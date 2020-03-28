DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

1-VALİ YERLİKAYA: BUGÜN 17.00 İTİBARİYLE OTOBÜSLE ŞEHİR DIŞINA ÇIKIŞLAR DURDURULMUŞTUR

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" dedi.

Yerlikaya, İstanbul'daki toplantılar sonrası twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak; Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

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2-İL PANDEMİ KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İstanbul DHA İSTANBUL İl Pandemi Kurulu Toplantısı AFAD'da başladı.

Koronavirüs başlıklı Pandemi Kurulu toplantısına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık ediyor. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) Hasdal'da bulunan binasındaki toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve diğer yetkililer de katıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı saat 13.15'de başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya'nın gelişi

-Diğer ilgililerin gelişi

-Detaylar

28.03.2020 - 13 35 Haber Kodu : 200328124

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3- VALİLİKTEKİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ TOPLANTISI SONA ERDİ

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/ İstanbul DHA - İSTANBUL Valiliği'nde yapılan Koronavirüs önlemleri toplantısı sona erdi.

Koronavirüs başlıklı toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlık etti. Toplantıya Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve diğer yetkililer de katıldı. Basına kapalı olarak saat 09.00'da başlayan toplantı 2 saat sürdü. Toplantının ardından Vali Yerlikaya, Ekrem İmamoğlu'nu uğurladı. Yerlikaya ve İmamoğlu kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Yerlikaya ve İmamoğlu'nun maske taktığı görüldü. Toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerlikaya ve İmamoğlu'nun çıkışı

-El sallamaları

-Detaylar

28.03.2020 - 11.04 Haber Kodu : 200328062

28.03.2020 - 11.46 Haber Kodu : 200328078

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4- SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR GEÇİCİ SÜRE DURDURULDU

İlkay DİKİCİ/ - Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar gereğiyle 28.03.2020 saat 20: 00 itibariyle, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışı uçuşları durdurulurken, yurt içi uçuşlarına da kısıtlama getirildi. Konuyla ilgili İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmesi (İSG) yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Değerli Misafirlerimiz, Corona virüsünün etkilerinin azaltılması ve yayılmasının önlenmesi ile ilgili olarak ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda Türkiye hava sahası 27 Mart gecesinden itibaren yurtdışı uçuşlara tamamen kapatılmıştır. Yine aynı tedbirler doğrultusunda şehirlerarası seyahat esasları da yeniden düzenlenmiş ve buna göre sınırlı sayıda gerçekleşecek yurtiçi uçuşlarda sadece THY yetkili kılınmıştır. Tüm bu kararlar doğrultusunda terminalimizden gerçekleşmekte olan yurt içi ve yut dışı tüm uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu kararı ile 28.03.2020 saat 20: 00 itibariyle, geçici bir süre için durdurulmuştur. Daha önceden planlanmış olan uçuşlarınızın durumunu ve detayları ilgili havayolları ile temasa geçerek öğrenebilirsiniz. En büyük temennimiz; tüm dünyayla birlikte ülkemizin ve milletimizin bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmasıdır. Bu vesile ile sağlık sektörünün fedakar çalışanlarına bir kez daha minnet duygularımızı sunuyor, sizleri yeniden havalimanımızda ağırlayacağımız, sağlıklı ve huzurlu günlere en kısa sürede kavuşmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın... İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş." ifadeleri yer aldı.

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5-THY'NİN SEFERLERİNE DÜZENLEME, İÇ HATTA 14 NOKTAYA SEFER YAPILACAK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle tüm yurt dışı uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları(THY) iç hatta ise 14 noktaya uçacak.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından, Türk Hava Yolları'nın uçuş yapacağı şehirleri duyurdu. THY, koronavirüs nedeniyle sadece 14 iç hat uçuşlarını gerçekleştirecek. İç hatlarda Pazar günü 00.01'den itibaren sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir seferleri düzenlenecek.

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6-HAVALİMANINDA SAAT 17.00 İTİBARİYLE SEYAHAT İZİN BELGESİ İSTENECEK

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, KORONAVİRÜS önemleri kapsamında yurt dışı uçuşlarını durduran ve iç hatta 14 noktaya sefer yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), bugün saat 17.00 itibariyle yolculardan seyahat izni belgesi talep edileceğini duyurdu.

