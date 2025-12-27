Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Sümeyye'nin son görüntüleri ortaya çıktı

27.12.2025 16:13
Haber Videosu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki boş dairede çöp poşetinde cesedi bulunan 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki boş bir dairede mülk sahibinin 25 Aralık'ta yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi, sitenin kapıcısı Siraç Kartal ve kaçarken yardım ettiği gerekçesiyle akrabası M.T. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siraç Kartal, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, akrabası M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sümeyye Durgun'un cinayet şüphelisi sitenin kapıcısı Siraç Kartal'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandığı belirtildi. Kartal'ın emniyetteki ifadesinde; Sümeyye Durgun ile gönül ilişkisi yaşadıklarını, kendisinden çok para istediğini, bu yüzden tartıştıklarını, tartışmanın ardından da öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Sümeyye Durgun'un, olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Sümeyye Durgun'un müzik eşliğinde pasta ile eşinin doğum gününü kutladığı ve çiftin birbirine sarıldığı anlar yer alıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • fatih mazlum fatih mazlum:
    Islamiyetten uzaklasmanin sonuclari hem 15 2 Yanıtla
  • Osman Korkmaz Osman Korkmaz:
    Ben demiştim ama dimi ;)) TAM OLARAK BENİM DEDİĞİM GİBİ ÇIKTI .. YANİ OLAYIN ÖZETİ BELLİ ZATEN NEDEN UĞRAŞIYORSUNUZ Kİ BU KADAR :))) OLAY BELLİ İDİ TÜRK POLİSİ ADALETİ SAVCI HAKİMLER ;)) 5 6 Yanıtla
  • gezginler gezginler:
    Allah rahmet eylesin genç yaşta hayatını kaybetti acı bir şekilde üzüldük 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
