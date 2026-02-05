FCR GYO'dan Sancaktepe'de Yeni Konut Projesi - Son Dakika
FCR GYO'dan Sancaktepe'de Yeni Konut Projesi

05.02.2026 15:29
FCR Gayrimenkul, İstanbul Sancaktepe'de 501 konut ve 4 ticari ünite içeren Sancak projesini tanıttı.

FCR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Sancaktepe'de yeni bir konut projesi hayata geçirdi. Üç etap halinde planlanan Sancak projesinin satışlarına, Sancak Flora etabıyla başlandı. Proje, Sancak Flora, Sancak Aven ve Sancak Dora etaplarından oluşuyor. Yatay mimari anlayışı ve düşük katlı blok yapısıyla tasarlanan projede, toplam 501 konut ve 4 ticari ünite yer alıyor.

Toplam 24 bin 342 metrekare arsa üzerinde inşa edilen Sancak projeleri, 74 bin 333 metrekare inşaat alanına sahip. Yatay mimari anlayışı ve düşük katlı blok yapısıyla tasarlanan projede, toplam 501 konut ve 4 ticari ünite yer alıyor. Satışa sunulan ilk etap olan Sancak Flora'da, 4 konut bloğunda 108 daire ile 2 ticari blok bulunuyor. Zemin + 6 katlı bloklarda daire büyüklükleri 59 metrekare ile 260 metrekare arasında değişiyor. Projede 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yanı sıra, bahçe katı daireler, 4+1 dubleks ve bahçeli dubleks seçenekleri de yer alıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da bir basın toplantısı düzenlendi. FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça ve FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, proje hakkında bilgi verdi. Dairelerin metrekare fiyatları 100 bin TL ile 130 bin TL arasında değişeceği belirtilirken peşin ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanacağı, bedelin yarısının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 5 indirim imkanı sunulacağı bildirildi. Proje kapsamında 36 ay ve 48 ay vadeli sabit taksitli ödeme planları da bulunuyor. Daire teslimlerinin ise 2026 yılı sonunda başlaması planlanıyor. Site konseptiyle tasarlanan projede, peyzaj alanları, dinlenme ve oturma alanları, su yolu formunda yapay süs havuzu, basketbol sahası ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Açık ve kapalı otopark alanları ile güvenlik hizmeti de proje kapsamında sunuluyor.

Basın toplantısında konuşan FCR GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fecri Koça, "Sancaktepe'de üç etap halinde geliştirdiğimiz ve toplam 501 konuttan oluşan projemizi kamuoyuyla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Konut sektörü açısından geride bıraktığımız 2025 yılı, piyasa dinamiklerinin yeniden şekillendiği ve daha rasyonel bir zeminin oluştuğu bir dönem olmuştur. Yılın büyük bölümünde yüksek enflasyon ve finansman maliyetlerinin etkileri belirgin şekilde hissedilirken, yılın ikinci yarısında fiyat artış hızının yavaşladığı, piyasanın daha dengeli ve sağlıklı bir yapıya doğru evrildiği gözlemlenmiştir. Bu süreçte sıfır konut satışları sınırlı seyretmiş, ikinci el konutlar ise daha erişilebilir fiyatlarıyla piyasadaki hareketliliği desteklemiştir. Arsa, işçilik ve finansman maliyetleri yüksek seviyelerini korumakla, fiyat artış hızının yavaşlaması sektör açısından daha yönetilebilir ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmuştur" dedi.

KOÇA: 2026 YILINA İLİŞKİN BEKLENTİMİZ DAHA DENGELİ, DAHA SAĞLIKLI VE SEÇİCİ BİR BÜYÜME YÖNÜNDE

Koça, "Özetle 2025 yılı; ne hızlı bir büyüme ne de sert bir daralma yılı olmuştur. Daha çok fiyatların sindirildiği, alıcıların daha seçici davrandığı ve yatırımcıların orta ve uzun vadeli perspektife yöneldiği bir normalleşme dönemi olarak geride kalmıştır. 2026 yılına ilişkin beklentimiz ise daha dengeli, daha sağlıklı ve seçici bir büyüme yönündedir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi, finansman koşullarının kademeli olarak normalleşmesi ve makroekonomik belirsizliklerin azalmasıyla ertelenmiş talebin kontrollü ve rasyonel bir şekilde devreye girmesi bekleniyor. Buna paralel olarak mevduat faizlerinde öngörülen gerilemenin, tasarruf sahiplerini alternatif yatırım araçlarına yönlendirmesi öngörülüyor. Bu durum, konutu orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle yeniden güçlü bir seçenek haline getirecektir" diye konuştu.

Koça, "Maliyet cephesinde ise hızlı artışların geride kaldığını, daha öngörülebilir ve yönetilebilir bir maliyet yapısına geçildiğini düşünüyoruz. Biz FCR GYO olarak bu dönemi; fiyat artışını önceleyen bir anlayıştan ziyade, doğru lokasyonda, nitelikli ve gerçek ihtiyaca yönelik projelerin öne çıktığı bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız, Sancaktepe'de üç etap halinde geliştirilen ve toplam 501 konuttan oluşan projemiz de bu yaklaşımın somut bir yansımasıdır. Projemizi, bölgenin gerçek konut ihtiyacını dikkate alarak; ulaşılabilir fiyat ile yüksek kalite dengesini gözeten, uzun vadeli yaşam ve yatırım değeri sunacak şekilde hayata geçirdik. Amacımız yalnızca bugünün talebine cevap vermek değil, gelecekte de değerini koruyan, güven veren ve sürdürülebilir projeler üretmektir" ifadelerini kullandı.