THY resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle uçuşlarımızda önemli düzenlemelere gidilmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 29 Mart 2020 saat 00.01 (TSİ) itibarıyla iç hatlarda yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van seferleri icra edilecek olup tüm diğer iç hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur. 28 Mart 2020 saat 17: 00 (TSİ) itibarıyla iç hat uçuşlarımızda tüm yolcularımızdan valiliklerden seyahat izni aldıklarına dair belge talep edilecek olup, gerekli izinlerin nasıl temin edileceği konusunda yönlendirmeler kısa sürede bilgilerinize sunulacaktır" denildi.

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7- GİRİŞLERİ KAPATILAN BELGRAD ORMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

-Belgrad Ormanı'na gelenler geri döndü.

Haber- Kamera: Ali AKSOYER-Müge YARIMBATMAN- Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi. Ormanın girişindeki önlemler havadan görüntülendi.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Bazı vatandaşların yasağa rağmen Belgrad Ormanı'na spor ve piknik yapmaya gelmeye devam etmesinin üzeri, ormanın girişi şeritle kapatıldı ve girişte zabıta ekipleri beklemeye başladı. Ormana gelen vatandaşlar ise içeri giremeyince dönmek zorunda kaldı.

"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORUDUM"

Belgrad Ormanı'na yürüyüş yamaya gelen Şenol Kavraz, "Yasak olduğunu bilmiyordum. Burada oturuyorum. Yürüyüşe geldim. Önlemler çok iyi oldu. Ben patikada yürüyordum ama orman yine de kalabalıktı. Böyle daha iyi oldu" dedi.

Ormana su doldurmaya gelen Cevahir Sarıçam ise, "Su almaya geldim. Kapatıldığından bilgim vardı ama su almaya da kapatıldığını bilmiyordum. Akşam kapatılacağını seyretmiştim. Artık hafta içi alırım. Artık su almak da yasak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Ormanın girişi

-Zabıta ekibi ve şeritler

-Gelip dönen araçlar

Şenol Kavraz ile röp

Cevahir Sarıçam ile röp

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Genel ve detay görüntüler

28.03.2020 - 12.07 Haber Kodu : 200328095

28.03.2020 - 12.47 Haber Kodu : 200328114

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(Havadan görüntülerle)

8-BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA UYMADILAR, YÜRÜYÜŞ YAPIP KÖPEK GEZDİRDİLER

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, KORONAVİRÜSLE mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde; balık tutmak, spor ve yürüyüş yapması yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenlerden bazıları yürüyüş yaptı bazıları ise köpek gezdirdi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadelede başarı sağlanıncaya dek hafta sonlarında il ve ilçelerin sahil bantlarında, balık tutmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yayınlanan genelgeyle birlikte polis ekipleri de devriye görevlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bebek Sahilinde yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyararak evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını belirten bir kişi,"Köpeklerim var, her gün çıkartmak zorundayım. Virüsü bulaştıracağım ya da alacağım kimse yok dışarda. Ben de bu sebeple çıktım. Ben yaştan da kurtarıyorum. 65 yaşın altındayım" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler

Yürüyüş ve spor yapanlardan detay

Vatandaşla röportaj

Polis ekiplerinin uyarıları

Sahilden detaylar

28.03.2020 - 11.22 Haber Kodu : 200328071

28.03.2020 - 11.31 Haber Kodu : 200328073

28.03.2020 - 12.05 Haber Kodu : 200328093

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9-DOKTORU ŞOK EDEN : SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ali ABLAY - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgınını fırsat bilen dolandırıcılar bu seferde koronavirüse iyi geldiğini iddia ettikleri vitamin haplarını piyasaya sürdü. Dolandırıcılar, özel bir hastanede çalışan uzman doktor Eda Albayrak'ın fotoğrafını da kullanarak piyasaya sürdükleri vitamin ilaçlarını tavsiye ediliyormuş gibi gösterdi. Dolandırıcılar, hazırladıkları ilanları sosyal medya üzerinden de yayınladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan Eda Albayrak, dolandırıcıların fotoğrafını kullandıklarını öğrenmesinin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Eda Albayrak "İki farklı firma, iki farklı ilaç için çalıştığım hastanenin web sitesinde yer alan fotoğrafımı kullanarak reklam malzemesi yapmış. Hem satış yaptıkları web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında fotoğrafımı kullanan firmalardan şikayetçi olduk. Şikayetimizin ardından iki firmada görseli kaldırdı. Benim bilgim olmadan fotoğrafım kullanılmış. Bilmediğim, kullanmadığım ve hastalarıma da önermediğim bir ilaç" şeklinde konuştu.

