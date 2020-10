DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Son Dakika

Kıskanç eşi tarafından eve kilitlendi, polis kurtardı

ADANA'da kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi Murat F. tarafından eve kilitlenen Sibel F., polis tarafından kurtarılarak koruma altına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 20 yıl önce Murat F. ile evlenen Sibel F. kıskançlık nedeniyle dışarı çıkmamasını isteyen eşi tarafından eve kilitlendi. Kadının yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Murat F.'ye ulaşarak kapıyı açtıran ve gözaltına alan polisler, Sibel F.'yi koruma altına alarak karakola götürdü. Sibel F., yıllardır aynı sorunları yaşadığını belirterek, "Kendinin yaptığı her şey ortaya çıkacak. Her türlü şiddete maruz kaldım, şu an bir şeyim yok ama psikolojik yönden çok baskı uyguladı. 20 senedir bu şekilde ben onu çektim, kendisi deli, beni mahvetti. Bugün de beni eve kilitledi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------Kadının konuşmasıPolis aracına bindirilmesiPolis aracının gidişiEvin görüntüsü

Haber-Kamera: Yusuf KANTARLI/ADANA,

=========================

Emekli yarbay 'Efeler' çetesinin eline düştü, bütün mal varlığını kaybetti ANTALYA'da araç kiralamak isterken imzaladığı boş senet ile kendilerine 'Efeler' adını veren çetenin tuzağına düşen emekli Yarbay Mehmet Olcay Kımıllı (59), tüm mal varlığını gelen haciz ile kaybetti. Çete üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Kımıllı, eşinin boşanma davası açtığını, yaşadığı üzüntü nedeniyle iki gün önce safra kesesi ameliyatı olduğunu anlattı.Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26 yıl mühendis subay olarak çalıştıktan sonra yarbay rütbesinde emekli olan Mehmet Olcay Kımıllı, Isparta'daki bir araç kiralama şirketinden araç kirlamaya karar verdi. 1 yıllık kiralama için 25 bin TL vermeyi teklif ettiği E.M. ile 21 Eylül günü, sözleşme yapmak için Antalya'daki bir iş yerinde buluştu. Sözleşme yapılırken E.M.'nin yanına M.E. ve R.E. adlı 2 kişi geldi. Kımıllı, 2 gün sonra M.E. ve R.E. tarafında telefonla aranıp, aracı teslim alması için aynı yere çağrıldı. İkili, Kımıllı'ya çek ve senet tahsilatı işiyle uğraştıklarını, kendilerine verdiği senetlerin tahsilatını yapamadıklarını, bu nedenle bir senet daha ciro etmesini söyledi. Kımıllı, kabul etmeyince de şüpheliler, emekli yarbaya annesi ile çocuklarının fotoğrafları ve adreslerini göstererek, tehditler savurdu.Kendilerini Isparta'nın 'Efeler' çetesi olarak tanıtan şüpheliler, iddiaya göre silah tehdidiyle Kımıllı'ya boş senet imzalattı. Şüphelilerden E.M., aldığı senetleri teminat senedi olarak başkasına verdiğini, bu kişilerin kendisini dolandırdığını, dolandırıcılar hakkında savcılığa şikayet dilekçesi verdiğini anlatarak, aracı Kımıllı'ya teslim etmedi. Bunun üzerine Kımıllı, şüpheliler E.M., M.E., R.E. G.K., B.K. ve yaptığı araştırmalar sonucunda çetenin başı olduğunu öğrendiği, Isparta'da galericilik yapan A.Ö. hakkında savcılığa 'dolandırıcılık' suçundan şikayetçi oldu.Ancak kısa süre sonra Mehmet Olcay Kımıllı, telefonuna gelen bir mesajla, hakkında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığını öğrendi. Şüphelilerin kendisine imzalattıkları boş senede 600 bin dolar yazıp, 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ihtiyadi haciz kararı aldırdığını öğrenen Kımıllı'nın Isparta 2. İcra Mahkemesi tarafından verilen karar doğrultusunda emekli maaşı ile OYAK birikimlerine ve babadan kalma 7 gayrimenkulüne haciz geldi.Savcılık soruşturması devam ederken gelen haciz ile büyük şok yaşayan Kımıllı, CİMER'e şikayette bulundu. Ardında da haciz işleminin durdurulması için dava açtı.Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu anlatan Kımıllı, eşinin kendisine boşanma davası açtığını, hayatının alt üst olduğunu söyledi. Kımıllı, "Mal varlığımın büyük bölümünü kaybettim. Psikolojim çok bozuk. İki gün önce bu yüzden safra kesesi ameliyatı oldum. Soruşturma devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Olcay Kımıllı DHA muhabirine bilgi verirken görüntüsüMehmet Olcay Kımıllı'nın görüntüsüRÖP: Mehmet Olcay Kımıllı

