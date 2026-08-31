Dünya KKTC’nin acısını paylaşırken Rum kesiminden skandal yorumlar! İngiliz vekil isyan etti

Girne açıklarında 267 kişinin bulunduğu katamaran tipi yolcu gemisinin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin ise kayıp olduğu faciaya yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan uluslararası toplumdan taziye mesajları gelirken, diğer yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) cephesinden gelen provokatif sevinç paylaşımları büyük tepki topladı.

8 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere Girne'den ayrılan ve kalkıştan kısa süre sonra alabora olan Filo Denizcilik’e ait yolcu gemisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) yasa boğdu. 3 günlük ulusal yas ilan edilen ülkede, gece boyu süren çalışmalar sonucu 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp 18 yolcuyu arama faaliyetleri ise devam ediyor.

Bölgedeki kurtarma operasyonuna Türkiye'den 3 uçak, 4 İHA, 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katılırken, KKTC yerel unsurları da sahada aktif görev alıyor.

Kazazedeleri hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, taburcu işlemlerinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığını bildirdi. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise geminin su aldığına dair uyarıların dikkate alınmadığı iddialarına yönelik Polis Genel Müdürlüğü tarafından ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.

RUM KESİMİNDEKİ SKANDAL YORUMLARA İNGİLİZ VEKİLDEN İSYAN

BBC'nin haberi servis ederken "Kuzey Kıbrıs" ifadesini kullanması Rum ve Yunan fanatikleri harekete geçirdi. Sosyal medyada kaza kurbanlarına yönelik "Kahrolsunlar", "Gebersinler", "Üzülmeyin, hepsi Türk’tü" şeklinde nefret söylemleri paylaşıldı. ELAM üyesi Fivos Kyprianou'nun "Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın" şeklindeki açıklaması ise tepkilerin odağı oldu.

Rum gazeteci Harry Theocharous’un provokatif paylaşımlarını alıntılayan İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası üyesi Meral Hussein Ece, duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"8 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi kayıp. Bu bir insanlık trajedisidir; siyaset yapmak ve puan toplamak için uygun bir zaman değildir."

İnsanlık dışı yorumlara Kıbrıslı Rum yazar Marinos Nomikos "Lağım düşünceliler. Utanç duyun" sözleriyle isyan ederken, bir başka Rum vatandaşının şu ifadeleri dikkat çekti:

"Sürüngenler, hiç tanımadıkları insanların ölümleri için sevinç naraları atıyorlar. Sadece başka bir dilleri olduğu, başka bir dinleri olduğu, 'öteki' tarafta doğmuş olmaları yüzünden. Sürüngenler. Her yerde sürüngenler."

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Facia sonrası birçok ülke ve uluslararası kurum dayanışma mesajı yayımladı:

ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu, bugün meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunmaktadır. Hâlâ kayıp olan ve bu olaydan etkilenen herkesin yanındayız"

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: "Akdeniz’de bir yolcu gemisinin trajik şekilde batması haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Hâlen kayıp olan kişilerin en kısa sürede ve sağ salim bulunarak kurtarılmaları için dua ediyor; yürütülen cesur arama-kurtarma çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Pakistan halkı, bu zor ve acı günlerde kardeş Türkiye halkının yanında ve onunla tam bir dayanışma içerisindedir"

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand: "Düşüncelerim, yas tutan aileler ve sevdikleriyle, bu yıkıcı olaydan etkilenen herkesle beraberdir. Kanada, bu zorlu dönemde Türkiye halkına taziyelerini sunar"

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği: Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yaralı ve kayıplar için olumlu haberler beklediklerini ifade etti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: Kazayı derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, "Kayıp kişilerin bir an önce sağ salim kurtulmalarını umuyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.