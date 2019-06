DHA YURT BÜLTENİ - 9

Silah kazasında şehit olan uzman çavuş için tören

Van'da, kaza kurşunu ile şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu (29), törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nde görevli evli ve bir çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Kenan Karakuzu dün meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehit Karakuzu için Van Jandarma Asayiş Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören yapıldı. Törene şehidin eşi Meliha Karakuzu ve 35 günlük bebekleri Yiğit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Jandarma Kolordu Komutan Vekili Albay Uğur Özmen, Edremit İlçe Kaymakamı Atıf Çiçekli, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirilen şehidin saygı duruşundan sonra özgeçmişi okundu. Müftü vekili Sebahattin Kesti tarafından yapılan dua sonrası şehit cenazesi memleketi Osmaniye'ye gönderilmek üzere uğurlandı. Tören alanına minik oğlu Yiğit ile gelen şehidin eşi Meliha Karakuzu ayakta durmakta güçlük çekti. Van Valisi Bilmez ve beraberindeki komutanlar şehidin yakınlarını uçağa kadar uğurladı.

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 şehit, 5 yaralı

Iğdır'ın Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırındaki Aralık ilçesi yakınlarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Aralık ve Iğdır devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

(Özel) - 'Pençe Harekatı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç, personel ve yerli üretim balistik füze 'Bora' sevk edildi. 6 gündür yürütülen harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla TSK tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' 6'ncı gününde de sürdürülüyor. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, 105 milimetrelik dağ obüslerince karadan, Malatya ve Diyarbakır jet üslerinden havalanan uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle ise havadan bombalanarak imha ediliyor. Hava hücum harekatıyla bölgeye inen komandolar tarafından yapılan arama- tarama faaliyetleri sırasında teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağara ve sığınaklarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 Kalaşnikof mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar kontrollü olarak imha edilirken, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

SINIRA ASKER, ARAÇ VE 'BORA' SEVKİYATI

Harekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Hakkari'nin Derecik ilçesinde gece boyu askeri hareketlilik yaşandı. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na çok sayıda askeri personel ve araç ile ilk kez 'Pençe Harekatı'nda kullanılan 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip yerli balistik füze 'Bora' sevkiyatı yapıldı. Konumlama Sistemi (KKS) Destekli Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) bulunan 'Bora' füzeleri, tahrip parça tesirli 470 kilogram patlayıcı taşıyor.

22 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Harekat kapsamında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 22 oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekatın durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekat kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

====================

Ordu'da, LGS heyecanı

Ordu'da, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS), öğrenciler içerde velileri ise dışarıda heyecan yaşadı.

Ordu'da, LGS sınavına girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara giderek yerlerini aldı. Öğrenciler sınavda ter dökerken velileride dışarıda büyük heyecan yaşadı. İki oturum halindeki sınavın ara bölümünde okul bahçesine çıkan öğrenciler, aileleriyle buluştu. Okulun dışında bekleyen aileler, çocuklarıyla görüşebilmek için kapının önünde bir biriyle yarıştı.

=================

Ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

SİVAS'ta ayağı tuvalet giderine sıkışan çocuk itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kurtarıldı.

Olay Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşandı. İsmi açıklanmayan bir çocuk ayağını tuvalet giderine sıkıştırdı. Aile kendi imkanlarıyla ayağı tuvalet giderinden kurtaramayınca durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası kısa sürede çocuğun ayağını giderden çıkardı.

Sınava polis yardımı ile yetişti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, LGS'ye girmek için geldiği okulda kimliğini unuttuğunu fark eden Suriye uyruklu Amina Haydar'a polis yardım etti. Kimliğini alması için ekip otosuyla evine götürülen Amira, hızla geri getirilerek, sınava yetiştirildi.

İslahiye'de 998 öğrenci 3 merkezdeki 52 salonda 113 öğretmen gözetiminde LGS'nin ilk oturumuna katıldı. Adaylar, görevlilerin kontrolünün ardında salona alınırken yoğunluk yaşandı. Sınavın başlamasına 10 dakika kala Cumhuriyet Ortaokulu'na gelen Suriye uyruklu Amina Haydar ise kimliğini evde unuttuğu için salona alınmadı. Okulda görevli polisler, küçük kızın yardımına koştu. Ekip otosuyla eve götürülen Amira Haydar, kimliğini aldıktan sonra sınava dakikalar kala okula geri getirildi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KİMLİK ALDI

Aynı okulda sınava girmek isteyen Hatice Uygun adlı öğrenci de kimliği olmadığı için salona alınmadı. Kimliğinin kaybolduğu ortaya çıkan Uygun, okul bahçesinde gözyaşlarına boğulurken, baba Mecit Uygun, Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik alarak, kızının sınava yetişmesini sağladı.

Kumluca'da Kadir Gecesi iftarı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kadir Gecesi iftarında 10 bin vatandaş oruç açtı.

Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi iftarı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kadir Gecesi iftarına Kaymakam Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Kadir Gecesi iftar yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğüne bağlı imam hatipler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu, "Bu birlikteliğimizi her zaman, daima sürdürmek için çalışacağız. 'Büyük ailem' derken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesileyle hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum" dedi.

Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı.