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=========================

6 yaşındaki kız çocuğuna tacizle suçlanan oyuncakçıya ev hapsine tepki ADANA'da, babası R.Ç. (41) tarafından 15 dakikalığına emanet edilen 6 yaşındaki Y.Ç.'ye elle tacizde bulunduğu öne sürülen oyuncakçı M.A. (66) gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede ev hapsine çarptırıldı. Küçük kızın ailesi, karara tepki göstererek, M.A.'nın tutuklanmasını istedi.Taciz olayı, 9 Ekim günü öğle saatlerinde Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde yaşandı. Bir marketin deposunda çalışan R.Ç., izinli olmasını fırsat bilip, alışverişi için dışarı çıktı. Beraberinde de kendisiyle gelmek isteyen kızı Y.Ç.'yi götürdü. Seyyar tezgahta oyuncak satan M.A.'nın tezgahının önünden geçtikleri sırada küçük kız, oyuncaklara bakmak istedi. Y.Ç., bir oyuncağı çok beğendi. Babası üzerinde yeterli para olmadığı için oyuncağı satın alamadı. Baba R.Ç. oyuncaklara bakmak isteyen kızını oyuncakçıya emanet edip, markete gitti. 15 dakika sonra geri dönen baba, kızını alıp eve gitti. Anne T.Ç., kızının stresli halini fark etti. Küçük kız, annesinin ne olduğunu sorması üzerine oyuncakçının kendisini elle taciz ettiğini söyledi. Aile hemen polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüpheli M.A.'yı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde taciz iddiasını reddeden M.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli, mahkemece ev hapsine çarptırıldı.'DOKUNMASI ÇOK UZUN SÜRDÜ, BENİM CANIM YANDI'Emniyette M.A.'yı teşhis eden Y.Ç.'nin pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Oyuncakçı adam benim özel bölgeme dokundu. Ben bu kişinin adını bilmiyorum. Ben bu yere babamla gitmiştim. Babam markete gidince bu kişi benim özel bölgemi kıyafetimin üstünden elledi. Vücudumu sıktı. Bu dokunması çok uzun sürdü. Benim canım yandı. 'Yapma' dediğimde 'bırak biraz daha oynayayım' dedi. Babam geldiğinde bu adam beni bıraktı" dediği öğrenildi.'BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM, KOMŞULARIM BENİ TANIR'Şüpheli M.A. ise polisteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, "Kız çocuğuna sandalyede oturmasını söyledim. Kesinlikle kucağıma almadım. Kız çocuğunun özel bölgelerinedokunmadım, ona dokunmadım. 'Bu durumu kimseye anlatma' tarzı bir cümlem olmadı. Kendisiyle fiziki temasım dahi olmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Ben 66 yaşındayım, üç tane çocuğum var. 20 yıldır aynı yerde oyuncak satarım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmedi. Buradaki komşularımın hepsi beni tanır" dediği belirtildi.'ADALET SAĞLANSIN, CEZAEVİNE GİRSİN'Olayı eşinden öğrendikten sonra ilk etapta çok öfkelendiğini ama mantıklı düşünerek polise haber verdiğini aktaran baba R.Ç., şikayetlerinden çok kısa süre sonra M.A.'nın yakalandığını ve emniyete getirildiğini kaydetti. Şüpheliyle kendilerinin olaydan sonra hiçbir şekilde karşı karşıya getirilmediğini vurgulayan baba R.Ç., gözyaşlarına hakim olamayarak, "Kızım emniyette o adamı camın ardından tespit etti. Konu yargıya taşındı. Kızımı taciz eden kişi ev hapsi aldı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Adaletin sağlanmasını, yetkililerin yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.Anne T.Ç. ise kızının olay sonrası travma yaşadığını buna karşın olayın failinin evinde rahatça oturmasının kendilerini yaraladığını, M.A.'nın cezaevine girmesini istediklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Baba R. Ç. ile röpAnne T. Ç. ile röpÇocuğun oyuncaklarıyla oynamasıKameraya el sallamasıGenel ve detayalar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

==========================

Ölümden son anda kurtuldular

ADANA'da direksiyon hakimiyeti kaybeden sürücü yol kenarında bulunan iş yerine otomobiliyle daldı. O sırada ayakta sohbet eden 3 kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki Barkal Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafif ticari araç, iş yerinde tamir edilen polis aracına çarparak durabildi. Bu sırada polis arabasının arka çaprazında sohbet eden 3 kişi hızlıca kaçarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.