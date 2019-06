DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - BAKAN SOYLU: 2 DEAŞ'LIYI KISKIVRAK ELE GEÇİRDİK

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik" dedi.

Süleyman Soylu, Başakşehir'de bir otelde muhtarlarla bir araya geldi. Açıklamalarda bulunan Soylu, teröre göz açtırmamak amacıyla operasyonların sürdüğünü ifade etti. Bakan Soylu, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize (Adana)

silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik. Yani hakikaten Türkiye özellikle terörle mücadele konusunda önemli bir dönem yaşamaktadır" diye konuştu. Bakan Soylu, "Allah'a şükürler olsun büyükşehirlerimizde çok zamandır büyük terör olayıyla karşı karşıya kalmadığımızı söyleyebiliriz" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Soylu'nun açıklamaları

01.06.2019 - 15.53 Haber Kodu : 190601200

========================

2- HALİT ERGENÇ'E TRAFİKTE SALDIRIYA 2 GÖZALTI

Müslim SARIYAR/İSTANBUL OYUNCU Halit Ergenç'e trafikte saldıran 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Ergenç saat 10.00 sıralarında Etiler'de aracıyla ilerlerken dikiz aynasından makas atarak hızla gelen otomobili fark etti. Ergenç, yavaşlayarak makas aracın durmasını sağladı. Araçtan inen Y.E.A. ve M.A., Ergenç'e sözlü ve fiziksel saldırı da bulundu. Halit Ergenç'e yumruk da atan 2 kişi daha sonra araçlarına binerek kaçtı. Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ünlü oyuncu Ergenç, yaşadıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. Halit Ergenç olayı şöyle anlattı:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmi makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim"

Görüntü Dökümü:

---------

-Ergenç'in arşiv görüntüsü

01.06.2019 - 16.23 Haber Kodu : 190601216

==============================

3- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU ARTARAK SÜRÜYOR

Enver ALAS/İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı'nda dün başlayan Ramazan Bayramı tatili hareketliliği, bugün de artarak devam ediyor. Tatili İstanbul dışında geçirmeyi planlayanlar, sabah erken saatlerden itibaren geldikleri havalimanında yoğunluğa neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere diğer havayolları şirketleri de artan yolcu talebi için ek seferler koymuştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular güvenlik noktalarındaki aramaların ardından terminale giriş yaptı. Havalimanı personelleri tarafından yönlendirilen yolcular, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu köprülere yönlendirildi. Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktaları, kontuarlar ile pasaport noktaları önünde zaman zaman yoğunluk meydana geldiği görüldü.

İstanbul Havalimanı'nda dün 180 bin 713 yolcu ağırlanırken, bugün, THY uçaklarının doluluk oranlarının yüzde 85,4'e varacağı öğrenildi. Bu kapsamda daha önce planlanan 495 gidiş seferine ilave olarak uçuşlar da düzenlendi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA da 9 günlük bayram tatilinde terminallerde yaşanacak yoğunluğa karşı çeşitli önlemler aldı. Bayram tatili boyunca tüm operasyon ekibinin görev başında olacağı açıklanırken, çalışanlar da yoğunluğun yaşandığı alanlara zamanında müdahale ederek, yolculara gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yolcuların hareketliliği

-Dış Hat gidiş katındaki yoğunluk

-Uçuş bilgi ekranı

-İç hatlar yoğunluğu

-Güvenlik noktalarından giriş yapan yolcular

-Pasaport noktaları

-Cavid Almammadov (Bakü'ye gidiyor

-Bilet ve bagaj işlemleri yaptıranlar

-Sırada bekleyenler

-Yılmaz Alan ile röp

-Genel ve detaylar

01.06.2019 -13.14 Haber Kodu : 190601138_

=================================

4- SABİHA GÖKÇEN'DE YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL- Ramazan Bayramı'nı tatil yaparak değerlendirmek isteyenler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluğa sebep oldu. İstanbul'un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda normal günlerin üzerinde bir yoğunluk yaşandı. Yolcular bilet işlemlerinin gerçekleştirildiği kontuarlarda ve pasaport kontrol noktalarında zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yetkililerinin aldığı önlemler sonucunda yolcular sorunsuz bir şekilde uçaklarına gitti.