"DOKTOR JESSİCA ŞEKLİNDE İSMİMİ DE DEĞİŞTİRMİŞLER"

Yayınlanan ilanlarda isminin 'Jessica' olarak değiştirildiğini de belirten Eda Albayrak, "Hazırladıkları ilanda fotoğrafımı kullanan kişiler, yabancı bir doktormuşum gibi gösterip yabancı bir üniversitede çalışan operatör doktor Jessica şeklinde ismimi de değiştirmişler "dedi.

Dolandırıcıların koronavirüs salgınını fırsat bilerek kendi fotoğrafını kullanmalarını üzüntüyle karşıladığını belirten Albayrak, "Tüm dünya koronavirüs ile mücadele ederken çıkar sağlamaya çalışan, halkın sağlığını tehlikeye atan fırsatçıların olduğunu görmek ve buna alet edilmek üzücü. Vitamin ilaçlarını satan firmalardan bir tanesi benimle iletişime geçti. Olayla ilgileri olmadığını bir yanlışlık olduğunu söylediler ve fotoğrafımı kullanan diğer firmanın adını verdi. İkinci firmadan da bu şekilde haberimiz oldu. Koronavirüs salgınıyla dünya çapında ciddi bir mücadele veriliyor, koronavirüsün şu an da bilinen onaylanmış bir tedavisi de yok. Sadece şu zor günlerde halkın sağlığını umursamayan fırsatçıların satış yapabilmek için kurguladıkları bir oyundur bu" dedi.

İnternet üzerinden satılan ilaçlarla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Uzman Doktor Eda Albayrak röp

Doktor detayı

İnternet sitesi detayı

genel ve detay

28.03.2020 - 14.16 Haber Kodu : 200328140

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10- MİNİBÜSLERDE 'SEYREK OTURMA' DENETİMİ: "KORONAVİRÜS TESTİNİ ÖĞRENMEYE GİDİYORUM"

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,

Esenyurt'ta "seyrek oturma düzeni" ile ilgili olarak minibüslerde denetim yapıldı. Denetimde fazla yolcular minibüslerden indirilirken bir yolcunun "koronavirüs test sonucunu almaya gidiyorum" demesi dikkat çekti.

Esenyurt'ta zabıta ekipleri koronavirüs salgını ile ilgili olarak yayınlanan genelgeler ve alınan tedbirlerle ilgili olarak minibüslerde denetleme yaptı. Yolcular ve sürücüler "seyrek yolcu düzeni" ve " sosyal mesafe" kuralı ile ilgili uyarıldı. Toplam yolcu sayısının yarısından fazla yolcusu bulunan minibüslerde ise fazla yolcular minibüslerden indirildi.

Minibüste fazla yolcu sayısı bulunduğu için zabıta ekiplerince minibüsten indirilen bir kişi koronavirüs belirtileri olduğunu söyledi. Başka arkadaşlarında da belirtiler gözüktüğünü dile getiren bu kişi, "Uygulama doğru ama kimse uygulamıyor. Yine dolmuş şoförleri uymuyor. Fazla yolcu alıyorlar. Biz de burada suçluyuz. Biz de kurallara uymuyoruz. Ben koronavirüs testi yaptırdım onun sonucunu almaya gidecektim o yüzden minibüse bindim. Arabamı eve bırakmıştım her ihtimale karşı. Hastaneye gidiyorum test sonuçlarını almak için. O yüzden binmek zorunda kaldım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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zabıta ekiplerinden görüntü

Minibüslerden görüntü

Denetleme yapan ekipler

sürücü ve yolcularla röp.

yolcu ile röp.

28.03.2020 - 14.43 Haber Kodu : 200328131

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11- AYDOS ORMANI KAPATILDI, PİKNİK ALANLARI BOŞ KALDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR- İSTANBUL'da koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında piknik ve mangal yapmak yasaklandı. Yasağın ardından Aydos Ormanı'ndaki piknik alanı kapatıldı.

Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında aralarında mesire alanları ve ormanların da olduğu bazı noktalarda hafta sonları piknik yapmak yasaklandı. İstanbul'da piknikçilerin sıkça tercih ettiği alanların boş kaldığı görüldü. Aydos Ormanı'ndaki piknik alanları kapatıldı. Piknik alanında görevli Kemal Kara, "Araç ve yaya girişimiz tamamen durduruldu. Aydos Ormanı'nda 7 kapı kapalı yasak içeri girmesi. Normal zamanda yağmurlu olsa bile yoğunluk yaşanıyordu. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda kapalıyız. Virüs salgını nedeniyle kimseyi içeri almıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Aydos ormanlık alandan görüntü

-Piknik alanlarından görüntü

-Ters çevrilmiş masalar

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

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12- GÖKTÜRK VE KEMERBURGAZ PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

Cemil ÖZDEMİR/ EYÜPSULTAN'da bulunan Göktürk ve Kemerburgaz piknik alanları koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapatıldı. Piknik alanları Jandarma ekipleri tarafından havadan ve karadan kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında mesire, piknik alanları kapatıldı. Eyüpsultan'da jandarma ekipleri özelikle göl, deniz ve ormanlık alanlarda piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş yapmak isteyenlere karşın kontrol edildi. Kontroller havadan ve karadan yapılırken, anons yapılarak, belirtilen alanlarda bulunanlar ikaz edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kapatılan piknik alanlarının havadan görüntüleri

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13- SULTANGAZİ'DE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Sultangazi ve Habipler'de bulunan kent ormanları girişlere kapatıldı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik, mangal, spor ve yürüyüş yapmak yasaklandı. Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı ve Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı girişlerine şerit çekilerek kapatıldı. Kapıda bekleyen Özel Güvenlik ve Zabıta ekipleri vatandaşların piknik alanına girişine izin vermedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı kapatılan girişi

-Hacı Bektaş-ı Veli Şehir Ormanı kapatılan girişi

-Genel ve detay görüntüler

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14- AVCILAR'DA HASTANEDEN RÖNTGEN CİHAZI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBULAVCILAR'da Devlet hastanesinin acil servisine girerek taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çalan Irak uyruklu Mohammed Abdulhussein H.(36) polis tarafından yakalandı. Üzerinden 2 adet çalıntı kimlik çıkan şüphelinin iki ayrı hırsızlık olayı daha gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Hırsızın hastaneden yaptığı hırsızlık ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Avcılar Devlet Hastanesi'nde 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olayda hastanenin acil servisinden hasta gibi içeri giren bir kişi, taşınabilir röntgen cihazı ile güç kaynağını çaldı. Hırsızlığın çabuk fark edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi hastaneden ayrılamadan gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada iki adet çalıntı kimlik çıktı.

HIRSIZLIK ANINI GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Öte yandan hırsızlık anı ise hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde acil serviste dolaşan hırsızın, bir sandalyeye oturduğu kimsenin olmadığı bir sırada ise röntgen odasına girerek cihaz ve güç kaynağını çaldığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Yapılan sorgusunda şüphelinin 15 Mart 2020 tarihinde Avcılar, Merkez mahallesinde bir kırtasiye dükkanından 750 lira çaldığı, ayrıca bir gün sonra Tolga D. adlı kişinin evine girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerası

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15- İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARINA OPERASYON

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da rastgele aradıkları vatandaşlara kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak haklarında terör örgütüyle ilgili soruşturma olduğunu söyleyip para ve ziynet eşyalarını çalan 5 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Şüphelilerin internet üzerinde bazı programları kullanarak kurbanlarını sözde 155 polis imdat merkezi numarasından arıyormuş gibi yaparak kandırdıkları öğrenildi. Bazı mağdurların şüphelilere para ve ziynet eşyalarını teslim etme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİS YÖNTEMLERİNİ BELİRLEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen telefonla yapılan dolandırıcılık olayları ile şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, çete üyelerinin kurbanlarını telefonla aradıktan sonra "Terör örgütüyle bağlantınız var. Kredi kartlarınızı kopyalayıp kullanmışlar. Soruşturma bitene kadar para ve ziynet eşyalarınızı bize teslim etmeniz gerekiyor. Daha sonra size iade edeceğiz." diyerek kandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin, kurbanlarının bankadan çektikleri paralar ile ziynet eşyalarını bir torba içinde sokakta teslim aldığı, ardından da ortadan kaybolduğu belirlendi.

