Haberler.com'un mutlu günü! Bilal Teymur ve Betül Kavak dünyaevine girdi

26.01.2026 20:44
Mardin'in köklü ailelerinden Teymur Ailesi, anlamlı ve özel bir gün yaşadı. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur'un kardeşi Bilal Teymur ve Betül Kavak Ataköy Marina Nossa Costa'da düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Genç çiftin nikâhını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun kıyarken, nikah şahitliğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu olmak üzere çok sayıda isim yaptı.

Genç çiftin nikâhını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun kıyarken, nikah şahitliğini DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu olmak üzere çok sayıda isim yaptı.

NİKAHI SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Genç çiftin nikâhını Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun kıydı. Aile yakınları, dostlar ve siyasetin onde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen düğün, samimi ve sıcak bir atmosferde geçti.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Genç çiftin nikâh şahitliğini; İstanbul Valisi Davut Gül, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Yargıtay Onursal Başkanı ve Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, İstanbul Milletvekili Elif Esen, İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Burak Dalgın, Önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Muzaffer Nasıroğlu yaptı.

Düğüne ayrıca İstanbul Milletvekili Gülay Dalyan ve önceki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de katıldı.

Aydın Aydın ve Cüneyt Tan'ın müzik coşkusuyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren düğün töreni, tebrikler ve iyi dileklerle sona erdi.

