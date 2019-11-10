DHA YURT BÜLTENİ-18

Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye 'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi 30 kişi yaralandı, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi. Bölgenin en büyük yerleşim yerlerinden biri olan Suluk'un merkezinde gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü 30 kişi yaralandı. Patlamayla birlikte harabeye dönen binaların enkazı altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Patmanın ardından yıkılan yenler

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: -GAZİANTEP-

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Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istiyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi E.G., eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini söyledi. 'Güçlü Kadın Projesi' ile kadın dayanışmasını hedefleyen Tuğba Daştan, E.G.'ye taşınması için yardım edeceklerini söyledi.

Gebze'de yaşayan Tuğba Daştan, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedeflediği 'Güçlü Kadın Projesi' kapsamında, sosyal medyadan gelen yazıyla harekete geçti. Eşinin 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuğu, 3 çocuk annesi E.G., yardım isteğini DHA muhabirine anlattı. Kızlarının cinsel istismara uğradığı evin değiştirilmesi, markete olan borcunun ödenmesi ve çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi için yardım isteyen E.G., şunları söyledi:

"15 sene önce eşimle severek evlendim. 3 çocuğumuz oldu, mutlu bir yuvamız vardı. Çocuklarım çok başarılı eğitimlerinde. Evliliğimin düzgün gittiğini sandığım anda 2 sene önce kasım akşamıydı; büyük kızımdan duydum, öz babalarının 2 kızıma da cinsel istismarda bulunduğunu. Ondan sonra her şey değişti. Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 12 ve küçük kızım 9 yaşında. 4 sene büyük kızıma, 1 sene de küçük kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Hiç anlamadım. Büyük kızım, korkmuş bana anlatmaya; çünkü tehdit etmiş bizi öldürmekle. Çocuğuma şiddette uygulamış. Ufak kızım ağlamış, 'Baba yapma' diye; ama o geçmiş karşısına gülmüş. Çocuklar bunu unutamıyorlar. Yaşadıklarını anlattılar zamanla bana. Ondan sonra adli süreç başladı. 1 senedir çalışmıyorum, psikolojik nedenlerden dolayı. Sağın solun yardımıyla geçinmeye çalıştık."

'SUSMASINLAR'

E.G., Tuğba Daştan'ın sosyal medya hesabını takip ettiğini belirterek, "Tuğba hanımın sosyal medya hesabını takip ediyordum, 'Hayat hikayenizi anlatın, güçlü kadın seçilin' yazıyordu. Aslında benim güçlü kadın seçilmek değildi amacım; biriyle paylaşmak, ses olmak. Susmasın kimse, bunu duyurmaktı amacım. Bir şekilde sesimi duyurmak istiyordum. Çok anne var susan; ama emin olsunlar, arkasında hiç kimse olmasa bile ayakta durabilirler" dedi.

'38 YIL HÜKÜM YEDİ'

Eşinin ailesinin olayı anlatmaması için kendisine para teklif ettiğini kaydeden E.G., "Ailesi bana para teklif etti. Son mahkememden 1 hafta önce 'Gel vazgeç, ne istersen yapacağız. İstediğin parayı vereceğiz' dediler. Ailesi hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı. Çocukların aklını çelmeye çalıştılar. Elimde raporlar olmasına rağmen 'İftira atıyorsunuz' dediler. 38 yıl hüküm yedi. 1 sene boyunca mücadele ettim, 1 sene sonunda hükmü duyduk. O gün, bizim zaferimiz oldu. Kendimi sorguladım, 'Ben nasıl fark edemedim' diye ama pedofili hiçbir şekilde kendisini belli etmiyor" diye konuştu.

Olayın yaşandığı evden taşınmak istediğini belirten E.G., "Evin değiştirilmesini istiyorum. Bunu psikologlar da söyledi. Çocuklarımın sağlıklı yaşaması için ev istiyorum, onlara söz verdim 'Her şey daha güzel olacak' diye" dedi.

