Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı - Son Dakika
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Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı

Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı
19.06.2026 11:50
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Bebek odası hazırlığında estetik ve konfor kadar güvenliğin de ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, aileleri olası risklere karşı uyardı. Newjoy, beşik korkuluklarından devrilme önleyici sistemlere kadar bebeklerin güvenliği için dikkat edilmesi gereken 10 temel kriteri sıraladı. Uzmanlara göre doğru planlanan bir bebek odası, hem çocuklar için güvenli bir yaşam alanı hem de ebeveynler için huzurlu bir ortam sunuyor.

Bir bebeğin ilk yaşam alanı olan odası, onun dünyayı keşfetmeye başladığı en özel yerlerden biri. Ancak uzmanlar, bebek odası tasarlanırken dekorasyon ve konfor kadar güvenliğin de ön planda tutulması gerektiğini vurguluyor. Çünkü bebekler büyüdükçe hareket kabiliyetleri artıyor, çevrelerini daha fazla keşfediyor ve bu süreçte yaşam alanlarının güvenli olması büyük önem taşıyor.

Weltew Grup’un bebek, çocuk ve genç odası markası Newjoy, ebeveynlerin bebek odası hazırlığında dikkat etmesi gereken 10 temel güvenlik kriterini paylaşarak ailelere yol gösteriyor.

Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı

1. BEŞİK KORKULUKLARI GÜVENLİ ÖLÇÜLERDE OLMALI

Bebeklerin baş, kol veya bacaklarının sıkışmasını önlemek için beşik korkuluklarının standartlara uygun aralıklara sahip olması gerekiyor. Güvenli ölçülerde tasarlanmış korkuluklar, bebeğin rahat hareket etmesini sağlarken olası kazaların da önüne geçiyor.

2. TAKILMA RİSKİ OLUŞTURAN ÇIKINTILARDAN KAÇINILMALI

Emzik zinciri, kıyafet veya oyuncakların takılabileceği çıkıntılı detaylar bebekler için risk oluşturabiliyor. Bu nedenle mobilyalarda sade ve güvenli tasarımlar tercih edilmesi öneriliyor.

3. KESKİN KÖŞELER YERİNE YUVARLATILMIŞ HATLAR TERCİH EDİLMELİ

İlk emekleme ve ilk adımlarla birlikte çarpma riski de artıyor. Uzmanlar, bebek odalarında kullanılan mobilyaların sivri köşeler yerine yuvarlatılmış yüzeylere sahip olmasının güvenlik açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

4. KORUMALI KENAR UYGULAMALARI BULUNMALI

Mobilyaların sık temas edilen kenarlarında kullanılan koruyucu uygulamalar, çarpma sonucu oluşabilecek yaralanmaların önüne geçebiliyor. Özellikle aktif hareket dönemindeki çocuklar için bu detaylar büyük önem taşıyor.

Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı

5. DEVRİLMEYE KARŞI SABİTLEME SİSTEMLERİ KULLANILMALI

Gardırop, şifonyer ve kitaplık gibi yüksek mobilyaların devrilme riskine karşı sabitlenebilir olması gerekiyor. Uzmanlar, ebeveynlerin bu özelliği satın alma aşamasında mutlaka sorgulamalarını öneriyor.

6. BEŞİKLER BEBEĞİN GELİŞİMİNE UYUM SAĞLAMALI

Bebek büyüdükçe güvenlik ihtiyaçları da değişiyor. Ayarlanabilir yatak seviyelerine sahip beşikler, bebeğin gelişim dönemlerine uyum sağlayarak düşme riskini azaltıyor ve daha uzun süre güvenli kullanım sunuyor.

7. ÇEKMECELERDE GÜVENLİ RAY SİSTEMLERİ TERCİH EDİLMELİ

Tamamen dışarı çıkabilen çekmeceler çocuklar için risk oluşturabiliyor. Kilitli veya kontrollü ray sistemleri, çekmecelerin yerinden çıkmasını önleyerek daha güvenli bir kullanım sağlıyor.

Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı

8. DOLAP İÇİ GÜVENLİK VE HAVALANDIRMA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Bebek odalarında güvenlik yalnızca görünen yüzeylerle sınırlı değil. Çocukların oyun sırasında dolap içerisine girebilme ihtimali göz önünde bulundurularak yeterli hava sirkülasyonunu destekleyen çözümlerin tercih edilmesi öneriliyor.

9. KULLANILAN MALZEMELER VE BOYALAR SAĞLIĞA UYGUN OLMALI

Bebekler çevreleriyle doğrudan temas halinde oldukları için kullanılan malzemelerin sağlık standartlarına uygun olması gerekiyor. Ağır metal içermeyen boyalar, düşük formaldehit salınımına sahip yüzeyler ve sertifikalı ürünler ebeveynlerin öncelikli kriterleri arasında yer almalı.

10. ELEKTRONİK VE METAL PARÇALAR GÜVENLİK STANDARTLARINI KARŞILAMALI

Mobilyalarda kullanılan metal aksesuarlar, bağlantı elemanları ve aydınlatma sistemleri de güvenliğin önemli bir parçası. Uluslararası standartlara uygun üretilen bileşenler, hem sağlık hem de kullanım güvenliği açısından avantaj sağlıyor.

Ebeveynler için rehber: Güvenli bebek odasının 10 altın kuralı

GÜVENLİ BİR ODA, HUZURLU BİR AİLE

Uzmanlara göre bebek odalarında güvenlik, sonradan eklenen bir özellik değil; tasarım sürecinin temel unsurlarından biri olmalı. Newjoy da geliştirdiği bebek odalarında güvenlik, fonksiyonellik ve estetiği bir araya getirerek ebeveynlerin beklentilerine yanıt vermeyi hedefliyor.

Çocukların özgürce keşfedebileceği, ebeveynlerin ise gönül rahatlığıyla kullanabileceği yaşam alanları oluşturmak için güvenlik kriterlerini göz önünde bulundurmak, bebek odası seçiminde atılacak en doğru adımların başında geliyor.

https://www.newjoy.com.tr/tr

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