İNTERNET ÜZERİNDEN ARIYORLARMIŞ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin internet üzerinden bazı programları kullanarak kendilerini "155", "156" gibi numaralardan arıyormuş gibi gösterdikleri bu sayede kurbanlarını kamu görevlisi olduklarına ikna ettikleri belirlendi.

OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan baskınlarda şüpheliler Murat D.(35), Hamit A.(24), Halil G.(25), Ömer F.K.(25) ve Hasan Y.(27) gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ZİYNET EŞYASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Polis şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 10 bin 160 Amerikan doları, 12 bin 750 lira, 2 adet bilezik, 3 altın kolye, 3 adet gram altın, 20 adet yarım altın,133 adet kulplu altın ve 24 adet kulpsuz altın ile birlikte 1 adet yarım, 179 adet ata lira, 6 kulplu ve 1 adet şekilsiz yuvarlak altın ile 9 adet burma bilezik ile birlikte 7 adet kulplu burma altın ele geçirdi. Ayrıca şüphelilerin kuyumculara sattıkları 3 bin 133 gram altın ziynet eşyasına da el kondu.

4'Ü TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerin daha öncede defalarca hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat D.(35), Hamit A.(24), Halil G.(25), Ömer F.K.(25) tutuklanarak cezaevine gönderilirken Hasan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin mağdurlardan paraları teslim alma anı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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16- EVDE KALANLAR EKMEK YAPMAYA BAŞLADI, EKMEK MAKİNASINA TALEP YÜZDE 1500 ARTTI

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, - KORONAVİRÜS salgını nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle evde ekmek yapmaya başladı. Özellikle dijital tüketim trendinde ekmek yapma makinesi en üst sırada yer aldı. Yapılan bir araştırmaya göre, son 10 gün içinde ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talep rekoru nedeniyle e-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne 'tükenmek üzere' ibaresi eklendi.

Koronavirüs salgını sebebiyle 'evde kal' uyarılarını dikkate alan insanların dijital tüketimi arttı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla vatandaşlar, dışarıdan almak zorunda kaldığı bazı ihtiyaçlarını evde yapmaya başladı. Onların başında da ekmek yapımı geliyor. Cimri.com'a göre, ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talebin bu kadar çok olması fiyatlara da yansıdı. E-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne 'tükenmek üzere' ibaresi eklendi.

Özellikle evde olan kadınların birçoğu ekmek yapma makinesi aldı. Ayrıca, hamur yoğurma makinesi yardımıyla yaptığı hamuru fırında pişirip, ekmek ihtiyacını dışarı çıkmadan karşılayan kesimde de artış gözlendi. Kendi ekmeğini yapanlar evde ekmek nasıl yaptıklarını anlattı.

"ÖNCEDEN EKMEĞİ FIRINDAN ALIRDIK"

Ekmek yapma makinesi alarak yeni yeni ekmek yapmaya başladığını söyleyen Hemşire Gülşah Ülker, "Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Normalde ekmeği fırından alırdım. Artık evde yapmaya başladım. Ekmek yapma makinesi aldım, yeni başladım. Yavaştan deneyerek öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"ARTIK FIRINDAN ALDIĞIM EKMEĞE GÜVENMİYORUM"

Ekmeğin hijyenik olup olmadığını bilmediğini dile getiren Ülker, "Artık fırından aldığım ekmeğe güvenemiyorum bana hijyenik gelmiyor. Ekmeği elleriyle poşete koyuyorlar, eldiven kullanmıyorlar. O ellerle farklı yerlere dokunuyorlar. O nedenle ekmeği evde yapmayı tercih ettim. Artık ekmeğin poşetlenip satılması da içimi rahatlatmıyor, çünkü nasıl poşetlendiğini bilmiyorum" diye konuştu.

"1 EKMEK 2 GÜN YETİYOR"

Ülker, "Tadını sevdim, güzel oldu. Bir ekmek 2 gün yetiyor. İlk denediğimde bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim, gayet güzel oldu. Makinede yapmama rağmen güzel kabardı, pişmesi de iyiydi" ifadelerini kullandı.

