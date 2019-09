Dha istanbul bülteni-5

1-ERDOĞAN: 8 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Alper KORKMAZ - Serdal ALTINTEPE - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de. Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır" dedi.

Erdoğan, ABD'den dönüşünde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Türkiye hava sahasına girdiklerinde İstanbul ve çevresini etkileyen Silivri merkezli deprem haberi aldıklarını belirten Erdoğan, "Depremin büyüklüğü AFAD ölçümlerine göre 5,8 olarak ölçüldü. Şu an itibarıyla 28 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılar daha da devamı mümkün olan bir durum. Şu an 28, daha sonra artabilir de" diye konuştu.

"BU TÜR ZAMANLARDA YAPILAN AÇIKLAMALAR KİMSEYİ YANILTMASIN, ŞAŞIRTMASIN"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin faaliyete geçtiğini vurgulayan Erdoğan, başta İstanbul Valisi olmak üzere, İl Jandarma Garnizon Komutanı ve diğer ilgili mercilerin bu çalışmaları bugün ve yarın devam ettireceğini ifade etti. Erdoğan, depremle ilgili tüm koordinasyonun ilgili bakanlık ve kurumların katımıyla bu merkezden yönetildiğine işaret ederek, yanlış bilgilendirme konusunda uyarıda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tür zamanlarda çok açıklama yapanlar olur. Bu tür açıklamalar kimseyi yanıltmasın, şaşırtmasın. Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış, bu tweette 'köprüleri kullanmayın, köprü halatları koptu...' Böyle densizlik yapanlar da var. Bunu adeta fırsata çevirmek isteyenler var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamdolsun 8 kadar bir yaralanma olayı söz konusu. Bunlar da hafif yaralı olanlar. Bunun dışında binalarda bazı yerlerde hafif hasarlar söz konusu. Bunlar da yakın takipte devam ediyor. Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık. Bütün kaymakamlıklarımız, hepsi AFAD'ın İstanbul genelindeki bütün birimleri yakın takipte. Olaylar takip ediliyor."

"HAFİF YARALI VATANDAŞLARA GEREKLİ MÜDAHALELER YAPILMIŞ DURUMDA"

Depremde yaralananlara gerekli müdahalelerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Hafif yaralı vatandaşlara gerekli müdahaleler yapılmış durumda. Binalarla ilgili hasar tespit çalışmaları da şu anda devam ediyor. İstanbullular başta olmak üzere, ben tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"İSTANBUL'DA AFAD'IN ON BİNLERCE ŞU ANDA İLAN EDİLMİŞ TOPLANMA ALANLARI SÖZ KONUSU"

Toplanma alanlarına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'da AFAD'ın bırakın yüzlerce, binlerce, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. ve bunlar kendi sitesinden de AFAD'ın sürekli olarak yayımlanmaktadır. Bunun tabii bir de sürekli güncellenmesi de söz konusudur. Öyle toplanma alanları vardır ki bugün toplanma alanıdır ama yarın il veya ilçe planlarında yapılan değişiklikle belki sahipleri orayı farklı şekilde değerlendirir, onun yerine daha farklı yerde bir başka toplanma alanına da AFAD ilan edebilir. Yani bunların hepsi değişkendir" diye konuştu.



2- AVCILAR'DA MİNARENİN DEVRİLME ANI KAMERADA



İstanbul DHA

Avcılar'da minarenin yıkılmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı. Yıkılma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

3- AVCILAR'DA MİNARESİ YIKILAN CAMİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN - -İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü. Deprem paniği ile oturduğu evden atlayan bir kişinin bacağı kırıldı.

Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da sarsıntıyı hissedenler kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklar bir anda kalabalıklaştı. Herkes korku içerisinde tanıdıklarına ulaşmaya çalışırken telefon sistemi işlemez hale geldi. İlçedeki bankalar dahil birçok iş yeri kapandı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.

Deprem üzerine ilçedeki bütün okullar tatil edildi. Veliler okula akın ederek çocuklarını yanlarında götürürken, trafik önemli ölçüde aksadı.



4-DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi



5- İSTANBUL'DA DEPREMDE SURLAR ZARAR GÖRDÜ

Ali AKSOYER - İstanbul DHA- İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü. Surlardan düşen taşlar havadan görüntülendi.

6- DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara istikameti; Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti. D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.

7- KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI... DR. KALAFAT: TEKİRDAĞ VE İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR TEST OLDU

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, MARMARA denizi üzerinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru yaptığı açıklamada depremin İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildiğini belirterek, "'Bugün Türkiye saati ile 13: 59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul'a 75 km mesafede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 3.7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DİYEMEYİZ"

Aslı Doğru, "Meydana gelen depremin büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi? sorusuna ise "1999 yılında beri ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" şeklinde yanıt verdi.

ÖNEMLİ BİR TEST OLDU

Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu." dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "'Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışıla gelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

8- BALAT'TA BİNANIN YIKIM SIRASINDA ÇÖKME ANI 1

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında çökme meydana geldi

Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

9- DEPREM İNİŞ YAPACAK UÇAKLARI DA ETKİLEDİ: KULE'DEN PİLOTLARA "DEPREM OLDU, PAS GEÇİN"

Gökhan ARTAN - Robert BADENDİECK/İSTANBUL, - İSTANBUL'da meydana gelen deprem kente iniş yapacak uçakları da etkiledi. Deprem sonrası bir yolcu uçağı pas geçerken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan yolcu uçaklarının pilotlarına, Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlilerinin depremden hemen sonra pas geçmeleri uyarısında bulunmalarının kayıtları da ortaya çıktı.

İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen deprem hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen depremden kısa bir süre sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotları deprem olduğu yönünde bilgilendirdi. Saat 14: 00'da pilotlar ile kontrolörlerin iletişim frekansında deprem olduğu yönünde anonslar eksik olmadı. Pilotlar ile kule görevlileri arasındaki depremden hemen sonra gerçekleşen konuşmaların kayıtları da ortaya çıktı. Kontrölör, pist kontrolü için havalimanına iniş yapacak uçaklardan olan Emirates Havayolları'nın EK119 sefer sayılı Dubai-İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 777-36N tipi uçağının pilotuna, "deprem oldu, pas geçin" bilgilendirmesi yaptı. Bunun üzerine geniş gövdeli uçak saat 14: 02'de pisti pas geçti.Daha sonra kontrolör, Türkçe olarak, "Bir süre beklemeniz olacak, pist kontrolü ne kadar sürecek bilmiyorum herkesin dikkatineö anonsunu yaptı. Pilotlar da kontrolöre bilgi için teşekkür anonsunda bulundu. Kontrolör daha sonra ise İngilizce olarak havadaki uçaklara, "Deprem oldu, pist kontrolü için pist kapalı.Pozisyonunuzu koruyun" anonsu yaptı.Pist kontrolünde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine pas geçen Emirates Havayolları uçağı da başta olmak üzere kısa bir süre sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

10-ESENYURT'TA KOLONLARI ÇATLAYAN 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ersan SAN/İSTANBUL,-ESENYURT'ta ana kolonları çatlayan 5 katlı bina boşaltıldı. Elektrik, su ve doğalgazı kesilen bina tahliye edilerek mühürlendi.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki deprem depremin etkisiyle Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 66. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın ana kolonları çatladı. Bina arka tarafa doğru yatarken, bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipleri binanın elektrik, su ve doğalgazını kesti. Bina tahliye edilerek mühürlendi.

11- KAĞITHANE'DE BİR BİNA DEPREMİN ETKİSİYLE YANINDAKİ BİNAYA YASLANDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL DHA

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Kağıthane'de çatlakların oluştuğu bina yanındaki binaya yaslandı. Her iki bina boşaltılarak mühürlendi.

Gürsel Mahallesi Testi Sokak'ta bulunan bir bina depremin etkisiyle hasar görerek yanındaki binaya yaslandı. Binada çatlaklar da oluştu. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binayı boşalttıktan sonra mühürledi. Binada yaşayan üç ailenin bekleyişi devam ediyor.

Yan binada oturan Mehmet Tanrıverdi, kendi binalarının da boşaltıldığı ifade ederek, "deprem olmadan önce burada 20 santimetrelik bi açıklık vardı, şu an bu bina buraya yaslandı. Bu bina tutuyor burayı" dedi. Kendi oturdukları binanın yeni olduğunu aktaran Tanrıverdi, yaslanan binanın 30 - 35 yıllık olduğunu söyledi.

Tanrıverdi, "deprem sırasında evde değildim, çocuklar vardı. Bu iki binayı da boşalttık. Binalar birbirine yaslandığından iki binayı da boşaltmak zorunda kaldık" dedi.

12- SİLİVRİ'DE BİR BİNADA DEPREMİN ETKİSİYLE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Alparslan ERMİŞ/İSTANBUL,

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Silivri'de bir binada çatlaklar oluştu.