Bu arada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi İSG tarafından havalimanını kullanan yolculara bisiklet ile çikolata dağıtıldı. Ayrıca çocuk yolcular havalimanında bulunan "Seksekö alanlarında oyun oynayarak renkli görüntüler oluşturdular.

İSTANBUL'DAN MOTOGP'YE

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İtalya'da geçireceğini belirten Hüseyin Taşlıçukur, "İtalya'ya gideceğiz. Orada birkaç tane lokasyon var. Oraları gezeceğiz. Bir de MotoGP organizasyonu var. Tam şansımıza yarışlar İtalya'da. Gitmişken o yarışı da izleyeceğiz. Bayramlar herkese mutluluk getiriyor. Bayramların değerinin unutulmaması dileğiyle mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Tatil için Antalya'ya giden Hakan Eneş ise, "Biz bayram tatilimizi birleştirdik. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. 4 gece 5 gün kalacağız. İstanbul'a erken döneceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yoğunluktan detaylar

-Röportajlar

01.06.2019 -11.48 Haber Kodu : 190601095

===============================

5- THY, BİLET İADE DEĞİŞİKLİĞİNİ 8 HAZİRAN'A KADAR UZATTI

Enver ALAS/ İSTANBUL, TÜRK Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi, 8 Haziran'a kadar uzattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı-varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların değişiklikleri 8 Haziran'a kadar uzatıldı. Açıklamada "Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuş yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması; herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları ve AnadoluJet'in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir" denildi.

==================================

6-İSTANBUL TRAFİĞİ BAYRAM TATİL BOYUNCA HELİKOPTERLE DENETLENECEK

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 9 günlük bayram tatilinde güvenli trafik için İstanbul'un birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. Jandarma Trafik ve Jandarma Asayiş Timleri ile Motorlu Asayiş Timleri şehirlerarası yollarda denetime çıkarken, mobil plaka tanıma sistemli araç, drone, takbul gözlük, karekod cihazı ve özel eğitimli köpeklerle yapılan denetimlere, helikopterle de havadan destek verilecek.

HELİKOPTER İLE DENETİM BAŞLADI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetinde bulunan S-70 Sikorsky helikopterle ilk denetim bugün yapıldı. Çalışmalar kapsamında Şile Yeşilvadi Kavşağı'ndaki kontrol noktaları ile Kuzey Marmara ve Şile otoyolu üzerinde alınan tüm trafik tedbirleri denetlendi. Ayrıca Şile Merkez ve Sarıyer Kısırkaya'da bayram boyunca hazır vaziyette bekleyecek olan su altı arama kurtarma timi de denetlendi. Kurallara uymayan araçların havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirileceği helikopter denetimi, bayram tatili boyunca sürecek.

ÇOCUKLARA 'TRAFİK KARNESİ' DAĞITILDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nın 'Bu yolda hep birlikteyiz' projesi kapsamında 'Dikkat sizden notlar bizden' uygulamasıyla, çocuklara 'Trafik karnesi' dağıtıldı. Çocuklar bu karnelere, araç kullanan anne ve babalarını trafikte uydukları ya da uymadıkları kurallar konusunda değerlendirme yapacak, notlar verecek. Çocuklar tarafından doldurulacak olan karneler 20 Haziran 2019 tarihine kadar #trafikkarnem etiketi ile TrafikEgm Twitter adresinden paylaşılacak. Karneler arasında en çok beğeni alan ilk 100 paylaşım sahibi öğrenci bisikletle ödüllendirilecek. Ayrıca öğrenciler karneleri www.trafik.gov.tr adresinden de temin edebilecek.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Helikopterin gelişi ve kalkışı