Tuğba Daştan ise aileye yardımda bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kadına şiddet, kadın cinayetleri neredeyse her gün rastlayabileceğimiz bir durum haline geldi maalesef. Ben de böyle bir organizasyon yapmaya karar verdim. Kadınları motive etme, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedefledim. Sosyal medyadan insanların hayat hikayelerini yazmasını istedim ve gelen 8 mektup içinde beni en çok duygulandıran güçlü kadını seçtim. Gebze'de iş yeri sahibi girişimci esnaf kadınlar, bizlere destek verdi. Bundan dolayı da çok gurur duydum. Bize destek veren Nilay Toprak ve Deniz Toprak'tan da Allah razı olsun. 12 Kasım Salı akşamı düzenleyeceğimiz gecemizin geliri, güçlü kadına bağışlanacak."

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Anne ile röp

-Tuğba Daştan ile röp.

HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),

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Koyunları çalınan Ayşe teyzenin gözyaşlarını Bakan Pakdemirli dindirdi

Adana 'da evinin ahırındaki 40 koyunu çalındığı için gözyaşı dökerek yetkililerden yardım isteyen Ayşe Akgül'e (59), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin talimatıyla 40 koyun verildi.

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10'unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Ayşe Akgül, oğlunu evlendirebilmek için beslediği koyunlarının bulunabilmesi için gözyaşlarıyla yetkililerden yardım istedi.

Akgül'ün çağrısını medyadan öğrenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, talimat vererek gözü yaşlı kadına 40 koyun verilmesini istedi. Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bugün kamyonetlere yüklediği 40 koyunu Akgül'e teslim etti. Adana Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar, verilen koyunlar sayesinde Ayşe Akgül üretime devam edeceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ÖZEL SELAM

Teslimatın ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ayşe Akgül ile video konferans görüşmesi yaptı. Akgül'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın özel selam gönderdiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Televizyonlarda Ayşe Teyze 'nin hayallerinin çalındığı haberi vardı. O yakarışlarını, sızlanışlarını duyunca hemen arkadaşlara talimat verdim. Bir nebze de olsa senin derdine derman olmak için arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yaptılar. Artık oğlunu evlendirebilirsin. Sen gönlünü rahat tut. Kolluk kuvvetleri de inşallah hırsızları bulur. Sen gözyaşı dökme, devletimiz senin yanında."

ARTIK SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKÜYORUM

Ayşe Akgül ise artık gözyaşının sevinç olduğunu dile getirerek, "Herkesten Allah razı olsun, yangına su serptiniz. Ben 16 yaşından beri bu işi yapıyorum ama hırsızlar hiçbir zaman yaşatmıyor. Daha önce de çalmışlardı. Büyütüyoruz, çoğaltıyoruz gelip götürüyorlar. Başka bir işimiz, gelirimiz yok. 4 çocuğum var birini evlendirdim, oğlumu da evlendirmek için bu koyunları beslemek zorundayım. Allah devletimize, güvenlik güçlerimize zeval vermesin" diye konuştu.

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Koyunların getirilmesi

Koyunların araçtan indirilmesi

Bakan Pakdemirli ile canlı bağlantı

Ayşe akgül ile röp

Adana Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Gürkan Yaşar ile röp

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR - Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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300 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi

Muğla 'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 300 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün yaşamını yitirdiği yıl 1938 rakamını oluşturdu. Ancak sondaki rakam yatık olarak 'sonsuzluk' işareti şeklinde tasvir edildi.

Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği yılı bedenleriyle oluşturan öğrencilerin koreografisi, drone ile havadan görüntülendi. Öğrenciler, koreografilerinde Ata'nın ölüm yılı olan 1938'deki '8 ' rakamını 'sonsuzluk işareti' şeklinde yatık olarak oluşturdu. Okul Müdürü Taner Kaya, "10 Kasım 1938 tarihinde aramızdan ayrılan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de şükran ve minnetle anıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin koreografi çalışmasının drone görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmek isteyen 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi 'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu, Ahmetçealtı ve Babakale açıklarında düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botlar ile gitmeye çalışan Afganistan , Srilanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 97 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu Beldesi'ndeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilerek, yiyecek ve giyecek yardımı yapılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Kaçaklardan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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En renkli futbol maçı; Yeşil sahaya şalvarlarıyla çıktılar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, üniversiteli kızlar ile Yörük kızları futbol maçı yaptı. İlginç görüntülere sahne olan karşılaşmada dostluk kazandı.