İstanbul'da bugün meydana gelen depremin etkisiyle Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mumhane Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada hasar oluştu. Kolonlarında çatlaklar oluşan binanın merdiven boşluklarındaki duvarlarda da dökülmeler meydana geldi.

Binada kiracı olan Tayfun Ceylan, daha önceden var olan çatlakların depremle birlikte büyüdüğünü belirterek, "Deprem üç kere vurma yaptı. Kapıyı kapatıp aşağıya indim. Sonrasında baktım merdiven boşluklarında duvarlarda dökükler oluştu. Evde kolonlarda çatlaklar vardı daha da oluştu" şeklinde konuştu.

13- BAĞCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Cemil ÖZDEMİR-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL

İstanbul'da yaşanan depremde Bağcılar İnönü Mahallesi 472. Sokakta bulunan 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Bina sakinleri tahliye edildi. Yetkililer bina çevresinde güvenlik önemleri aldı. Bina sakinlerinden İdris Altunsoy, deprem anında evde olmadığını belirterek, "İki binanın arasında çatlıklar oluştu. Şu anda yetkililerin söylediği binayı tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadan örnek alacaklar. Neticeyi bekliyoruz." dedi.

Öte yandan yine Bağcılar İnönü Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında bulunan tuğlalar bina önünde park halindeki aracın üzerine düştü. Aracın arka camı kırılırken, çeşitli yerleri de hasar gördü. Olay anını gören Yusuf Şimşek, "Binanın üstünde bacalardan düştü. Kuvvetli bir deprem sonucu, dışarı attık kendimizi. Düşen tuğlalar araca da zarar verdi. Demek ki sakattı onlar. Büyük bir korku atlattık. Allah'a şükür bir yaralanan olmadı." diye konuştu.

14- KARTAL'DA BİR BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.

15-SİLİVRİ'DE ECZANEDEKİ DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA

Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de depreme eczanede yakalananlar korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin deprem anında dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

16- BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI DEPREME ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SINIFTA YAKALANDI

İstanbul DHA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, deprem sırasında bir ilkokulu ziyaret ediyordu. Sınıfta öğrencilerle konuşurken deprem meydana geldi. O anda büyük panik yaşandı. O anlar kameraya da yansıdı

17- BEYOĞLU'NDA ÇATLAKLAR OLUŞAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda deprem nedeniyle bir binada çatlaklar oluştu, bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina boşaltılarak mühürlendi.

İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada çatlaklar oluştu, sıvası döküldü. Bina ile bitişiğindeki başka bina arasında ayrıklar meydana geldi. 6 dükkan ve 4 dairenin bulunduğu bina Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılarak mühürlendi. Ekipler, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Binadan tahliye edilenlerin ise dışarıda bekleyişi sürüyor.

DEPREMDEN DOLAYI BELEDİYE EKİPLERİ BİNAYI BOŞALTTI

40 yıldır binada oturduğunu söyleyen Naim Sarı, "Deprem dolayısıyla belediye ekipleri binayı boşalttılar. Yaşayan 16 kişi vardı hepsi dışarı çıktı. Şuan mağdur durumdayız. Depremden dolayı İki bina arasındaki sıvalar döküldü. Ama iç kısımlarda bir şey yok. Kalacak bir yerimiz yok" dedi.

18- ESENLER'DE BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kaan ÜLKER - Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, -

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Esenler'de bazı binalarda çatlaklar oluştururken vatandaşlar, panik içinde sokaklara çıktı.

Esenler Nine Hatun Mahallesi 109 Sokak 6 numarada Çelik ailesinin oturduğu evde de hasar oluştu.

Deprem sonrası kendisini ilk fırsatta dışarıya attığını ifade eden Güler Çelik, yaklaşık 2 saat sonra yeniden eve girebildiğini dile getirdi. Evin salonu, yatak odası ve mutfakta birçok çatlakla karşılaşan Güler Çelik, "Deprem anında kızımla oturuyordum, çocuk odasında da oğlum yatıyordu. O anda korkudan dolayı hiçbir şey düşünemedim. Besmele çektim, kızıma sarıldım. Büyük bir korku yaşadık. 1-2 saat sonra içeri girdiğimde binada büyük çatlaklar oluştuğunu gördük. Kader de ne varsa onu yaşayacağız" dedi.

19- FATİH'TE DEPREME ALDIRIŞ ETMEDEN YEMEK YEMEYE DEVAM ETTİ

Alper KORKMAZ/İSTANBUL,

Fatih'te lokantada depreme yakalanan vatandaşlar arasındaki bir kişi, diğerleri can havliyle kaçarken yemeğine devam etti.