'SAĞLAM TEMELLERE OTURAN, DOĞRU KURGULANMIŞ PROJELERİN ÖNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEME GİRİYORUZ'

Koça, "Sonuç olarak, kısa vadeli dalgalanmaların değil; sağlam temellere oturan, doğru kurgulanmış projelerin öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Konut, orta ve uzun vadede enflasyona karşı koruyucu özelliğini sürdürürken, seçici yatırımcılar için doğru projelerde önemli fırsatlar sunmaya devam edecektir. Biz FCR GYO olarak şeffaf, disiplinli ve sürdürülebilir bir büyüme anlayışıyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

'SANCAKTEPE PROJEMİZ BÜTÜNCÜL BİR YAŞAM PROJESİ'

Koça, "Projemiz, temiz ve nitelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçirilen bütüncül bir yaşam projesidir. Proje geliştirme sürecinde; yatay mimariyi, yapı yoğunluğunu dengeli biçimde ele almayı ve yeşil alan oranını artırmayı temel önceliklerimiz arasında konumlandırdık. İlk etabımızda inşaat seviyesi şu an itibarıyla yüzde 65 seviyesine ulaşmış durumdadır. İkinci ve üçüncü etaplarımız ise ruhsat aşamasında ilerliyor. Proje alanında deprem yönetmeliğine azami hassasiyet gösteriyoruz. Ruhsat sürecinde belediye tarafından öngörülen sondaj sayılarının iki katı kadar zemin etüdü gerçekleştirerek, arazinin alt yapısını detaylı biçimde analiz ediyoruz. Aynı zamanda klasik kolon-perde oranlarının ötesine geçerek, yaklaşık 30–60 kolon yerine 130–150 perde sistemi kullanmayı tercih ediyoruz. Bu yaklaşım, yapının deprem dayanımını önemli ölçüde artırıyor" dedi.

'İLK ETAP TESLİMİNİ 2026 YILINDA GERÇEKLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Koça, "Ödeme koşullarında ise erişilebilirliği ön planda tuttuk. Farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde orta ve uzun vadeli taksit seçenekleri sunuluyor. İlk etap teslimini 2026 yılında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İkinci ve üçüncü etapların ise 2027 yılının Aralık ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Projeyi farklı kılan en önemli unsurlardan biri, yapılaşma oranıdır. Toplam arsa alanının yalnızca yüzde 30'u yapılaşmaya ayrılmış, yüzde 70'i ise yeşil alan olarak planlanmıştır. Bu sayede, yatay mimari ve geniş yeşil alanlarla desteklenen ferah bir yaşam kurgusu oluşturulmuş. Bu noktada lansman süreçlerinin hem proje hem de yatırımcı açısından önemli bir avantaj sunduğunu belirtmek isteriz. Lansman döneminde konut sahibi olan yatırımcılar, projeye daha avantajlı koşullarla dahil olma imkanı elde etmektedir" dedi.

TEMEL: PROJE, BÖLGENİN MİMARİ DOKUSUNA DEĞER KATACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ

FCR GYO Genel Müdürü Emrullah Temel de "Projemiz, Sancaktepe'de hayata geçirdiğimiz üç etaptan oluşan bütüncül bir yaşam projesidir. Birinci etap Sancak Flora, ikinci etap Sancak Aven, üçüncü etap ise Sancak Dora olarak planlanmıştır. Proje, bölgenin mimari dokusuna değer katacak şekilde; geniş peyzaj alanları ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanmıştır. Temel felsefemizi yatay mimari ve düşük yapı yoğunluğu oluşturmaktadır. Özellikle Sancak Flora etabında, 10 bin metrekarelik arsa alanının yalnızca yüzde 22'si yapılaşmaya ayrılmış, yüzde 78'i ise yeşil ve peyzaj alanları olarak planlanmıştır. Bu yaklaşım, sakinlere doğayla iç içe, ferah ve sakin bir yaşam ortamı sunmaktadır" diye konuştu.

'FİYATLANDIRMA METREKARE BAZINDA 100 -130 BİN TL ARALIĞINDA DEĞİŞMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR'

Temel, "Sancak Projesi, toplam 501 konut ve 4 ticari üniteden oluşmaktadır. İlk etap olan Sancak Flora'nın teslimi 2026 yılının sonunda planlanmaktadır. İkinci ve üçüncü etap projelerinin ise 2027 yılının sonunda teslim edilmesi hedefleniyor. Fiyatlandırma tarafında ise metrekare bazında fiyatların yaklaşık olarak 100 bin TL ile 130 bin TL aralığında değişmesi öngörülüyor" dedi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Sancaktepe, İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