Ayvacık Belediyesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 'nin (ÇOMÜ), Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği futbol maçında, Ayvacık'ın Yörük köyü Yukarıköy'ün kız futbol takımı Şalvarspor ile ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu Kız Futbol takımı karşılaştı. Renkli görüntülere sahne olan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmaya damga vuran ise Şalvarspor takımının maça üzerlerindeki şalvarlar ve başlarında çemberlerle çıkması oldu. Karşılaşma öncesinde açıklamada bulunan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram , "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz. Böyle bir etkinlik yapmak istedik. 2017 yılında meydana gelen deprem zamanında köydeki kızlarımızın kendi aralarında vakit geçirmek için futbol oynadıklarını gördük. Bundan esinlenerek hocalarımız ile birlikte ÇOMÜ takımını ve bizim bu köyümüzden oluşturduğumuz, halk arasında da 'Şalvarspor' denilen takımı kurduk. Onlarada her konuda destek olduk. Buradaki amacımız onları ve üniversitedeki öğrencilerimizi kaynaştırmak. Birlikte etkinlik yapabileceklerini göstermek. Birbirlerinden hiç farkı olmadıklarını da gösterdiler. Biraz da özgüvenlerini arttırmak istedik. Böyle bir program yaptık" dedi.

Yukarıköy Şalvarspor Kız Futbol Takımı kaptanı Necla Çarıksız ise bu takımı yeni kurduklarını söyleyerek, "Köy muhtarımız geldi ve 'Böyle bir maç oynar mısınız?' diyo sordu. Biz de kabul ettik. Onun sayesinde buradayız. Bu takımı yeni kurduk. İnşallah galip geliriz" dedi.

Renkli görüntülere sahne olan karşılaşmada ise 2-2'lik skorla dostluk kazandı.

Görüntü Dökümü

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-Karşılaşma öncesinden detay görüntüler

-Takımlardan görüntü

-Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ile röp.

-Şalvarspor takımı kaptanı Necla Çarıksız ile röp.

-Karşılaşmadan genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Bayramiç'te 10 Kasım töreninin erken başlatılmasına soruşturma

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, Atatürk'ü anma töreni, olması gerekenden 5 dakika önce başladı. Hatanın anlaşılmasıyla saat 09.05'te bir kez daha saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Vatandaşlar, törenin organizasyonunu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterirken, Kaymakamlık sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Geçen hafta, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 'anma' yerine 'bayram' ifadesi kullanılmıştı.

Bayramiç ilçesi Yıldırım Akbulut Meydanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törene Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik ve diğer protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Saatler 09.00'u gösterirken sirenler çalmaya başladı. Saygı duruşu yapıldı, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatanın anlaşılması üzerine Kaymakam Sercan Gökdemir'in uyarısıyla saat 09.05'te ikinci kez sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından alandaki vatandaşlar olayı protesto etti, organizasyonu yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Gazi Adem Kaya, Kaymakam Gökdemir'e yüksek sesle seslenerek, "Yaşanan bir rezalet kaymakam bey, bunun sorumlularını görevden alın. Bu olayı CİMER'e şikayet edeceğim" dedi. Birçok vatandaşta bağırarak olayı protesto etti.