Silivri açıklarında 13.59'da 5.8 büyüklüğündeki depreme Fatih'teki bir lokantada yakalanan vatandaşlar hemen kendilerini dışarı attı. Lokantada yemek yiyenler arasında bir kişi ise deprem anında ayağa kaltı. Lokanta boşaltılırken vatandaş tekrar sandalyesine oturarak yemeğine devam etti. O anlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

20- SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI DEVLET HASTANESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT-Murat SOLAK/(İSTANBUL,DHA)

Merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar kendilerini dışarıya attı. Başhekimin kararıyla hastane bahçesinde hastalar için çadırlar kuruldu. Yapılan incelemelerin ardından hastalar tekrardan bina içine alındı. Olay yerine gelen Siliviri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz açıklama yaptı.

Silivri Devlet Hastanesi'nde bulunan hastalar depremin şiddetiyle kendilerini dışarıya attı. Yatakta tedavi edilen hastalar ise doktor ve hemşirelerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Dışarıya çıkan hastalar iççin hastane bahçesinde çadır kuruldu. Saat 16.30 civarı hastanede yapılan incelemelerin ardından bahçedeki hastalar tekrar hastane içine götürüldü.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMELERDE BULUNDU

Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olay yerine gelerek Silivri Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Başkan Volkan Yılmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Volkan Yılmaz, "5.8'lik bir deprem yaşan Silivri'de ancak bir can kaybı yok. 8 tane çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralı vatandaşlarımız var. Bunların bir çoğu panik halinde oluşan yaralanmalar. Hepsi ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Silivri'de şuan tahliye edilen bir yer yok. 6 tane inşaat mühendisimiz şuan incelemeleri bitirdi. Binanın taşıyıcı sisteminde herhangi bir hasar yok. Herhangi bir çatlak ya da tehlike arz edecek bir durum yok. Dolayısıyla hastanenin tahliye edilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Vatandaşımız panik halinde hastaneden çıkmış. Çevre bakanlığımızın ekipleri de şuan Silivri'ye geliyor. Çeşitli binalarda incelemeler yapacaklar. Hasar olan, boşaltılması gereken binalar olursa bu basınla paylaşılacak. Şuan Silivri'de boşaltılması gereken bir bina tespit edemedik. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kurulan çadırlar ile ilgili de açıklama yapan Başkan Yılmaz, " Hastalar sıcak havadan korunabilmesi için başhekimimiz böyle bir önlem aldı" diye konuştu.

Öte yandan depremin şiddetiyle Silivri halkı sokağa döküldü. Sarsıntı sırasında 5 katlı bir binanın çatısındaki parçalar girişte bulunan bir kafenin bahçe çatısına düştü.

21- AKADEMİSYEN BÜLENT ŞIK'A 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, AKADEMİSYEN Bülent Şık'ın, Sağlık Bakanlığı'nca 2011-2016 yılları arasında yürütülen halk sağlığı araştırma raporunun sonuçlarını bir gazetede yazı dizisi haline getirerek kamuoyuna açıkladığı gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Bülent Şık'ı "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bülent Şık, "Açıklanması yasaklanan gizli belgeleri açıklama ve temin etme" suçlarından ise beraat etti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bülent Şık katıldı. Şık mahkemeye yazılı savunmasını sundu. Şık savunmasında, toksik kimyasal maddelerin insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal ve sinir sisteminde bozulmalar, obezite, solumum yolu hastalıklarına yol açtığını belirtti. Şık, "Toksik ve kanserojen kimyasallardan kaynaklanan çevre kirliliği bata çocuklar olmak üzere, insan ve doğal hayatın sağlığına yönelik olarak ciddi bir risk oluşturur. ve bu riskleri bertaraf etmek için ilgili kamu kurumlarının gereken tedbir ve güvenlik önlemlerini alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemek bilinçli bir şekilde insanları tehlikeye atma suçu olarak görülmelidir. Ben bu suçu işlemedim, beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme, sanık Bülent Şık hakkında "Yasaklanan bilgileri temin" ve "Yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından ayrı ayrı atılı suçun unsurları oluşmadığından beraatine karar verdi. Mahkeme, "Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması" suçundan ise suç konusunun önem ve değeri, suçun işlenme zamanı, meydana gelen neticenin ağırlığı, işleniş şekli ve kastın yoğunluğunu dikkate alarak Şık hakkında önce 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık Şık'ın duruşmalardaki saygılı tutumunu dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapse indirdi. Sanığın pişman olmamasını nedeniyle cezayı ertelemeyen mahkeme, sanığın kabul etmemiş olması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

