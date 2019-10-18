Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - ANKARA

Jens Stoltenberg, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
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