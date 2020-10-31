DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

TÜRKMENOĞLU, YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evleri yıkılanlara yenilerini yapacağız (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n katılımıyla Van Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen Van 7'nci il Olağan Kongresi'nde tek liste halinde gidilen seçimde, mevcut İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yeniden başkan seçildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İZMİR'E HAREKET ETTİKonuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kayhan Türkmenoğlu, tablo takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra platformdan inerek, tribünleri selamladı. Vali Valiliği'ni ziyaret edip ardından da yapımı yeni tamamlanan Van Emniyet Müdürlüğü binasını gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan Şehitler Bahçesi'ne şehit polis memurları anısına fidan dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise İzmir 'e gitmek üzere yola çıktı.

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Bakan Kurum ve Bakan Gül, Sığacık'ı ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, depremin ardından deniz sularının taştığı Sığacık'ı ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AFAD verilerine göre dün (cumartesi) Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından deniz sularının taştığı Sığacık mahallesinde temizleme çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bölgeye ziyarette bulundu. Bayraklı'daki deprem bölgesinden Helikopter ile Sığacık'a gelen iki bakan, ilk olarak dün taşan deniz sularına kapılıp boğularak hayatını kaybeden Fatma Erçetin'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından Sığacık Mahallesi'ni gezen Kurum ve Gül, zarar gören işyeri sahiplerine de 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kurum, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini söyledi. Ziyaretin ardından iki bakan Sığacık'tan ayrılarak yeniden İzmir'e hareket etti.