-Helikopter içinden görüntüler

-Havadan İstanbul yol görüntüleri

-Havadan Şile kontrol noktası ve su altı arama kurtarma timi görüntüleri

-Muhabir Anonsu

=============================================

7- FİKİRTEPE'DE METRUK BİNALARDA YAŞAYANLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kadıköy Fikirtepe'de metruk binalarda yaşayanlar tahliye ediliyor

Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanındaki metruk binalar, belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başlandı. Belediye ekipleri polisin desteğiyle kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binalara geldi. Binalarda yaşayan yabancı uyruklu çok sayıda kişi belediye tarafından dışarı çıkartıldı. Ardından metruk binaların içindeki bu kişilere ait malzemeler kepçe yardımıyla kamyonlara yüklendi. Kentsel dönüşüm alanında yapılan çalışmalar sırasında çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binaların, boşaltma işlemi bittikten sonra tamamen yıkılacağı öğrenildi.

Geçen pazar günü boşaltılan bir binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti.



Görüntü Dökümü

---------------------

-Metruk bina içindeki yabancı uyruklular

-Mahalle sakini ile belediye ekipleri arasında çıkan tartışma

-Dışarıda bekleyen yabancı uyruklu vatandaşlar

-Belediye ekiplerinin binaları boşaltma çalışması

-Kentsel dönüşüm alanındaki çevik kuvvet ekipleri

-Yanan bina ve alanın havadan görüntüsü (arşiv)

-Yangında ilgili arşiv

============================

(GENİŞ HABER)

8- İSTANBUL'DA LGS HEYECANI; ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER



Ümit UZUN- Tuba KARA- Onur MERİÇ/İSTANBUL, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, erken saatlerde okula gelerek, sınava alımların başlamasını bekledi. Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrenciler, kapıdaki görevliler tarafından yapılan kimlik ve sınav giriş belgesi kontrolünden sonra içeri alındı. Sınavın başlamasına az bir süre kala okula gelen öğrenciler ise koşarak içeri girdi. Çocuklarını sarılarak sınava uğurlayan veliler içinde heyecanlı bekleyiş başladı. Bazı veliler çocukları için dua ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

"STRESE GİRDİĞİ ZAMAN ATAK GEÇİRİYOR, İYİ GELİR DİYE DUA EDİYORUM"

Okul çıkışında çocuklarını bekleyen velilerden Didar Akıncı, "Ne kadar rahat olursa olsun stres vardı herhalde ama, bize belli etmiyordu. Tüm çocuklarımız stresliydi. Hepsine okudum, Allah ol derse olur. Allah zihin açıklığı versin herkesin evladına da benim evladıma da" dedi. Cansel Çavuşoğlu ise sınavı Kur'an-ı Kerim okuyarak bekledi. Çavuşoğlu, "07.30'da geldik. Hazırlandık. Biraz da rahatsızdı, hastalığı vardı. Onun için dua ediyorum. Hastalanmasın diye. Epilepsi hastası. Strese girdiği zaman atak geçiriyor. İyi gelir diye dua ediyorum. Okulunda da bekliyorum, burada da bekleyeceğim" diye konuştu.

"ONDAN DAHA ÇOK KORKUYORUM"

Stresli bir zaman geçirdiklerini belirten Hatice Aslan ise, "Çocuklar çok stres yapıyor bu sınavlardan dolayı. Kızım da 2-3 aydır stresliydi. Bugün bayağı soğukkanlı bir şekilde sınava bıraktım. Ama bilmiyorumö dedi. Semra Pourmurad ise, "Küçüklüğü hep gözümün önüne geliyor. Şimdi kocaman oldu. Zor bir sınav galiba. Ondan daha çok korkuyorum. Güzel olur inşallah. Bütün çocukların hakkında hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------

