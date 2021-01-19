GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2021 - Son Dakika

GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2021

19.01.2021 23:59
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2021, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'ne katılacak.

(Ankara/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret edecek.

(Kocaeli/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sakarya il kongresine ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Sakarya/12.30-17.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin Ataşehir ilçe kongresine iştirak edecek.

(İstanbul/17.30)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TOBB ile Vodafone tarafından çevrim içi düzenlenen "TOBB-Vodafone Teknolojide Yerli Üretim ve KOBİ'lerin Gücü Etkinliği" programına katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle 1. Asya İşbirliği Diyaloğu Üyesi Ülkeler Ticaret ve Sanayi Odaları Konferansı'na katılacak ve Türkiye- Belçika II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00/15.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut'u makamında kabul edecek.

(Ankara/15.00)

4- TÜİK, Aralık 2020 dönemi Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden yemin ederek resmen başkanlık koltuğuna oturacak.

(Washington)

GÜNCEL

1- Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot, 1 şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılanmasına Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/14.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 2019-2020 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödüllerinin takdim törenine iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsunspor Anıtı ve Futbol Kahramanları Anıtı'nın açılış törenlerine katılacak.

(Samsun/11.00/12.00)

2- Süper Lig'de 20. hafta mücadelesine Çaykur Rizespor- Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor- Yeni Malatyaspor ve Galatasaray-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Hatay/16.00/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 6'ncı ve son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda gruplarda çeşitli merkezlerdeki ilk seri maçlarına devam edilecek.

Türkiye'deki C Grubu mücadelesinde ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'ın CEKK Cegled takımıyla, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Rusya'dan Spartak Moskova ile karşı karşıya gelecek.

(Hatay/16.00/19.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 13. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto, Ziraat Bankkart- Tokat Belediye Plevne, 15. haftadan ertelenen Haliliye Belediyespor- Arkas Spor, 18. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor, 20. haftadan ertelenen Arhavi Voleybol- Halkbank ve 21. haftadan ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma maçları oynanacak.

(İstanbul/Ankara/14.00/Şanlıurfa/14.00/Bursa/15.00/Artvin/14.00/İstanbul/14.00)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen Eczacıbaşı VitrA- Sarıyer Belediyespor, 23. haftadan ertelenen Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/17.00)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Mustafa Şentop, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 20 Ocak 2021 - Son Dakika


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