UNU KOYMADAN MALZEMELERİ DİNLENDİRİN

Yaşam Koçu Nalan Demir ise, evde ekmek yapmanın zor olmadığını söyleyerek tarifini paylaştı. Demir, "Bir su bardağı ılık su ve süt kullanıyorum. İçine bir paket kuru toz maya katıyorum. Göz kararı şeker ve tuz da ekliyorum. 500 gram kadar da hamur yoğurma makinesinin içine un koyuyorum. Su, süt, kuru maya, tuz ve şekeri makineye koyduktan sonra 5 dakika dinlenmesi için çırpıcıyla karıştırıp, bekliyorum. Dinlendirdikten sonra unu yavaş yavaş karışıma yediriyorum. Hamur kıvamına gelen kadar makinede çeviriyorum"dedi.

"DIŞARIDAN ALDIĞIM EKMEK HİJYENİK DEĞİL"

Önceden hafta bir evde ekmek yaptığını belirten Demir, "Koronavirüsten sonra daha sık yapmaya başladım. Çünkü fırınlardan ekmek almanın çok hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Çocuklarımın sağlığı için artık ekmeği evde yapıyorum" diye konuştu.

"EVDE EKMEK YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL"

Evde ekmek yapmanın hiç zor olmadığını aktaran Demir şunları söyledi: "Herkese tavsiye ediyorum. Sadece biraz zaman alıyor. Ekşi mayalı ekmek yapmak isterlerse biraz daha uzun sürüyor. Genelde, ekmeği ekşi maya ile yapıyorum çünkü bağışıklık sistemimiz için daha faydalı. Şu anda 3 günde bir ekmek yapıyorum. Ekmeği 1 hafta buzdolabında rahat saklıyorum. Çok daha ekonomik oluyor. Çocuklar da tadını beğeniyor. Alışma süreci oldu tabi ki ama şimdi alıştılar. 230 derecede, 45 dakikada pişiyor çok da lezzetli"

"EVDE EKMEK YAPMAK ZEVKLİ VE SAĞLIKLI"

Gazeteci Ali Danaş da, uzun yıllardır evde ekmek yaptığını söyleyerek, "Ekmek yapmak esasında hiç zor değil, süresi itibariyle zahmetli gibi görünüyor. Ama salgından dolayı sürekli evde kaldığımız şu günlerde denenip yapılabilecek, sağlıklı bir uğraşı. Basitçe un, su, tuz mayayı yoğurup bir saat beklediğinizde hamur şişiyor. Onu alıp açıp, 2 kez yoğurup, şekil verip yine bir yarım saat bekletip fırına veriyorsunuz ve ekmek pişiyor. Zaten ekmek yapmanın zevkini alınca çok daha çeşitli ekmekler nasıl yaparım diye arayışlara da giresiniz. Benim yaptığım ekmek normal kuru mayalı, süt ve yumurtalı, döküm tencere ekmeği" dedi.

Evde ekmek yapmanın faydasını anlatarak hangi unun kullanılmasına yönelik bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak ise, ekmeğin insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılayan en önemli karbonhidratlardan biri olduğunu söyleyerek, evde yapılan ekmeğin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

"EKMEĞİ TAM BUĞDAY UNUNDAN YAPIN"

Evde ekmek yaparken beyaz unu değil tam buğday ununu tercih etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Çatak, "Çevremden görüyorum evde olan insanlar kendi ekmeklerini yapmaya başladı. Evde ekmek yapmanın sağlık açısından herhangi bir riski yok. Dikkat etmeleri gereken nokta beyaz un kullanmamalarıdır. Tam buğday unu kullanmak gerekiyor çünkü çok fazla faydası var. İçerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlıyor ve sindirim sistemini iyi çalıştırıyor" ifadelerini kullandı.

FOLİK ASİT, DEMİR, C VE D VİTAMİNİ DEPOSU

Dr. Öğr. Üyesi Çatak, "Tam buğday ununun glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini düzenliyor. Kalp, damar sağlığı için de son derece faydalıdır. Folik asit, demir, c ve d vitamini içeriği çok yüksek. Özellikle bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor o yüzden tam buğday ekmeği tüketmeliyizö diye konuştu.

EVDE EKMEK YAPIMI TARİFİ İSE ŞÖYLE

300 mililitre süt veya su

1.5 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

540 gram un

1 paket kuru maya

Görüntü Dökümü

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-Gülşah Ülker röp.

-Nalan Demir röp.

-Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak röp.

-Ekmek yapma makinesinden detay görüntüler

-Ekmek yapımından detay görüntüler

-Ekmek tarifi

-Ekmek detayları

-Detaylar

-Fırında pişen ekmekten detaylar