BİRİNCİ KLİP

-Okul bahçesinde bekleyen veliler

-Okula giren öğrenci

-öğretmenler ile röp

-Sınıfta sınavı bekleyen öğrenciler

-Öğrenciler ile röp

-Genel ve detay



İKİNCİ KLİP

---------------------------

-Okul bahçesi bekleyen öğrenci ve veliler

-Dua eden veliler

-Çocuklarına sarılan veliler

-Öğrencilerin kontrolden geçişleri ve sınava girişleri

-Kur'an-ı Kerim okuyan veliler

-Sınava az bir süre kala koşarak gelen öğrenciler

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

==========================

9- SAHTE POLİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ



Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak, yabancı uyruklu kişilerin sahur için toplandıkları evlere baskınlar düzenleyen, para ve cep telefonlarını alan 6 kişi, yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken şikayetçi olan Afganistan uyruklu 3 kişi ise kaçak oldukları için Göç İdaresine teslim edildi.

Ümraniye, Yamanevler mahallesinde 24 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Sahur için toplanan 10 Afganlının bulunduğu evin kapısı gece saat 01.30 da çalındı. Polis olduğunu söyleyen kişiler eve girerek önce arama yaptı, daha sonra içerde bulunanları kelepçeledi. Şüpheliler evde buldukları 10 bin lira ile cep telefonlarını alarak olay yerinden kaçtı. İçerde bulunan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis bu olayın faillerini ararken 26 Mayıs 2019 tarihinde bu kez Kadıköy, Fikirtepe mahallesinde benzer bir olay daha yaşandı. Gece yarısından sonra Afgan uyruklu kişilerin toplandığı eve gelen silahlı kişiler içeride bulunanları kelepçeledikten sonra para ve cep telefonlarını alarak kaçtılar.

POLİS ŞÜPHELİLERİN KULLANDIĞI OTOMOBİLİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille olay yerlerine geldiğini tespit etti. Mobese görüntülerinden şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Polis araç sahibi kadına ulaştığında, eşinin benzer olaylardan sabıkalı bir kişi olduğunu belirledi. Bunun üzerine Tahmil A.(32) adlı şüpheli ve arkadaşları takibe alındı. Şüphelilerin fotoğraflarını elde eden polis ekipleri bunları mağdurlara gösterdiklerinde "Bizi gasp eden polisler bunlardı" cevabını aldı.

SAHTE POLİSLER YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından polis süsü vererek gasp yapan çeteye yönelik Üsküdar Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda Tahmil A. ile birlikte Ali E.(32), Okan K.(31), Cuma G.(28) Mehmet A.(23) ve Mahir K.(24) gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kısa dipçikli pompalı tüfek, çok sayıda mermi, polis kelepçesi ve üzerinde polis yıldızı ve polis gazetesi ibaresi bulunan bir kart ele geçirildi.



ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin yapılan sorgularında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak, kasten yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelileri şikayet eden Afganistan uyruklu 3 mağdur ise Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri için sınırdışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilenler

========================

10- MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Yangın, Fındıklı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Caddede ekiplerin çalışmalarını izleyenler

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

==================================

11- TATİLCİLER HAVUZLARDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, bayramı tatil beldelerinde geçirecek vatandaşları 'kirli havuzlar' konusunda uyardı. Kişisel hijyenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Pulak, "Yaz aylarında en çok bağırsak enfeksiyonlarını görüyoruz. Enfeksiyon sonucu bulantı, kusma, ishal gibi bağırsak enfeksiyonu belirtileri olabileceği gibi nadiren de olsa hepatit gibi viral enfeksiyonlar karaciğer yetmezliğine neden olabilir" dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar, tatil beldelerine akın etmeye başladı. Havaların da ısınmasıyla birlikte deniz ve havuz sezonu da açıldı. Kirli havuzlara dikkat çeken Emsey Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, tatilin kabusa dönmemesi adına önemli uyarılarda bulundu.

CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇABİLİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte havuz ve deniz kullanımının artacağına dikkat çeken Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Kişisel hijyene dikkat etmezsek sağlığı ciddi ölçüde tehdit eden enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. İnsan vücut atıklarının suya karışmasıyla birlikte havuza geçen enfeksiyonlar kişinin gözüyle ve kulağıyla temas edebilir. Bu suyun yutulmasıyla birlikte sindirim sisteminde ciddi hastalıklar görülebilir. Hastalar özellikle ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle yaz aylarında sıklıkla hastanelere başvururlar. Mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren hastalıklar ve ishalle seyreden enfeksiyonları sıkça görürüz. Ayrıca Hepatit A ve E adını verdiğimiz bazı viral enfeksiyonlar da görülebilir. Bunlar bulantı, kusma ve ishal ile seyredebildiği gibi erişkinlerde karaciğer yetmezliğine gidecek kadar ciddi enfeksiyonlara bile yol açabilir. O nedenle havuzlardaki hijyen kuralları çok önemli" diye konuştu.



HAVUZUN DİBİNİ GÖRÜN

Havuzda hijyenin sağlanması için hem kişiye hem de işletmeye bazı görevler düştüğünü belirten Uzm. Dr. Sadriye Pulak, "Baktığınız suyun çok temiz olması gerekiyor. Suyun dibini mutlaka görmelisiniz. Havuzun dezenfeksiyonun iyi yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Özellikle tuvalet eğitimi almamış çocukların havuzlara sokulmaması gerekiyor. Bu çocuklardan bulaş olabilir. Havuza girmeden önce duş alınması, çıktıktan sonra duş alınması önemli. Havuz kenarında giyilen terliklerin tuvalete giderken kullanılmaması ve havuz kenarına tuvalette giyilen terlikle gelinmemesi gerekiyor. Kişilerin havuzlarda su yutmamasını öneriyorum. Göz enfeksiyonundan korunmak için gözlük, kulak enfeksiyonlarına karşı ise kulak tıkaçları kullanılabilir. Eğer bunlara dikkat etmezsek yaz dönemi kabusa dönebilir" ifadelerini kullandı.

MANTAR ENFEKSİYONUNUN NEDENİ ISLAK MAYO

Islak mayo ve terlikle dolaşmanın da mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği konusunda uyaran Uzm. Dr. Pulak, "Mayonuzu düzenli olarak değiştirmelisiniz. Açık bir yaranız varsa havuz kenarında havuz suyundan bulaşan bazı mikroorganizmalar olabiliyor. Bu yaralar da mutlaka bir dezenfektanla temizlenmelidir. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde enfeksiyon sıklığını azaltmış oluruz" dedi.

Klimaların temizliği konusunda da uyaran Pulak, "Özellikle direnci düşük ve yaşlı hastalarda klimalardan bulaşan mikroorganizmalar zatürreye kadar ilerleyen bir tablo olarak karşımıza çıkabilir. Özellikle yaz aylarında sıcak ve soğuk değişimi klimalı ortama maruziyet üst solunum yolları enfeksiyonuna yol açıyor. Bu sadece kış değil yazın da kişinin kabusu olabilir" ifadelerini kullandı.



24 SAATE DİKKAT

Kişini 24 saatten uzun süren bir ishali, ateşi, bulantı ve kusması çok şiddetli ise ve 24 saat sonra azalmıyorsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak, şu uyarılarda bulundu:

"Basit viral enfeksiyonlar antibiyotik tedavisi olmadan sıvı desteği ve bulantı kesici ilaçlarla düzelebilir. Ancak bakteriyel enfeksiyonlar antibiyotik kullanmadan düzelmez. Eğer bu semptomlar varsa bir hekime başvurup tedavinin düzenlenmesi gerekiyor. Bu dönemde probiyotik adı verilen besinler tüketilebilir. Yoğurt ve kefir tüketimi kişinin bağırsak sisteminin sağlıklı olmasını ve kişinin mikroorganizmalarla karşılaştığında daha dirençli olmasını sağlıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havuzdaki insan görüntüleri

