Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:13 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. - ANKARA
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