Bayramiç Kaymakamlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılını anmak üzere ilçemizde tertip edilen Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programında, 09.05'te başlatılması gereken saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın zamanından önce başlatılması ve yaşanan olumsuzluklarla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

'ANMA' YERİNE 'BAYRAM' İFADESİ KULLANILMIŞTI

Geçen hafta ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında okullara gönderdiği resmi yazıda, 10 Kasım için 'anma' yerine 'bayram' ifadesini kullanmış, ardından bu hatanın sehven yapıldığını açıklamıştı. Ancak Kaymakamlık tarafından bu olayla da ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Tören alanında 1 ve 2. kere saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından görüntü

-Vatandaşların tepkisinden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

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Marmaris'te kulaçlar Atatürk'ü anmak için atıldı

Marmaris'te bir araya gelen 40 yaş ve üzeri vatandaşlar 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' sloganı ile düzelenen anma etkinliğinde, açık denizde 3 kilometre kulaç attı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Marmaris Şubesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde 'Saygıyla anıyoruz. Atam için yüzüyoruz' adı altında açık denizde yüzme etkinliği düzenledi. İçmeler Mahallesi'ndeki Altın Sahil'de toplanan, aralarında Manş Denizi'ni yüzerek geçen turizmci Emre Delivelioğlu'nun yanı sıra emekli rütbeli askerler, doktor, avukat, öğretmen, iş insanları ve yerleşik yaşayan yabancıların da bulunduğu 40 yaş ve üzeri 23 kişi, Türk bayrakları taşıdı. Isınma hareketlerinin ardından etkinliğe katılanlar, hep bir ağızdan 'Saygıyla anıyoruz. Atam senin için yüzüyoruz' sloganı attı. Ardından suya girip, plajın karşısında bulunan 1,5 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na doğru kulaç atıldı. Adaya ulaşan grup, bir süre dinlendikten sonra tekrar suya girip, başladıkları noktaya döndü. Gruba, sahildeki bazı Marmarisliler de eşlik etti.

ADD Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Geniş, "Bu yıl derneğimiz etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Dört yıldır düzenlenen anma etkinliğimiz önümüzdeki yıllarda ulusal hale getirmek için çalışma yapılacaktır. Bugün burada gönüllü Atatürkçü dostlarımızla anmamızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Manş Denizi'ni yüzerek geçen otel işletmecisi Emre Delivelioğlu da, "Dört yıldır yüzme etkinliğine katılıyorum. Atamızı yüzerek anacağız" dedi.

Yüzme sonrası katılımcılara ve desteğe gelenlere yiyecek ile içecek ikramı yapıldı.

Görüntü Dökümü

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-Manş Denizi'ni yüzerek geçen turizmci Emre Delivelioğlu ile röp.

-ADD Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Geniş ile röp.

-Yüzücüler ve desteğe gelenlerden toplu görüntü

-Slogan atarak yüzmeye başlayan grubun görüntüsü

-Yüzen grubun görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören

İzmir 'de bir süredir yoğun bakımda olan, cuma günü yaşamını yitiren ünlü yazar, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku için uğurlama töreni düzenlendi. Sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmayan dostları Konak Sabancı Kültür Merkezi'ni hıncahınç doldurdu. Yüzlerce kişinin katıldığı törende, tiyatrocunun eşi Hülya Nutku ise eşinin ceketi, kravatı, yeleği, mendili ve yüzüklerini taktı.

İzmir'de bir süredir yoğun bakımda olan ve 8 Kasım Cuma günü saat 6.30 sıralarında yaşamını yitiren usta oyuncu, tiyatrocu ve yazar Prof. Dr. Özdemir Nutku için uğurlama töreni düzenlendi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku'nun uğurlama töreni, Konak Sabancı Kültür Merkezi'nde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ailesi, sevdikleri, öğrencileri ve meslektaşlarından oluşan büyük kalabalık, törenin yapıldığı salonu hıncahınç doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende, sanatçının eşi Hülya Nutku, eşinin ceketi, kravatı, yeleği, mendili ve yüzüklerini taktı. Nutku'nun fotoğraf ve videolarından oluşan slayt gösterisi sırasında, salondaki birçok katılımcı gözyaşlarına boğuldu. Törende söz alan Özdemir Nutku'nun eşi Hülya Nutku, "Bugün Özdemir hocamı kendisinin ceketi, kravatı ve aksesuarlarıyla uğurluyorum. Öğrencilerine her zaman mütevazilikle 'Benim yaşıma gelince sizin de çok sayıda eseriniz olur' derdi. Bu tevazu örneğidir. Bir yanı çocuk, bir yanı tevazu ama öbür yanı devasa bir yaşam öyküsüydü. Onu iyi ki tanımışım. İyi ki birlikte yıllarımı geçirmişim. Ben ona ömrüm boyunca yalan söylemedim ancak hastalığının son günlerinde ona yalan söyledim. Bana hep 'Özdemir Nutku sahnesi duruyor mu Hülya?' dedi. 'Duruyor hocam, mahkemeye başvurduk, biz kazandık' dedim. O sahne orada durmasa bile onun adını yaşatmak bu kuşağın görevidir" dedi.

