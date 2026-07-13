-Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı - Son Dakika
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-Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı

-Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi\'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı
13.07.2026 11:04
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Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) iş birliğiyle hayata geçirdiği Hayat Mekke Projesi kapsamında Mekke ve Cidde Satış Ofisleri'ni hizmete açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 8 Temmuz’da Riyad’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Hayat Mekke Projesi’nin yüzde 25’lik bölümünün başta ülkemiz olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke ile başlayan iş birliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere yeni projelerle büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Riyad'da imzalanan mutabakatın iki ülke arasında geliştirilecek ortak projeler için güçlü ve kurumsal bir iş birliği zemini oluşturduğunu söyledi.

Emlak Konut GYO ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı'na bağlı National Housing Company (NHC) iş birliğiyle Suudi Arabistan'da hayata geçirilen Hayat Mekke Projesi kapsamında Mekke ve Cidde satış ofisleri düzenlenen törenlerle hizmete açıldı.

Emlak Konut GYO’nun uluslararası projesi Hayat Mekke, Türkiye’nin gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve şehircilik alanındaki tecrübesini Suudi Arabistan’a taşıyor. Mekke Kapısı Master Planı içerisinde geliştirilen proje, nitelikli bir yaşam alanı sunmanın yanı sıra Türkiye ile Suudi Arabistan arasında şehircilik ve gayrimenkul alanındaki stratejik iş birliğine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Açılış törenlerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakan Yardımcısı Abdulrahman Al-Tawil, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, National Housing Company (NHC) yöneticileri ile iki ülkenin kamu kurumları, iş dünyası ve gayrimenkul sektörünün temsilcileri katıldı.

Satış ofislerinde yatırımcılara proje hakkında kapsamlı bilgi sunulurken, örnek villaların inşa çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği ve kısa süre içerisinde tamamlanarak yatırımcıların ziyaretine açılmasının hedeflendiği belirtildi.

BAKAN KURUM: HAYAT MEKKE PROJESİ ÜLKEMİZ VATANDAŞLARINDAN YOĞUN TALEP GÖRDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde Riyad temasları sırasında projeye değinmiş, projenin yüzde 25’inin yabancılara satılması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı. Bakan Kurum, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Emlak Konut’un Suudi Arabistan’da kurduğu Emlak Konut Global Şirketinin Mekke’de inşasına başladığı Hayat Mekke projesinin de çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Projemizin ülkemiz kamuoyuna duyurulmasının ardından, ülkemiz vatandaşlarından yoğun talep gördü” ifadelerini kullanmıştı.

-Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı

YILMAZ: "HAYAT MEKKE, ORTAK VİZYONUN SAHADAKİ EN GÜÇLÜ ÖRNEKLERİNDEN BİRİDİR"

Satış ofislerinin açılış töreninde konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke Projesi'nin Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen dostluğun, karşılıklı güvenin ve stratejik ortaklığın sahadaki en güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prensi ile Başbakanı Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu ortak vizyon doğrultusunda iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomi, yatırım, şehircilik ve gayrimenkul başta olmak üzere birçok alanda her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Yılmaz, Hayat Mekke Projesi'nin de bu güçlü iş birliğinin sahaya yansıyan en önemli projelerinden biri olduğunu ifade etti.

Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl arasında Riyad'da imzalanan "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nın şehir planlamasından konuta, altyapıdan dijital dönüşüme, akıllı şehir uygulamalarından yenilikçi finansman modellerine kadar birçok alanda yeni iş birliklerinin önünü açacağını belirterek, Hayat Mekke Projesi'nin de bu ortak vizyonun en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, gerçekleştirilen görüşmelerde Emlak Konut iştiraki EKA Asansör A.Ş.'nin Suudi Arabistan'da planladığı üretim yatırımı ile NHC iş birliğiyle yürütülen Hayat Mekke Projesi'nin kapsamlı şekilde ele alındığını ifade etti.

-Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı

HAYAT MEKKE ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR

Yaklaşık 400 milyon dolar yatırım büyüklüğüne sahip Hayat Mekke Projesi, 5 milyon metrekarelik Mekke Kapısı Master Planı içerisinde toplam 255 bin metrekarelik alanda geliştiriliyor.

Toplam 1.014 villadan oluşan proje kapsamında, imzalanan "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" doğrultusunda, villaların yaklaşık yüzde 25'lik bölümünü oluşturan 254 villanın başta ülkemiz olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldı. Yılmaz, Mekke ve Cidde'de hizmete açılan satış ofisleriyle yatırımcıların proje hakkında ayrıntılı bilgi alabileceklerini belirterek, örnek villaların inşa çalışmalarının planlandığı şekilde sürdüğünü ve tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılacağını söyledi.

NHC İLE İŞ BİRLİĞİ YENİ PROJELERLE GÜÇLENECEK

Yılmaz, NHC ile Hayat Mekke Projesi kapsamında başlatılan iş birliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerinde geliştirilecek yeni projelerle daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Emlak Konut GYO'nun 73 yıllık şehircilik ve proje geliştirme tecrübesiyle bugüne kadar 448 proje ve 261 bini aşkın bağımsız bölüm geliştirdiğini belirten Yılmaz, bu bilgi birikimini NHC ile yürütülen Hayat Mekke Projesi aracılığıyla uluslararası alana taşıdıklarını söyledi.

HAYAT MEKKE, BÖLGENİN YAŞAM KÜLTÜRÜNE UYGUN TASARLANDI

Bölgenin yaşam kültürü ve aile yapısı esas alınarak tasarlanan Hayat Mekke Projesi; mahremiyeti önceleyen mimarisi, avlulu yaşam düzeni ve bağımsız girişli villalarının yanı sıra eğitim, sağlık ve ibadet alanları, ticari birimleri ile sosyal donatıları bir araya getirerek nitelikli bir yaşam anlayışı sunuyor.

Mescid-i Haram ile Harameyn Hızlı Tren İstasyonu'na yakın konumuyla önemli bir ulaşım avantajına sahip olan proje, yatırım değeri ve yaşam kalitesi bakımından Mekke'nin öne çıkan yeni yaşam alanlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yılmaz, Hayat Mekke'nin nesiller boyu değerini koruyan, ailelere huzur ve güven sunan örnek bir yaşam projesi olacağını ifade etti.

BAKAN YARDIMCISI ÖMER BULUT: "HAYAT MEKKE, TÜRKİYE İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN YENİ DÖNEMİNİ TEMSİL EDİYOR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Hayat Mekke Projesi'nin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında son yıllarda güçlenen ilişkilerin şehircilik ve konut alanındaki en önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda iki ülke arasındaki iş birliğinin ekonomi, yatırım ve şehircilik alanlarında yeni bir ivme kazandığını belirten Bulut, Hayat Mekke Projesi'nin bu vizyonun sahaya yansıyan somut sonuçlarından biri olduğunu ifade etti.

Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Macid Bin Abdullah El-Hukeyl arasında Riyad'da imzalanan "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı"nın şehircilik ve konut alanındaki iş birliğini kurumsal bir çerçeveye taşıdığını belirterek, mutabakat kapsamında ortak proje geliştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı ile yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Hayat Mekke ile başlayan iş birliğinin önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde geliştirilecek yeni projelerle daha da güçleneceğine inandıklarını belirten Bulut, Bakanlık koordinasyonunda Türk gayrimenkul sektörünün uluslararası alandaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.

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Son Dakika Emlak Konut -Emlak Konut, Hayat Mekke Projesi'nin Mekke Ve Cidde Satış Ofislerini Açtı - Son Dakika

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