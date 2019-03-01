Dha Yurt Bülteni -6

Bakan Pakdemirli İzmir
'de
Kadınlarla birlikte pişi yaptı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir'in Karabağlar
ilçesine bağlı kırsal mahallelerden biri olan Kavacık'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Sabah
saatlerinde mahalleye gelen Bakan Bekir Pakdemirli, burada kadınlarla birlikte pişi yaptı. Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarına destek isteyen Pakdemirli, "24 Haziran'da bir destek verdiniz, şimdi bu desteğin gerisinde bir destek verirseniz, muhalefet gelecek, AK Parti
'nin başında boza pişirecek. Diyecek ki, 'Hadi seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim.' Türkiye
'nin artık seçime gitmeye ihtiyacı yok" diye konuştu.
Karabağlar'a bağlı Kavacık Mahallesi'nde kadınlarla birlikte pişi yapan Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli, burada vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra mahallenin meydanında bulunan kahvehanede vatandaşlara seslenen Bakan Bekir Pakdemirli, köylerdeki üretimin önemine dikkat çekti. Kırsal kesimin kalkındırılması gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, köylerin boş kalması halinde, buzdolaplarının da boş kalacağını ifade etti. Pakdemirli, "Önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde tüm Türkiye'de yüzde 50 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Bunu da üretecek olan sizlersiniz. Tarım sektörü günlük siyasete alet edilen bir sektör. Herkesin ağzında leblebi gibi çiğnediği bir sektör. Ama tarım, savunmadan daha önemli. Günlük siyasete alet edilmemeli. Eksik taraflarımız var ama genel çerçeve olarak Türkiye tarımsal hasılada Avrupa
'da birinci" dedi.
CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK İSTEDİ 28 Şubat
sürecine de değinen Bakan Bekir Pakdemirli, "Bizim milletin ferasetinin üstüne feraset yok. Dün 28 Şubat'tı. 28 Şubat özel bir gün. Neden? Postmodern
darbe. Sonrasın bakın, AK Parti kapatma davası, ekonomik taarruz. Bunların hepsine baktığımızda Türkiye'nin istikrarlı bir bölge ve ülke olmasını istemiyorlar. Son 16 yılda vatandaş dedi ki, 'Arkadaş ben artık koalisyon istemiyorum, kuyruklar istemiyorum. 1970'lerdeki halimizi istemiyorum.' 16 yıldır sizlerin de desteği ile AK Parti, iktidar. Artık koalisyonların olmadığı bir sistem de getirdik. Şimdi aşmamız gereken bir adım daha var. 24 Haziran'da bir destek verdiniz, şimdi bu desteğin gerisinde bir destek verirseniz, muhalefet gelecek Ak Parti'nin başında boza pişirecek. Diyecek ki, 'Hadi seçime gidelim, seçime gidelim, seçime gidelim.' Türkiye'nin artık seçime gitmeye ihtiyacı yok. Seçim demek, beklentileri ertelemek demek. Sizin bize verdiğiniz 2023 yılına kadarki krediyi kullanacağız" diye konuştu. Pakdemirli, Cumhur İttifakı'na ve Karabağlar adayı Bilal Doğan
'a destek istedi.
'İŞ VE AŞ KAYGISI VAR'
İzmir'in hizmet yoksunu bir kent olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'i yeniden iş ve AŞ bulunabilecek bir kent haline getirmek zorundayız. Bakan olmama rağmen bu işler bitince 'Nereye dönerim' diye düşündüğümde, bir taraftan da 3 evladım var. Onları da düşünerek 'Acaba İzmir'de iş bulabilecekler mi' diye bir kaygım var. Herkesin iş ve AŞ kaygısı var. İzmir bunu hak etmiyor, İzmir daha güzelini hak ediyor. Karabağlar şehirleşme açısından çok kötü bir durumda. Buranın elden geçmesi gerekiyor. İktidar ile yerel yönetimlerin el ele hareket etmesi gerekiyor. Bunları yapacak olan bugüne kadar binlerce eser bırakan AK Parti. AK Parti'ye desteğinizin devamını istiyorum" diye konuştu.