'HOCALARIN HOCASINI KAYBETTİK'

Hocaların hocası Özdemir Nutku'yu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tiyatro bölümünü kuran Özdemir hocanın tiyatromuza verdiği katkılar asla unutulmayacak. Toplumda 78 kitap ve bin 800'ün üzerinde araştırma ve inceleme yazısı yazan Özdemir Nutku, bugüne kadar yüze yakın oyun sergiledi. Binlerce öğrencisi Özdemir hocanın açtığı yolu takip ediyor. Biz de onu takip edeceğiz. İzmir, Özdemir Nutku'dur, Özdemir Nutku İzmir'dir. İzmir, onun izini sürecek yolculuğunu sürdürecektir" diye konuştu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Türk sanat camiasına baş sağlığı dileyen oyuncu Volkan Severcen, "Türk tiyatrosunun önemli köşe taşlarından biri Özdemir hocadır. Hepimizin üzerinde çok emeği var. Bugün Türkiye'de sahneye çıkan herkes üzerinde emeği vardır. Dünyanın en özel insanlarından biriydi" dedi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan ise, "Sadece Türk tiyatrosu değil, aynı zamanda bilim ve kültür sanat hayatının da en büyük ismiydi. Son derece naif, yurtsever, ileriyi gören bir insandı. Nur içinde yatsın. Ömrüne çok değerli yapıtlar sığdırdı ve çok değerli kişiler yetiştirdi" diye konuştu. Kendisini bildiğinden beri tiyatro sahnesinde olduğunu söyleyen oyuncu Ali Poyrazoğlu ise "Tiyatro dediğimiz mucize, düşünenler, yazanlar, teoriyi hazırlayanlar, tiyatro için mücadele edenler ve aşağıda oturanların bir araya gelerek yaptıkları bir ayinden başka bir şey değil. Seyirciler ve oyuncular, bir araya geldiğinde bir kıvılcım çakıyor, insan kadar eski, kahkahalar atarak ölüme meydan okuma mucizesi gerçekleşiyor. Seyirciler bizim meslektaşlarımızdır. Ben oyuncu kardeşlerim adına değil, onların meslektaşları seyirciler adına bir Don Kişot'u, yel değirmenlerine yenilmeyen bir asil şövalyeye güle güle diyebilmek adına buraya geldim. Seyirciler adına dostuma güle güle diyorum" diye konuştu.

'ADINI YAŞATACAĞIZ'

Özdemir Nutku'nun kızı Elif Nutku ise, gözyaşları içinde, "Babam, kızlarını asla yalnız bırakmadan yalnız bir şeylerle başa çıkabilecek şekilde yetiştirdi. Babam, kızlarını Allah'tan başka kimseye minnet etmeyecek şekilde yetiştirdi. Babam kızlarını Allah korkusuyla, dürüstlükle, her devrin adamı olmayacak şekilde yetiştirdi. Bizler de her zaman kardeşlerimizle birlikte Özdemir Nutku'nun adını soyadını yaşatacak güce sahip olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Nutku'nun naaşının selamlanması

Konuşmaların görüntüsü

Salondan genel detay görüntüler

Slayt gösterisinden görüntüler

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,