Şehit oğlunun dileğini gerçekleştirmek için mezun oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın Mersin'de yaşayan annesi Ayla Çiğa (58), oğlunun şehit olmadan önce kendisinden istediği üniversite okuma dileğini yerine getirip, mezun oldu.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ocak 2016 tarihinde Sur'da düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın annesi Ayla Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önceki 'Üniversite oku' isteğini gerçekleştirmek için 2017 yılında sınava girip, Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan anne Çiğa, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak, diplomasını aldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Ayla Çiğa, oğlu Yiğitcan Çiğa ve eşi Yaşar Çiğa'yı kaybettikten sonra kızının teşviki ile üniversite sınavına girmeye karar verdiğini belirten Ayla Çiğa, "Sınav sonra Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nü kazandım. 2 yıl boyunca hocalarımdan çok değerli bilgiler aldım. Öğretmenlerim daima yanımda oldular. Her türlü problemimi çözmem için bana yardımcı oldu ve psikolojik destek verdiler. Akademi camiası içerisinde kendimi bulduğumu söyleyebilirim. Okulun bahçesine girdiğim anda huzur ve güven içinde olduğumu hissettim. Bu ruh hali eğitimime de olumlu bir şekilde yansıdı. Bana bu süreçte desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayatı boyunca eğitimin önemi ve bilinci ile yaşadığını ifade eden Ayla Çiğa, "Bir öğretmen eşi olarak 3 çocuğu olan Yiğitcan, Hürcan ve Anacan'ı Anadolu Lisesine hazırlayan, onlara eğitimin önemini aşılayan, onları yönlendiren bir anne oldum. Ailecek hayatımız boyunca eğitimin öneminin bilinciyle yaşadık. Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm, sizler gibi çok değerli insanları tanıdım. Şöyle bir düşünüyorum da evimde otursaydım bu kadar değerli insanla tanışamaz, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım. Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum: Lütfen hayallerinizin peşinde koşun. Ben yapamam, edemem demeyin. Unutmayın azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

Ayla Çiğa, konuşmasının ardından diplomasını alırken, öğrenci arkadaşları ile birlikte kep fırlatarak mezuniyetinin keyfini çıkarttı.

Kazanlar 27 yıldır yoksullar için kaynıyor

Şanlıurfa'da 27 yıl önce kurulan ve hayırseverlerin yardımıyla ayakta duran Gönüllü Kuruluşlar Aşevi'nde birçok ihtiyaç sahibi aile için yemek pişiriliyor.

Şanlıurfa'nın Haşimiye Mahallesi'nde 1992 yılında birkaç hayırseverin girişimiyle kurulan aşevinde her gün 15 kazanda 3 çeşit yemek pişiriliyor. Ramazan ayı boyunca da iftar için yemek almaya gelen ve ihtiyaç sahipleri uzun kuyruklar oluşturdu. Aşevinde yemeğin yanı sıra gıda ve giysi yardımı da yaptıklarını söyleyen aşevi sorumlusu Aziz Kutluay, aşevinin 10 bin üzerinde ihtiyaç sahibine, umut olduğunu söyledi.

"BİN AİLEYE HER GÜN 3 ÖĞÜN YEMEK DAĞITIYORUZö

Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı nedeniyle yardımlara devam ettiklerini belirten Kutluay, "Hayırseverlerin yardımıyla ayakta kalan aşevimiz yoksullarımıza ve ihtiyaç sahiplerine 3 öğün yemek veriyor. Burada arkadaşlar gönüllü çalışıp burayı ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bize gelen talepleri titizlikle araştırıyoruz. Ona göre yardımlarımızı yapıyoruz. Bize gelenler yetimi, öksüzü bulunan veya asker ve mahkum aileleriyle oluyor. Şu anda bin aileye her gün 3 öğün yemek dağıtıyoruz. Yardım alan insan sayısı 10 binin üzerinde. Hayırseverlerin sadakaları, zekatları ve kurbanlarıyla buradaki kazanlar kaynayıp yemek ve ekmeğe dönüşüyor. Bunun yanında hayırseverler çeşitli kurbanlarını buraya getirir veya bize fiş karşılığı parasını teslim ederler biz de onlarını adına bu kurbanlarını kesip fakir ve fukaraya dağıtırız" dedi.

"YARDIM ALIRKEN, ZENGİN OLUP YARDIM ETMEYE BAŞLAYAN VARö

Ramazan ayında yardım taleplerin daha artığına dikkat çeken Kutluay şöyle devam etti: "Türkiye'nin her tarafından karınca kararınca olsa da yardımlar geliyor. Bu fakir fukaranın yüzü gülüyor. Bugün en gelişmiş ülkelerde dahi aşevleri bulunmakta. Yardım vakıf ve dernekleri var. Allah şükürler olsun ki 27'inci yılımızdayız. Burası ilk açıldığında yardım alan fakir biri vardı. Şu anda zengin oldu ve bize yardım ediyor. Zengin olduğu dönemlerde bize yardım ederken, şu anda fakir olan ve sıraya girip gıda bekleyenler var. Bugün zenginsek yarın fakir olabiliriz. Burası hepimizin kuruluşu. Evinizde kullanmadığınız elbise veya ikinci el elbiseleri de alıp fakir çocukları giydiriyoruz. Çocuklarınıza bayramlık alırken burada da bir kaç yetimin olduğunu düşünün. Şu anda 5-6 bin çocuğumuz var bunlar bayramlık bekliyor. Hayırseverlerden desteklerini devamını bekliyoruz."

Aşevinde 10 yıldır her gün sıcak yemek alan 47 yaşındaki Aysel Kaya ise 6 yetim çocuğunun bulunduğunu belirterek "Allah bu kurumdan razı olsun bizlere her gün sıcak yemek dağıtıyor. 6 yetim çocuğum var. Onların okul masrafı yiyecek ve giyeceklerini buradan temin ediyorum. Allah bu kuruma yardım edenlerden razı olsunö dedi.