KAVACIK PROJELERİNİ AÇIKLADI
Bakan Bekir Pakdemirli, Kavacık Mahallesi için yapmayı planladıkları projelere dair ise şunları söyledi:
"Mahalleye mesire yeri kuracağız. 100 dekar alanda 2 bin 700 fıstık çamı fidanı dikecez. 3 yıl bakımını Orman Genel Müdürlüğü
üstelenecek. Sonra ücretsiz olarak mahalle halkına, 49 yıllığına kullanımını devredeceğiz. Üzüm işleme paketleme soğuk hava deposu da hayırlı olsun. Kadın girişimcilerin faaliyet gösterdiği kooperatife aite binada pekmez ve sirke üretimi paketleme tesisi hayırlı olsun. Tapulu arazilerin tespiti ile ilgili kadastro güncelleme çalışmalarını da yıl içinde başlatıyor olacağız."
31 Mart'ın İzmir için bir fırsat olduğunu söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "İzmir'e en büyük yatırımı AK Parti yaptı. Bugünkü rakamlarla belki 60 milyara yakın bir yatırım yapmışız İzmir'e. AK Parti konuşmayan, iş yapan bir parti. Sizin de bu dönemde projeleri olana destek vereceğimize inanıyorum" dedi.
Bakan Bekir Pakdemirli, daha sonra vatandaşların sorunlarını dinledi.
Görüntü Dökümü
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-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kadınlarla pişi yapması
-Pakdemirli'nin konuşması
-Vatandaşlar ile sohbet etmesi
-Genel ve detay görüntü
Haber: Umut KARAKOYUN-Kamer: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,
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Midibüsün altında sıkışan kadın, öldü Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde yolun karşısına geçerken yolcu midibüsünün çarptığı Obiş Göyüç (70), yaralandı. Sıkıştığı aracın altından itfaiye ekiplerince çıkarılan Göyüç, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Kaza, sabah saatlerinde Adnan Menderes
Bulvarı'nda meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Hamza G. yönetimindeki midibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Obiş Göyüç'e çarptı. Kazada, midibüsün altında sıkışan Göyüç, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarılan Obiş Göyüç, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ancak Göyüç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis
, midibüs şoförü Hamza G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Toplanan kalabalık
Minibüsün altından çıkarılan kadın
Sağlık ekiplerinin müdahalesi
Yaralı kadının ambulansa alınması
Olay yeri
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 173 MB
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
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Yangında küle dönen evinde sağlam eşya aradı Hakkari
'de, altı kişilik ailenin yaşadığı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Evin kızı Perişan Dalga (16), küle dönen eşyalar arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Hakkari'nin Halife Derviş Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katında Faruk Dalga'nın eşi ve 4 çocuğu birlikte yaşadığı dairede meydana geldi. Soba bacasından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede büyüdü. Aile üyeleri dışarı kaçarken, komşular itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük üzüntü yaşayan Perişan Dalga, küle dönen eşyalara arasında sağlam olanları bulmaya çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
- Ev sahibi Faruk Dalga'nın kızı 16 yaşındaki Perişan Dalga'nin konuşması
- Perişan Dalga'nın yanan eşyalarının arasında elbiselerini araması
Hakkari Belediyesine ait itfaiye aracının çamura saplanması
İş makinelerin mahalleye yol açması
Genel detay
Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, -
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'Joker' operasyonunda 11 şüpheli adliyede Adıyaman
merkezli 12 ilde düzenlenen 'joker' operasyonunda başkalarının yerine ehliyet sınavına girdikleri belirlenen ve gözaltına alınan 58 kişiden 11'i adliyeye sevk edildi.
Geçen çarşamba günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine giren kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki takibi sonunda, 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 'joker' diye tabir edilen şüphelilere yönelik Adıyaman ile İstanbul
, Ankara
, Konya
, Mersin
, Şanlıurfa, Balıkesir
, Gaziantep
, Malatya
, Antalya
, Bursa
ve Manisa
'da 58 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 58 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlik, 1 kurusıkı tabanca ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 47 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Şüpheliler hastaneye götürülmesi
Şüpheliler araçlara bindirilmesi
Güvenlik önlemi alınması
Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)