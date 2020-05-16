DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 7

Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındıİSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 7, System.String[]

Suriye sınırındaki mahalle karantinaya alındı

İSTANBUL'dan memleketi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Ohali Mahallesi, bayram tatili için gelen bir kişide koronavirüs çıkınca karantinaya alındı.

İstanbul'da işçi olarak çalışan adı açıklanmayan bir kişi, bayram tatili için 3 gün önce memleketi Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'ne geldi. Rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan işçi, tedaviye alındı. Bu gelişme üzerine 2 bin 100 nüfuslu Ohali Mahallesi de karantinaya alındı.

Giriş-çıkışların kapatıldığı sınırın sıfır noktasındaki mahallede yaşayanlara, Vefa Sosyal Destek grubu hijyen ve gıda maddesi götürdü.

Sınırda görev yapan güvenlik güçlerine de maske ve dezenfektan takviyesi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ohali'ye giden köprü ve önlem alan güvenlıik güçleri

Ohali'den gene ve detay görüntü

Vefa grubunun getirilen malzemeyi taşıması

Malzemeyi teslim almaya gelenler

Genel görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Hamit Öğüt yönetimindeki 06 FD 8516 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Sert idaresindeki 42 YJ 494 plakalı hafif ticari araç  kavşakta çarpıştı. Kaza'da her iki aracın sürücüleriyle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anı

Haber: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

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Fatih Portakal'ın çiftliğinde kaçak yapı incelemesi

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, gazeteci Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal tarafından 2015 yılında kurulan çiftlikte, kaçak yapılaşmaya gidildiği şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kaçak yapıya rastlanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Seferihisar ilçesi Camikebir Mahallesi'nde 2015 yılında Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal adına kurulan Torlak Çiftliği'nde bazı yapıların kaçak olduğu şikayeti üzerine ekipler harekete geçti. İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Gözsüzler mevkisindeki 8 bin 394 metrekarelik tapu alanına sahip çiftliğe giderek inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede, ailenin 3 parça yapı için 2018 yılında çıkarılan İmar Barışı yasasından faydalandığı tespit edildi. 2016 yılında yapılan 36 metrekare alana sahip atölye olarak kullanılan ahşap bina, depo olarak kullanılan 21 metrekarelik bina ve önündeki pergoleli mutfak olarak kullanılan bölüm ile hobi odası olarak kullanılan 10 metrekarelik ahşap bina için yapı kayıt belgesi alındığı saptandı. Fotoğraflarla da tespit edildi.

Çiftlikteki incelemeleri tamamlayan ve gerekli işlemleri yapan ekiplerin söz konusu yapılarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Anons,

-Armağan Portakal'ın sosyal paylaşım videosundan görüntü,

-Çiftlikten genel ve detay görüntü.

Haber-Kamera:/ İZMİR,

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Ordu- Samsun arasındaki 7 metrelik yol, kısıtlamayı ikiye böldü

SAMSUN'un Terme ilçesinin Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesinin Şentepe Mahallesi'nde yaşayanlar için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilginç bir durum yaşıyor. İki ilin sınırı olarak kabul edilen ve evler arasından geçen 7 metrelik yolun Samsun tarafında yasak uygulanırken kısıtlama kapsamında bulunmayan Ordu tarafında ise vatandaşlar rahatlıkla dışarı çıkabiliyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumlar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken, bir dakika da erken açıyor. Karşılıklı evlerde oturan vatandaşlar oruçlarını da 1 dakika arayla açıyor.

YOL KISITLAMAYI İKİYE BÖLDÜ

Son olarak ise koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde bazı illerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması burada yaşayanlar için de ilginç bir durum oluşturdu. Alınan karar doğrultusunda daha önce sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bulanan Ordu, kapsam dışında bırakıldı. ancak Samsun'da ise sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam etti. 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Samsunlular evlerinden dışarı çıkamazken yolun hemen karşısında ancak Ordu sınırında bulunan vatandaşlar ise rahatlıkla dışarı çıkabildi. Samsun tarafında bakkallar açılmazken karşı tarafta olan Ordu'daki bakkallar ise açık kaldı. Samsun'da evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları da Ordulu komşuları tarafından evlerine getirilerek karşılandı.

'KOMŞULARIMIZIN İHTİYAÇLARI İÇİN YARDIMCI OLUYORUZ'

Şentepe Mahallesi'nde yaşayan Aynur Kışla, "Burada yaşayan insanların Samsun-Ordu ayrımı yok. Ama bu yolun sınır olması nedeniyle bazen ilginç, farklı, komik durumlar olabiliyor. Bizim için ha Samsun ha Ordu fark etmiyor. Sokağa çıkma yasağı var bizim bakkalımız var eğer Samsun tarafındaki komşularımızın bir ihtiyacı olursa onlara yardımcı oluyoruz. Biz dışarı çıkabiliyoruz alışverişimizi yapabiliyoruz ancak onlar şuan dışarı çıkamıyorlar. Bizde onlara yardımcı oluyoruzö şeklinde konuştu.

'SAMSUN TARAFINDAKİLER DIŞARI ÇIKAMIYOR'

Yaşar Körkem, Ordu'nun 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında olmadığını belirterek "Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu ancak bu hafta bize yasak yok. Samsun tarafında ise sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İnşallah biran önce bu koronavirüs salgını biter ve eskiye döneriz. Bu yolun sınır olması nedeniyle çok ilginç olaylar oluyordu, kısıtlama ile birlikte bir ilginç olay daha olmuş oldu. Yolun karşısında bakkallar kapalı ancak Ordu tarafında normal hayat devam ediyorö dedi.

'BURANIN KENDİNE ÖZGÜ BİR KONUMU VAR'

Samsun'da yaşayan ancak oğlunun yanına Ordu tarafına geldiğini söyleyen Ahmet Türkmen "7 metrelik bir yol iki ilin sınırı. Buranın yıllardır kendine özgü bir konumu var. Ancak insanların diyalogları devam ediyor. Bizde Samsun'da Şentepe'ye geldik. Ordu tarafında kaldığımız için Samsun tarafına şuan geçemiyoruz. Bu hastalık belasından bir an önce kurtulmak için sabretmemiz gerekiyor. Bizde inşallah kurtulacağız ümidimiz bu yöndeö diye konuştu.

Suriye, Samsun, Ordu, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 02:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Son Dakika

Son Dakika

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