. Memleket parti için değil" yanıtını verdi. İmamoğlu'nun Gürsoy'a yanıtı, "Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda" oldu.

İmamoğlu ve Gürsoy Ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy'un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu'nu evin önünde bekledi. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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-Gürsoy ve İmamoğlu'nun sohbeti

-Genel ve detay görüntüler



27.05.2019 - 19.31 Haber Kodu : 190527229

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9- ÜSKÜDAR'DA KİRASI ÖDENMEYEN OKULA HACİZ GELDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Üsküdar'da içinde yaklaşık 200 öğrencisi bulunan okula kira ödenmediği gerekçesiyle haciz geldi. Haberi alan öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Üsküdar Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir özel okula 2 aydır kira ödenmediği gerekçesiyle haciz işlemi başlatıldı. Avukatlar haciz işlemleri için okula geldi. Okul yönetimi avukatlarla uzun süre görüştü. Fakat bir neticeye varılamadı. Haciz yapılacağı haberini alan öğrenci velileri okula akın etti. Öğretmenler ve veliler okuldaki eşyalarını toplamaya başladı. Okullarının kapanacağını öğrenen öğrenciler ise gözyaşlarına hakim olamadı. Okuldaki görüşmeler sürüyor.

Bir öğrenci şunları söyledi:

"Kimse okulumuzu elimizden alamaz. Biz okulumuzu seviyorduk, orası oyun parkı değil ki elimizden alamazlar. Arkadaşlarımızdan ayrılıyoruz. Okulumuzdan taşınıyoruz."

Okul kurucularından Cemal Doğan ise yaşanan olayla ilgili şöyle konuştu:

"Şu anda bizim bilgimiz dahilinde ve bugün kendilerinden öğrendim ki tahliye gelmişler okula. Ben de bu okulun kurucusuyum buraya geldim. ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 200-250 öğrencimiz var. Söz konusu alacak olan miktar iki kira bedeli olduğu söyleniyor. Kira da aylık 86 bin liradır. Masaya yanaşmadılar. Bu konuda kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Bizim derdimiz burada eğitim. Para değil, eşya değil. Bu çocukların en azından 15 gün, yılsonuna kadar süreleri var. Eğitimlerini burada tamamlamalarını ve daha sonra ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Biz burayı devralırken hiçbir şekilde çocuklardan para almadık. Çünkü paraları daha önce ödenmiş. Yemek paralarına varıncaya kadar kendimiz karşıladık. Burada bir enkaz devraldık. Velilerin öğrencilerin mağdur olmaması için bunun yaklaşık 2 buçuk milyonunu biz karşıladık."

Görüntü Dökümü

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-Haciz gelen okul

-Öğrencilerle röp

-Öğretmenler röp

-Okul kurucusu ile röp

-Velilerin eşyaları toplaması

-Genel ve detay

27.05.2019 - 19.04 Haber Kodu : 190527227

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10- SİLİVRİ'DE YANAN AMBULANSTAKİ 3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - SİLİVRİ'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.

İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü.

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"İstanbul Silivri'de meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık hastamız yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen ambulans personeline gerekli müdahale yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan ambulans

-Küle dönen ambulans

-İnceleme

-Detaylar

27.05.2019 - 18.34 Haber Kodu : 190527218

27.05.2019 - 17.10 Haber Kodu : 190527194

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11- LÜKS ARACIYLA YOL KESİP DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Ali AKSOYER/İSTANBUL,

Pendik'te bir kavşakta lüks otomobiliyle yol kesip drift yaparken görüntüleri sosyal medya üzerinde yayınlanan trafik magandası sürücü C.S. polis tarafından yakalandı. Sürücüye 5 bin 10 TL ceza kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el kondu.

Pendik'te bir kavşakta trafik ışıklarının araçlara kırmızı yanmasını fırsat bilerek lüks otomobiliyle drift yapan sürücünün görüntüsü sosyal medya üzerinde yayılmıştı. Görüntülerde çevredekilerin korkulu bakışları arasında araç sürücüsünün otomobilini yanlama denilen drift hareketiyle kavşağın içinde dakikalarca döndürdüğü görülmüştü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik polisleri tarafından görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma sonrası, lüks otomobilin sürücüsü C.S. yakalandı. Trafik magandası sürücü C.S.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 67/1-d (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın,karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi) maddesine istinaden 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Ayrıca C.S.'nin ehliyeti 60 gün süre ile geri alındı. C.S. bu 60 günlük sürenin ardından sürücü belgelerini teslim alabilmek için "psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığınıö belgelemek zorunda kalacak. Şüpheli daha sonra hakkında adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı polis merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin drift yaptığı görüntü

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

27.05.2019 - 17.55 Haber Kodu : 190527207

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12- İŞADAMI CİNAYETİNİN ARKASINDAN KUMAR ÇETESİ ÇIKTI

Ali AKSOYER-Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Beşiktaş'ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen İş adamı Ali Rıza Gültekin'in cinayetiyle ilgili 4'ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Organize Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi

Beşiktaş'ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden işadamı Ali Rıza Gültekin, sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak için gittiği M.B.'ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti.

Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.'nin, İstanbul'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda kumar çetesi üyesi ve Ali Rıza Gültekin cinayetiyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.

Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü ve Organize Şube Müdürlüklerinden adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

27.05.2019 - 18.49 Haber Kodu : 190527226

27.05.2019 - 22.45 Haber Kodu : 190527250

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