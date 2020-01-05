DHA YURT BÜLTENİ-7 - Son Dakika

Binanın çatısı alev alev yandı, itfaiye yaklaşık 2 saatte söndürdü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Derince İbni Sina Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonucu başladı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Saat 11.20 sıralarında başlayan yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Binanın çatısından drone görüntüsü

Bina önünden aktüel görüntüler

Detay

HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı (2)

4 YARALININ SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırması sonucu şarampole devrilen minibüste Gamze Çiftçi (35) ile yaşamını yitiren kişinin, Muzaffer Kurt (55) olduğu belirlendi. Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan 4'ünün ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ: HIZIM ÇOK YÜKSEK DEĞİLDİ

Kazayı hafif yaralı atlatan minibüs sürücüsü İbrahim Tufan (45), "Hızım çok yüksek değildi. Önüme birden köpek fırlayınca çarpmamak için aniden direksiyonu kırınca hakimiyeti kaybettim" dedi.

Kaza nedeniyle yolun Salihli- Alaşehir yönünde ulaşım, 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa),

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Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Gestaş firması, yarın beklenen kuvvetli poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatları ile Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına tüm feribot seferlerini iptal etti.

Meteoroloji'nin, yarın için Kuzey Ege ve Marmara Denizi için yaptığı poyraz fırtınası uyarısı üzerine, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki tüm adalara feribot seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Buna göre yarın, Kuzey Ege'de Gökçeada- Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında, Güney Marmara'da ise Erdek'ten; Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinlik adalarına feribot seferleri yapılmayacak.

Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinde ise şu an için herhangi bir iptal söz konusu değil.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çanakkale Boğazı'ndan genel görüntü.

-Gestaş feribot iskelesinden genel, detay görüntü.

-Çanakkale Yat Limanı'ndan genel görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Yüzlerce büyükbaşla ortadan kaybolan dolandırıcı aranıyor

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kiraladığı çiftlikte yüzlerce büyükbaş ve mahalle sakinlerinden aldığı yüklü miktarda parayla ortadan kaybolan M.A.'nın yakalanması için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Gündüz Mahallesi'ne geçen yıl Mardin'den gelen M.A., hayvan ticaretiyle uğraştığını belirterek, mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak'a ait çiftliği kiraladı. M.A. çiftliği kullandığı süre boyunca, mahalle sakinleri başta olmak üzere çevre ilçelerdeki havyan yetiştiricileriyle alışveriş yaptı.

Mensur Aranacak, çiftliğini kiraya verdiği M.A.'ya, parası geçen yılın Kasım ayında ödenmek üzere 600 bin lira tutarında 230 büyükbaş sattı. M.A. ayrıca, birçok hayvan üreticisinden senet karşılığında para ve hayvan aldı.

Bir süre sonra hayvan sahipleri, borç para ve hayvan verdikleri M.A.'dan paralarını almak için dönem dönem çiftliğe geldi. Alacaklılardan süre isteyen M.A., daha sonra çiftlikteki hayvanları alıp, sırra kadem bastı.

M.A.'nın çiftliği terk ettiğini gören alacaklıları, dolandırıldıklarını fark ederek jandarma başvurdu.

M.A.'ya çiftliği kiraya veren mahalle sakinlerinden Mensur Aranacak, 600 bin lira değerinde hayvan verdiğini, kendisi gibi çok sayıda hayvan yetiştiricisinin de dolandırıldığı ifade ederek suç duyurusunda bulundu.

YENİ BİR ÇİFTLİK KURMA ÇALIŞMASINA BAŞLAMIŞTI

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sırrı Ezer (70), M.A.'nın, arazisini kiralayıp yeni bir çiftlik kurma çalışmasına başladığını ifade ederek, "Beni kandırdılar. Devlet onları yakalayıp, cezalandırsın. Arazimi benden alıp yeni bir çiftlik daha kuracaklardı. Yapmadan kaçtılar. Milletin hayvanlarını borçla aldılar. İflas ettiklerini söyleyip kaçtılar. Benden 20 dönüm arazi istediler. Ben de onlara verdim. Paramı da vermediler. Araziyi de bozdular. Ne kadar çakıl varsa getirdiler. Demir, çimento satıcılarına, kepçe operatörlerine bir kuruş para da vermemişler. Hiç kimseye bir kuruş para vermemişler. 25 milyon lira dolandırdıkları söyleniliyor. Parayı alıp Mardin'e gittiler. Burasını çiftlik yapacaklardı. Kimseye de para vermediler. Arazimin tapusunu vermemiştim. 150 bin TL'ye yakın zararım var. Savcılığa da dilekçemi verdim. Dökülen betonu ben arazimden nasıl çıkarayım" diye konuştu.

