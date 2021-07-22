Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları oynandı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 49 maç yapıldı.

Moldova ekibi Petrocub'a konuk olan Demir Grup Sivasspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor'un 3. eleme turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı olası rakiplerin maçında Belarus'un BATE ekibi, deplasmanda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u 1-0 yendi.

Trabzonspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde ise Norveç ekibi Molde, sahasında İsviçre'nin Servette takımını 3-0 mağlup etti.

İkinci eleme turu rövanş maçları, 27 ve 29 Temmuz'da oynanacak.