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sadriye Pulak röportajı

==================================

12- AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi. 1 kişinin yaralandığı kazada, araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Altun idaresindeki 34 RS 1366 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Arnavutköy Habipler Yolu'nun Mahmutbey Kavşağında refüje çıktı ve çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Altun'un yanında bulunan babası Hasan Altun hafif şekilde yaralandı. Altun, yoldan geçen bir başka sürücünün yardımıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yola devrilen aydınlatma direğinden dolayı Arnavutköy-Habipler Yolu'nda trafik kilitlendi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Direkteki akım elektrik ekipleri tarafından kesilerek, kenara çekildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Kaza yapan araç

-Yoldaki direk

-Araç kuyruğu

===============================================

13- İSTANBUL HAVALİMANI TAKSİCİLERİNDEN "UBER" AÇIKLAMASI



Enver ALAS/İSTANBUL, İSTANBUL Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir" dedi. Can, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakın zamanda arz talep doğrultusunda bunu 1000'e çıkaracağız" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, kararın taksiciler açısından sevindirici olduğunu söyledi. Can, ancak bazı endişelerinin de devam ettiğini belirterek, "Uber bugün çekildi ama yarın tekrar geri gelebilir veya başka bir firma aplikasyon veya dijital uygulama ile çağrı sistemleri üzerinden geri gelebilir. Onun için biz, kanunlarla bunun tamamen yok edilmesini istiyoruz. Korsan taşımacılığının yüzde 100'e yakınının önüne geçilmesi için kanunlarla bunun bertaraf edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

"ÇOK YAKIN ZAMANDA SİSTEM ÇALIŞACAK"

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi otoritenin duruşu Uber'in çekilmesine yol açmıştır" diyen Can, şunları kaydetti:

"5 yıldır, Uber ile mücadele ediyoruz. Uber, taksici esnafını 5 yıldır mağdur etmiştir. Onları son derece sıkıntıya sokmuştur. Uberciler, şu anda siyasi otoritenin önüne çıkarak, 'mağdur olduk' diye feryat ediyorlar. Halbuki mağdur olan taksici esnafıdır. Hiç hakları olmadığı halde taksicileri mağdur etmişlerdir. Uber'de yolcuların memnuniyeti dijital aplikasyon üstündeki denetimlerden kaynaklanıyordu. Biz İstanbul Havalimanı taksicileri olarak, şu anda bu sisteme geçmek üzereyiz. Çok yakın zamanda sistem çalışacak."

"YOLCULAR TAKSİ ŞOFÖRÜNE PUAN VEREBİLECEK"

İstanbul Havalimanı taksicilerinin de yolcu memnuniyeti için Uber benzeri bir dijital aplikasyonu yakında devreye sokacağını açıklayan Can, taksiye binen yolcunun yeni sistem sayesinde şoförün adını görebileceğini, farklı yol alternatiflerinin ücreti ile varış zamanının ne kadar tutacağını görebileceğini ifade etti. Ayrıca farklı güzergahların da yolculara tercih olarak sunulacağını kaydeden Can, yolculuğun bitiminde taksi şoförüne puan verebileceğini dile getirdi. Can, bu anketlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kendileri tarafından titizlikle değerlendirileceğini kaydetti.

Can, İTaksi'ye entegre edilecek bu sistemin İstanbul'da yayılacağına inandığını kaydederek, "Şu an 800 araçla İstanbul Havalimanı'nda çalışıyoruz. Çok yakında genel kurulumuz ve İGA'nın isteği ve arz talep doğrultusunda bunu bine çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Fahrettin Can'ın açıklamalaları

-Havalimanı taksileri

-Yolcuların taksilere binişleri

-Lükse taksiler

-Havalimanından yolcu alan taksilerin çıkışları

-Genel ve detaylar