50-60 MİLYON LİRA VURGUN YAPTI İDDİASI

Mahalle sakinlerinden Süleyman Tuşek ise M.A.'nın sadece Gündüz Mahallesi'ndekilerini değil, birçok kişiden para ve hayvan aldığını önene sürerek, şunları söyledi:

"Çiftliği kiraladılar. Bunlar ilk önce hayvan almaya başladılar. İlk önce peşin aldılar. Milletin gözüne girdikten sonra borç almaya başladılar. Silvan'da sadece 25 milyon vurgun yaptılar. Hazro, Lice, Kocaköy, Hani, Bismil tarafından 50-60 milyon vurgun yaptıklarından bahsediyorlar. Millet mağdurdur."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Drone ile çekilen detaylar

Mehmet Sırrı Ezer'iin arazisinden detay

Mehmet Sırrı Ezer'in konuşması

Süleyman Tuşek'in konuması

Çiftlkten detay

Genel ve detay

Haber: Selim KAYA-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Hakkari'de, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 105 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari'nin Şivekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşlerle anıldı.

Hakkari merkeze 13 kilometre uzaklıkta bulunan Şivekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşe; Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askerler, polisler ve Hakkarililer katıldı. Sarıkamış şehitlerini anmak için 2 bin 800 rakımlı tepeden başlayan ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 kilometrelik yolda devam eden yürüyüş, kar yağışı ve soğuğa rağmen tamamlandı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılanlar, ellerinde dev Türk bayrağı taşıdı. Şehitler için dualar okundu.

Hakkari Valisi Akbıyık, Sarıkamış şehitlerinin yaşadığı zorlukları anlatarak, "Bugün 105 yıl önce bu toprakları vatan yapmak için gözlerini kırpmadan şehit olan Sarıkamış'taki askerlerimizi bir daha anmak, onların kahramanlıklarını, yiğitliklerini bir daha hissetmek için biz de Hakkari'de 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Dağı'nda yürüdük. Bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi bu yiğitliği, bu kahramanlığı yaşamak ve yaşatmak için burada toplandık. Bu topraklarda yaşayan Edirne'den Kars'a insanlarımızın hepsi kahraman. Bu topraklar kutsal topraklar. Sadece Hakkari'de 3 bin 250 şehidimiz var. Bunun 750'i Hakkarili. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Merga Bütan Kayak Merkezi'nde son bulan yürüyüşte; polis, asker ve sporcular ellerindeki dev Türk bayraklarıyla meşaleler yakıp, kayak gösterisi yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yürüyüşe katılanlar

-Kar altındaki yürüyüşten genel ve detaylar

-Rengi-Hakkari solistlerinin Sarıkamışla ilglii arkı söylemeleri

-Vali İdris Akbıyık'ın açıklaması

-Öğrenci, asker ve polisin Türk bayraklı ve meşaleli kayak gösterisi

-Genel ve detaylar

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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HDP önündeki eylemde 125'inci gün

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 125'inci günde de sürdürdü. Oğlu Vedat (28) için oturma eylemine devam eden Şeyhmus Kaya, evladını çok özlediğini belirterek, "Tam 10 bayramdır oğlumun yüzünü görmüyorum. Artık rüyalarıma bile girmiyor" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 125'inci günde eyleme devam etti.

İstanbul'da polis memuruyken, Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için 5 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Şeyhmuz Kaya, "Ne yılbaşımız yılbaşıdır ne bayramımız bayramdır. Burada 125 gündür oturuyoruz, kalkmayacağız. Ben çocuğumu istiyorum, özlüyorum. 10 bayramdır çocuğumu göremiyorum. Artık rüyama bile gelmiyor. Dayanma gücümüz kalmadı. Ailemin psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun kız kardeşleri var. Her gün 'Baba kardeşimiz ne zaman gelecek?' diye soruyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Şeyhmus Kaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Balkonda mahsur kalan kediyi kurtarma operasyonu

Isparta'da iki katlı binanın üst katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan kediyi kurtarmak için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. İtfaiye aracının merdiveniyle balkona uzatılan itfaiye eri bir sopanın ucuna bağlanan çuvalla kediyi yakalamaya çalıştı. İtfaiye erinden kaçan kedi, balkondan ağaca atlayıp, indi.

Olay, dün gece Isparta'nın Emre Mahallesi 123. Cadde üzerindeki ekmek fırını yanında bulunan binada meydana geldi. Mahalle sakinleri iki katlı evin üst katında boş durumdaki dairenin balkonunda kediyi görünce, hayvanın mahsur kaldığını düşünerek itfaiyeyi aradı.

İhbarı alan polis ve itfaiye ekipleri saat 02.00 sıralarında belirtilen adrese gitti. Bir sopanın ucuna çuval bağlayan görevli, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi bulunduğu balkondan kurtarmak için harekete geçti. İtfaiye görevlisinin çuvalla yakalamaya çalıştığı kedi, bir türlü çuvala girmedi. Balkonun dört köşesini dolaşan, zaman zaman demir korkulukların dışına da çıkan kedi, itfaiye personelinin tüm çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Sonunda kedi balkona tırmandığı ağacın dallarına uzanarak, kendi kendine inip, kayıplara karıştı. Emniyet ve itfaiye ekipleri de görev yerlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kediyi kurtarma çalışması

Kedinin ağaca atlayıp, kaçması

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,