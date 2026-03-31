Epstein skandalı dizi oluyor, başrolde Oscar ödüllü yıldız var

31.03.2026 17:46
Jeffrey Epstein skandalı, yıllar sonra yeniden gündeme taşınırken, olayın perde arkasını anlatacak dizi için çalışmalar başladı. Sony Pictures Television tarafından hayata geçirilecek projede, Oscar ödüllü oyuncu Laura Dern başrolde yer alacak.

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein skandalı, bu kez kurmaca bir mini dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sony Pictures Television imzasını taşıyan yapımda başrolü Oscar ödüllü oyuncu Laura Dern üstlenecek. Dizi, skandalın perde arkasını ve adalet sistemine yönelik tartışmaları mercek altına alacak.

GERÇEK OLAYLARDAN UYARLANIYOR

Mini dizi, gazeteci Julie K. Brown’ın 2021 yılında yayımlanan “Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story” adlı kitabından uyarlanıyor. Brown’ın yıllar süren araştırmaları, Epstein’ın işlediği suçların yeniden gündeme taşınmasında kritik rol oynamıştı.

MERKEZDE BİR GAZETECİNİN MÜCADELESİ VAR

Yapım, Miami Herald muhabiri Julie K. Brown’ın, Epstein ile federal savcılar arasındaki gizli anlaşmayı ortaya çıkarma sürecine odaklanıyor. Brown’ın titiz çalışması sonucunda yaklaşık 80 mağdurun kimliği belirlenmiş, önemli tanıklar ifade vermeye ikna edilmişti.

SKANDALIN PERDE ARKASI ANLATILACAK

Dizi, yalnızca Epstein’ın suçlarını değil, aynı zamanda hukuk sistemindeki aksaklıkları ve skandalın yıllarca nasıl örtbas edildiğini de gözler önüne serecek. Bu yönüyle yapımın, hem suçun boyutlarını hem de adalet arayışını çarpıcı bir şekilde işlemesi bekleniyor.

MAXWELL SÜRECİNE DE IŞIK TUTACAK

Julie K. Brown’ın ortaya koyduğu bulgular, Epstein’ın suç ortağı olarak yargılanan Ghislaine Maxwell hakkında yürütülen sürecin de önünü açmıştı. Dizi, bu süreci de detaylarıyla ele alarak skandalın tüm yönlerini izleyiciye aktarmayı hedefliyor.

DOSYALARDA İSMİ OLMAYAN YOK GİBİ 

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Michael Jackson, Bill Clinton, Donald Trump, Televizyon, Ehud Barak, Bill Gates, Polis, Dizi, Suç, Son Dakika

  Taner Avcı Taner Avcı:
    fitaş sineması dizisimi 0 0 Yanıtla
Advertisement
